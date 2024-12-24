Suriye'nin Yeniden İmarı için Hazırlıklar Başladı - Son Dakika
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Suriye'nin Yeniden İmarı için Hazırlıklar Başladı

Belçika, Suriye'ye destek verecek altyapı ve yönetim tecrübesini paylaşmak için hazırlıklara başladı.

24.12.2024 11:16
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Belçika Federal Kalkınma Ajansı (Enabel) Genel Direktörü Jean Van Wetter, Suriye'de neler yapılabileceğini araştırmaya başladıklarını, sağlıktan enerjiye temel ihtiyaçların bulunduğu sektörlere destek vererek, altyapı, kalkınma ve yönetim konularında tecrübe aktarımı yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Van Wetter, Avrupa Birliği (AB) Komisyonuyla birlikte faaliyet gösteren Enabel'in mevcut deneyimiyle Suriye'nin yeniden imar çalışmalarına muhtemel katkılarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Yeniden imar, altyapı, kalkınma ve yönetim konularında tecrübe aktarımı yapmaya hazır olduklarını belirten Van Wetter, "( Ürdün'ün başkenti) Amman'da bir ofisimiz var, duruma ve nasıl müdahale edebileceğimize bakıyoruz." dedi.

Van Wetter, "Yeniden imar çabalarına destek vererek katma değer sağlayabiliriz. Bunu yapmalıyız. Bence bu kadar yıllık çatışmadan sonra yeniden imara büyük ihtiyaç var." değerlendirmesini yaptı.

Ancak net bir planlama yapmak için henüz erken olduğunu vurgulayan Van Wetter, "Önce AB'den ve Belçika'dan Suriye ile ne yapacağımıza dair bir tür siyasi karara ihtiyacımız var." tespitinde bulundu.

Van Wetter, birçok alanda destek verebileceklerini, bunun duruma göre şekilleneceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Örneğin Ukrayna'ya bakarsanız, sağlık, eğitim ve enerji tesislerinin yenilenmesiyle ilgileniyoruz. Yani savunmasız insanların temel ihtiyaçlara erişebilmesine destek veriyoruz. Gazze'de de aynısını yapmıştık. Suriye'de de bunları yapabiliriz. Sonrasında yönetişime, kamu hizmetlerinin kurulmasını desteklemeye, sivil toplumla diyaloğa yöneliriz. Planlama kapasitelerini geliştirmeleri için yeni oluşturulan bakanlıklara teknik uzmanlar gönderebiliriz. Ayrıca bağışçı koordinasyonunda da destek sağlayabiliriz."

Van Wetter, "Bizim için ilk adım, Suriye'nin yeni yetkilileriyle görüşmek ve neler yapılabileceğini tartışmak için bir ekip göndermek olacak. Ekiplerime olasılıkları değerlendirmeleri talimatını verdim. Planlama yapılması için henüz erken ama hazırlıklarımıza başladık." ifadelerini kullandı.

AB Komisyonunun üyesi bir ülkenin kalkınma ajansı ve AB Komisyonu için çalışan bir kurum olarak Enabel'in katkılarına değinen Van Wetter, "Enabel gibi bir kurumun katma değeri, hem kendi uzmanlığımızı hem de Avrupa çapında uzmanlığı taşımamızdır. Belirli bir ortağı desteklediğimizde, sadece ekibimizden değil, aynı zamanda eşdeğer Belçikalı ve Avrupalı paydaşlardan da uzmanlar getiriyoruz." diye konuştu.

"Gazze'ye geri dönmek istiyoruz"

Van Wetter, Gazze'deki ofislerinin 1 Şubat'ta İsrail tarafından hedef alınarak yıkılmasından sonraki süreçle ilgili de bilgi verdi.

Ekiplerini Gazze dışına taşıyarak güvence altına aldıklarını belirten Van Wetter, şunları kaydetti:

"Şimdi farklı paydaşlarla potansiyel imar planı üzerinde çalışıyoruz. Bu yüzden mümkün olan en kısa sürede Gazze'ye geri dönmek istiyoruz. Elbette ateşkes umuyoruz ancak ateşkesi beklerken bile uzun vadeli yeniden yapılanma çabalarını nasıl destekleyebileceğimize bakıyoruz. Hala Kudüs'te bir ofisimiz var. Şu anda Brüksel'deki ofisimizde Gazze'den bir ekibimiz var. Mümkün olan en kısa sürede oraya nasıl geri dönebileceğimize bakıyoruz."

Kaynak: AA

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