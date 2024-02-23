Süleyman Sırrı Aydoğan Bornova\'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Güncel

Vatandaşun dertli olduğu konu için bu yorumu yaptı: Bizim de canımızı yakıyor

HABER: YAĞMUR BERİL VAROL - KAMERA: KERİM UĞUR

CHP'nin ve İzmir siyasetinin simge isimlerinden Süleyman Sırrı Aydoğan bugün Bornova'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Bornova Belediye Başkanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevlerini yapmış olan ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Süleyman Sırrı Aydoğan son yolculuğuna uğurlandı. Aydoğan için saat 15.00'de Bornova Belediyesi'nde tören düzenlendi. Törenin ardından Aydoğan'ın cenazesi ikindi namazına müteakip Bornova Merkez Cami'den kaldırıldı.

Törende konuşma yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Kocaoğlu, gözyaşlarına hakim olmakta güçlük çekti. Sırrı Aydoğan'ın kendisinden bir yaş büyük olduğunu belirten Kocaoğlu, şunları söyledi:

"Ama ben 1968'de, İzmir'e geldiğimden beri ona hep Sırrı abi dedim. Bunda kardeşi Taşkın'ın sınıf arkadaşı olmamın da payı vardır. Sırrı Aydoğan'ı, siyasi yönüyle, belediye başkanlığı, tutumluluğuyla, devlet malına kendi malından daha fazla kıymet vermesiyle, sefer tasıyla belediyeye gelmesiyle hepimiz tanıyoruz ama çoğumuzun bilmediği bana göre çok özel bir yanı daha vardı. Dinimizi en iyi bilen, en iyi yorumlayan ve İslam dinini, evrensel ahlak kurallarına göre, laikliğe göre, Cumhuriyete göre, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerine göre en iyi yorumlayan, savunan ve uygulayan bir abimizdi. 15 sene çok yoğun çalıştık ve her bakımdan itimada şayan bir abimizdi. Ben ondan çok şey öğrendim. Çok ders aldım, ona karşı bir hatam oldu ise, yapmamaya çalıştım ama Allah affetsin diyorum. Ruhu şad olsun mekanı cennet olsun. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağolsun."

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ da 2014-2019 yılları arasında Dr. Süleyman Sırrı Aydoğan ile Bornova Belediye Meclis Üyesi olarak birlikte görev yaptığını belirterek, "Bornova Belediyesi'nde yaptığı çalışmalar bizlerde iz bıraktı. Unutmak mümkün değil. Deneyimlerinden sayın aziz Başkanım gibi ben de faydalandım. Onu bıraktığı eserlerle ve izlerle hatırlayacağız. Hakkımız helal olsun. Onu alkışlarla gönderelim" dedi.

Cenaze törenine, İzmir Büyükşehir Eski Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel ve Parti Sözcüsü, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Bornova eski Belediye Eski Başkanı Olgun Atilla, AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, CHP Bornova Belediye Başkan Adayı Ömer Ekşi, CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın, Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran ailesi ve sevenleri katıldı.