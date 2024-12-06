Petrol zengini kentte kritik gelişme - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Petrol zengini kentte kritik gelişme

Suriye'de rejim karşıtı silahlı grupların Humus ve Şam'a olan baskısının arttığı belirtiliyor. Rejim ordusu, Irak sınırındaki bazı unsurlarını batıya kaydırarak birliklerini toparlamaya çalışıyor. Çatışmaların yoğunlaştığı bölgelerde PKK/YPG'nin de etkisi gözlemleniyor.

06.12.2024 13:16  Güncelleme: 14:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de rejim karşıtı silahlı grupların Humus ve başkent Şam'a baskısının artmasıyla ülkenin Irak sınırındaki rejim ordusu, bazı unsurları batıya kaydırmaya başladı.
Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmalarda rejim karşıtı grupların İdlib, Halep, Hama'nın ardından Humus'ta da ilerlemeye başlaması ve başkent Şam üzerindeki baskının artmasıyla rejim ordusu ihtiyacı olan birlikleri toparlamaya çalışıyor.

PETROL ZENGİNİ DEYRİZOR'DA HAKİMİYET PKK/YPG'YE BIRAKILDI

Suriye rejiminin, ülkenin doğusunda Irak sınırındaki Deyrizor ilinde Fırat Nehri'nin ayırdığı hatta, PKK/ YPG işgalindeki bölgeye cepheli güçlerinden bazıları buradan çekilmeye başladı. İran'ın Irak toprakları üzerinden Suriye'ye ve Suriye üzerinden de Lübnan'a uzanan stratejik ikmal koridorunu da güvenceye alan sahada rejim ordusu, 7 köyü PKK/YPG'nin işgaline bıraktı.

Deyrizor'a bağlı Murrat, Haşşam, Mazlum, Tabiyye, Hüseyiniyye, Salihiyye ve Hatla köylerinden çekilen ordu güçleri, ülkenin batısına gidiyor.

İRAN DESTEKLİ GRUPLAR DA DEYRİZOR'DA

Deyrizor kent merkezinden başlayarak Suriye-Irak sınırına yakın El-Bukemal ilçesine kadar olan bölgede, İran destekli grupların yoğun şekilde varlık gösterdiği biliniyor.
Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor topraklarının neredeyse tümü ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.
Suriye'deki gelişmeler

HAREKAT 27 KASIM'DA BAŞLAMIŞTI

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle, rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

ESAD ARDI ARDINA MEVZİ KAYBETTİ

Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı. Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı. Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Deyrizor, Suriye, Güncel, Dünya, Ordu, Irak, YPG, PKK, Şam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Petrol zengini kentte kritik gelişme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:05 Somer Şef’e 5.5 yıl hapis cezası Somer Şef'e 5.5 yıl hapis cezası
13:58 Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam
13:41 Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus kent merkezine ulaştı Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus kent merkezine ulaştı
12:44 Salih Müslim’den HTŞ ile diyalog çağrısı Salih Müslim'den HTŞ ile diyalog çağrısı
11:16 Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi
20:21 MGK sonrası dikkat çeken Suriye mesajı: Geçit vermeyeceğiz MGK sonrası dikkat çeken Suriye mesajı: Geçit vermeyeceğiz
20:20 Bomba iddia: Roberto Firmino Süper Lig devine geliyor Bomba iddia: Roberto Firmino Süper Lig devine geliyor
19:43 BDDK’dan cep telefonu alımlarında yeni düzenleme: Vade sınırı belirlendi BDDK'dan cep telefonu alımlarında yeni düzenleme: Vade sınırı belirlendi
19:30 Merkez Bankası’ndan sürpriz karar İndirime gidildi Merkez Bankası'ndan sürpriz karar! İndirime gidildi
19:18 Esad’a bugüne kadar ki en ağır darbe Muhaliflerin aldığı Hama’nın önemi saymakla bitmez Esad'a bugüne kadar ki en ağır darbe! Muhaliflerin aldığı Hama'nın önemi saymakla bitmez
19:09 İstikamet Şam Silahlı gruplar konvoylar halinde ilerliyor İstikamet Şam! Silahlı gruplar konvoylar halinde ilerliyor
18:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile telefonda görüştü
18:40 Dursun Özbek, İtalya’da manşet oldu Dursun Özbek, İtalya'da manşet oldu
18:32 İdamdan kurtulmak için yerlere kapanıp özür dilediler Genç kadının verdiği cevap bomba İdamdan kurtulmak için yerlere kapanıp özür dilediler! Genç kadının verdiği cevap bomba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 14:26:27. #1.12#
SON DAKİKA: Petrol zengini kentte kritik gelişme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.