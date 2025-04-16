Süper Loto\'da Rekor İkramiye 525,2 Milyon TL\'ye Ulaştı

SÜPER Loto'da, rekor büyük ikramiye 525,2 milyon TL'ye ulaştı. Süper Loto tarihinin en büyük ikramiyesi olarak kayıtlara geçen rekor ikramiye için çekiliş, 17 Nisan Perşembe günü gerçekleşecek. 35 yıldır şans oyunu bayiliği yapan Hamza Yalçın, rekor ikramiye karşısında vatandaşların ilgisinin her geçen gün arttığını söyleyerek, "Şanslarını artırmak için oynasınlar. Büyük ikramiyenin hayallerini gerçekleştirebilecek miktarda olduğunu unutmasınlar. Biz de bayi olarak bu ikramiyeyi kazandırmak istiyoruz" dedi.

Süper Loto'da, büyük ikramiye 500 milyon TL'yi aşarak 525,2 milyon TL'ye ulaştı. Süper Loto'nun 525,2 milyon TL'lik rekor ikramiyesi için çekiliş 17 Nisan Perşembe günü gerçekleşecek. Bugüne kadar Süper Loto'da çıkan en yüksek ikramiye, 22 Ekim 2024'te gerçekleştirilen çekilişte, İstanbul Eyüpsultan'dan oynayarak 6 bilen bir talihlinin kazandığı 309 milyon 155 bin 829 TL'lik ikramiye olmuştu.

'BUGÜNLERDE SÜPER LOTO'YA YOĞUN BİR İLGİ VAR'

35 yıldır şans oyunları oynattığını belirten bayi sahibi Hamza Yalçın, "Daha önce Şans Topu ve 10 Numara'da büyük ikramiye verdim. İnsanlar ikramiye çıktıkça mutlu oluyorlar. Totem olarak belli sayıda yoğunlaşanlar, sadece makinede oynatanlar ya da elde manuel olarak oynayanlar var. Bunları kendilerine uğur olarak kabul ediyorlar. Bazıları yıllarca aynı sayıları oynuyor" diye konuştu.

Süper Loto'nun rekor ikramiyesinin vatandaşları heyecanlandırdığını ifade eden Yalçın, "Çekiliş olan günlerde yoğun bir şekilde katılım sağlıyorlar. Bugünlerde ikramiyenin büyüklüğünden dolayı Süper Loto'ya yoğun bir ilgi var. Dağıtılacak olan 525 milyon TL insanları cezbediyor. Bu rakam üzerinden oyunseverler hayaller kuruyor. Bu miktarı hayallerini gerçekleştirmek için bir şans olarak görüyorlar. Bu nedenle büyük bir katılım sağlıyorlar. Ev almak, arabalarını yenilemek, yeni iş kurmak isteyenler oluyor" dedi.

'MİKTARI DUYANLAR ÇOK HEYECANLANIYOR'

Oyunseverlerin şanslarını artırmak için neler yapabileceğinden bahseden Yalçın, "Mutlaka bizlere uğrayıp oyunlarını oynamaları lazım. Bu ikramiye, hayallerini gerçekleştirebilecek miktarda bir tutar. Süper Loto'nun ikramiyesi 525 milyon TL gibi rekor bir ikramiye. Biz de bayi olarak bu ikramiyeyi kazandırmak istiyoruz. Bu miktarı duyan ve gören oyunseverler çok heyecanlanıyorlar. Bu ikramiye üzerinden bize 'Gerçek mi?' diye soru soruyorlar. Oynamaya devam etsinler. Bu ikramiyeyi kazanacaklarına inansınlar" ifadelerini kullandı.

Çekilişlerin her salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiğini aktaran Yalçın, saat 21.00'a kadar oynamak için zaman olduğunu, 21.30'da ise canlı çekilişin seyredilebileceğini söyledi.

HAFTANIN 3 GÜNÜ ÇEKİLİYOR

Süper Loto; salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü 21.30'da çekiliyor. Süper Loto çekiliş sonuçları, çekilişin hemen ardından internet adresinden yayınlanıyor.

HER KOLONUN FİYATI 20 TL

Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından, 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun. En az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılabiliyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya 'Sen Seç' ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. Her kolonun fiyatı 20 TL.