Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat'ın batısında kalan YPG'nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti
Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat'ın batısında kalan YPG'nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti

Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat\'ın batısında kalan YPG\'nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti
13.01.2026 12:30
Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat\'ın batısında kalan YPG\'nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti
Suriye ordusu, Fırat Nehri'nin batısında kalan YPG/SDG işgalindeki bölgeyi askeri alan ilan ederek, tüm silahlı unsurların Fırat'ın doğusuna çekilmesini istedi.

Suriye ordusundan yerel basına yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü YPG/SDG ve PKK'lı teröristlerin yanı sıra eski rejim kalıntılarının Fırat Nehri'nin batısındaki işgal ettiği bölgelerde yığınak yapmaya devam ettiği belirtildi. İşgal edilen bölgelerin kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) Halep'e saldırılar için kullanıldığı ifade edildi.

"TERÖR UNSURLARI FIRAT'IN DOĞUSUNA ÇEKİLSİN"

Terör örgütünün hem bu bölgelere yığınak yapması hem Halep'e İHA saldırıları için kullanılması nedeniyle Fırat Nehri'nin batısında yer alan işgal altındaki bölgelerin askeri alan ilan edildiği aktarıldı. Bu doğrultuda terör unsurlarının da Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesi istendi.

Suriye ordusu, Fırat'ın batısında kalan YPG'nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti

SİVİLLERE DE ÇAĞRI YAPILDI

Meskene ve Deyr Hafir'in de içinde bulunduğu bölgelerin de yer aldığı haritalı paylaşımda, sivil halka terör örgütlerine ait noktalardan uzak durma çağrısı yapıldı. Açıklamada, "Suriye ordusu, bu bölgede toplanan silahlı grupların burayı suç faaliyetleri için üs olarak kullanmasını önlemek için gerekli tüm önlemleri alacaktır" ifadesi kullanıldı.

HALEP'TEKİ YPG OPERASYONU

Suriye ordusu, artan saldırıların ardından 7 Ocak'ta Halep'te terör örgütü YPG/SDG'nin işgal altında tuttuğu mahallelere operasyon düzenlemişti.

Operasyonun ardından Halep'teki Eşrefiyye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahalleleri terör örgütünün işgalinden kurtarılmıştı.

13.01.2026 12:30

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Aka Hanse Aka Hanse:
    Ypg-Pkk’ya o bölgelerde artık yer yok..! 45 11 Yanıtla
  • Ali Levent Ali Levent :
    DEM üzülür! YPG/SDG kendilerini selpak (kullan at mendil) gibi hisseder. Ahh ABD ahhh! Ne umutlar vermiştin? 17 5 Yanıtla
  • Fatih*1453 Fatih*1453:
    zaten yer alti zenginlikleri petrol ve dogalgaz firatin dogusunda cikiyor ne yani oralari onlarinmi olsun diyorlarrr 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat'ın batısında kalan YPG'nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti - Son Dakika
