Suriyeli adam atıyla Kızılırmak nehrinde mahsur kaldı

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"Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kaynak girişi var"

SİVAS'ta at ile Kızılırmak nehrinden karşıya geçmeye çalışan Suriye uyruklu Abduhavaş Ceddu (25) attan düşerek nehrin ortasında mahsur kaldı. Ceddu'yu AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Olay saat 15.00 sıralarında Kayseri Caddesi üzerinde bulunan Kızılırmak Köprüsü yakınlarında yaşandı. Atıyla nehir kenarında gezen Suriye uyruklu Abduhavaş Ceddu Kızılırmak Nehrinin içinden karşıya geçmeye çalıştı. Bu sırada dengesini kaybederek suya düşen Ceddu, suyun derin olduğu bölgede mahsur kaldı. Yaklaşık 1 buçuk saat suda kurtarılmayı bekleyen Ceddu'yu çevreden geçen vatandaşlar fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Abduhavaş Ceddu mahsur kaldığı yerde baygınlık geçirmek üzereyken ekiplerin yardımı ile sudan çıkarıldı. Ceddu, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,