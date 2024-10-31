SunExpress'ten Uçak Bakım Teknisyeni Programı - Son Dakika
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SunExpress'ten Uçak Bakım Teknisyeni Programı

SunExpress\'ten Uçak Bakım Teknisyeni Programı

SunExpress, Eskişehir Teknik Üniversitesi ile nitelikli uçak bakım teknisyenleri yetiştirecek.

31.10.2024 12:33
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TÜRK Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu olan SunExpress, havacılık sektörüne nitelikli uçak bakım teknisyenleri kazandırmak amacıyla Eskişehir Teknik Üniversitesi iş birliğiyle, 'Uçak Bakım Teknisyeni Kariyer Geliştirme ve Destekleme Programı'nı başlatıyor. Program, öğrencilerin yetkinliklerini geliştirilerek onları sektöre hazırlamayı ve kariyer yolculuklarını desteklemeyi hedefliyor.

Program kapsamında, Eskişehir Teknik Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı ile Havacılık Elektrik ve Elektroniği Programları üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri, SunExpress'te kısmi süreli çalışan olarak görev alacak ve tüm SunExpress çalışanlarıyla aynı hak ve avantajlara sahip olacak. Öğrenciler, stajlarını SunExpress Bakım Organizasyonu'nda tamamlayarak bu süreçte edindikleri deneyimlerle kendilerini geliştirme fırsatı bulacak. Mezuniyetin ardından başarılı olanlar ise SunExpress tarafından tam zamanlı olarak istihdam edilecek. Ayrıca adaylar hem yurt içinde hem de yurt dışında düzenlenen mesleki gelişim eğitimlerine katılabilecek.

'BU EĞİTİM VE İSTİHDAM PROGRAMI İLE GELECEĞİN İHTİYAÇLARINA DA CEVAP VERECEK BİR YAPI OLUŞTURUYORUZ'

Üniversite-sektör eğitim iş birliği töreninde programın hem genç yetenekler hem de sektör için önemine değinen SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Eminoğlu, "Bu eğitim ve istihdam programı ile yalnızca bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarına da cevap verecek bir yapı oluşturuyoruz. Bu girişim, gençlerimizin kariyer yolculuklarını desteklerken, SunExpress ailesinin yetenek havuzunu da zenginleştirecek ve sektöre nitelikli iş gücü kazandıracak" dedi.

'ÜNİVERSİTE-SEKTÖR EĞİTİM İŞ BİRLİĞİMİZLE YENİ BİR SEVİYEYE TAŞIMAKTAN HEYECAN DUYUYORUZ'

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan program ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Hızla gelişmekte olan ülkemiz havacılık endüstrisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli uçak bakım teknisyeni yetiştirilmesi doğrultusunda 40 yıla yakın süredir yürüttüğümüz eğitim faaliyetlerimizi, SunExpress ile birlikte tesis ettiğimiz üniversite-sektör eğitim iş birliğimizle yeni bir seviyeye taşımaktan heyecan duyuyoruz. Bu iş birliğimiz sayesinde öğrencilerimiz, havacılık sektörünün kapılarını daha erken aralayacak ve kariyer hedeflerini daha doğru belirleyerek yetkinliklerini sektörel beklentileri en iyi karşılayacak biçimde geliştirme fırsatı yakalayacaklardır."

Kaynak: DHA

Türk Hava Yolları, Sunexpress, Lufthansa, Eskişehir, Havacılık, Güncel, Eğitim, Spor, Son Dakika

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