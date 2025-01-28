Suriyeli İşçiler Ülkelerine Dönmeye Hazırlanıyor, Üreticiler Endişeli

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YAŞ sebze meyvenin yanı sıra, tropikal ürünlerin de merkezi olan Antalya'daki sera ve tarlalarda çalışan Suriyeli işçiler, Baas rejimin yıkılmasının ardından ülkelerine dönme planı yapıyor. Üreticiler sera ve tarlalarda çalıştıracak eleman bulmayacaklarını belirtirken, ülkelerine dönmekte kararlı olan Suriyeliler hazırlıklarını sürdürüyor.

Antalya, turizm kadar örtü altı üretimle de Türkiye'de adından söz ettiriyor. 400 bin hektara yakın tarım alanıyla hem tarlalarda hem de seralarda üretim yapılan kentte, yaş sebze meyve ve narenciye ürünlerinin yanı sıra süs bitkileri de üretiliyor. Kentin doğusundaki ilçelerde tropikal meyveler de yetiştirilerek ülke ekonomisine katkı sağlanıyor. Son yıllarda artan üretim maliyetleri, çiftçileri girdi maliyetlerini minimum seviyede tutmaya yönlendirdi. Suriye'den göç alan illerin başında gelen Antalya'da üreticiler, sera ve tarlalarında Suriyeli işçileri daha düşük maliyetlerde çalıştırmaya başladı. Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin yaptığı bir araştırmaya göre, Antalya'da 7 bine yakın Suriyeli bulunuyor.

BAAS REJİMİ YIKILDI, SURİYELİLER GİTMEK İSTİYOR

Baas rejiminin sona ermesinin ardından ülkelerine dönmek için hazırlıklara başlayan Suriyeliler, Antalya'dan ayrılmaya hazırlanıyor. 14 yıldır kentte tarım, hayvancılık ve inşaat sektörü başta olmak üzere birçok sektörde çalışan Suriyelilerin ülkelerine dönme planı, kentteki üreticileri memnun etmedi. Üreticiler sera ve tarlalarda çalıştıracak eleman bulmayacaklarını belirtirken, Suriyeliler ülkelerine dönmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

'ÜRETİM SEZONU BİTİNCE DÖNECEĞİM'

Aksu ilçesinde seralarda 7 kişilik ailesiyle birlikte çalışan Ahmed Abbas, 1 yıl içerisinde ülkesine dönme planı yapıyor. Abbas, Ülkemde durumlar düzelirse gideceğim. Günde 1500 lira kazanıyorum ya da çalıştığım seralarda hasatta 3'te 1 kazanca çalışıyorum. Suriye'de şimdi iş yok ama sonra ne olur bilmiyorum dedi.Suriyeli Abdulkadir Muhammed de 9 yıldır Antalya'daki seralarda çalıştığını söyledi. İnşaat ve çiftçilik işlerinde çalıştığını belirten Muhammed, 5 kişi geldik ve burada çalışıyoruz. İlk geldiğimde fabrikada ve inşaatlarda çalıştım. Sonra çiftçiliğe başladım. 1 yıl içinde gitmeyi planlıyoruz. Üretim sezonu bitince döneceğim. Bizim aile tamamen dönecek. Burada yevmiye usulü çalışıyoruz. Suriye'de Rakka'da yaşıyorduk. Orada da tarla ve işletmelerimiz var diye konuştu.

'GİDERLERSE ZOR DURUMDA KALACAĞIZ'

25 dönüm serada domates ürettiğini belirten Mehmet Yılmaz, Suriyeli işçilerle 5 yıldır birlikte çalıştıklarını söyledi. Yılmaz, Hem kalabalıklar hem de işlerini severek yapıyorlar. Giderlerse zor durumda kalacağız. Maliyetleri de etkiler. Ürünlerin fiyatı yükselecek. Suriyeli bir işçi ile Türk işçinin maliyeti yüzde 30 fark ediyor. Onlar daha ucuza çalışıyor. Türk işçilerimiz daha fazla istiyor. Suriyeliler günlük 1200-1500 liraya çalışıyor dedi.

'SURİYELİLER GİDERSE ÜRÜNLERE ZAM GELİR'

Emre Aksoy da 24 dönüm serada üretim yaptıklarını söyledi. 5 yıldır Suriyelilerle çalıştıklarını anlatan Aksoy, Suriyeliler giderse ne yaparız bilmiyoruz. Maliyet açısından her şey değişir. Şu an herkes sera yaptırıyor. Suriyeliler giderse ürünlere zam gelir, maliyet artar. Bizim seralarda günlük 1000-1500 lira arası ücretle çalışıyorlar diye konuştu.Antalya Yaş Sebze ve Meyve Hal Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan, üretici olduğunu ve seralarında Suriyeli çalıştırdığını söyledi. Suriyelilerin ülkelerine gitmesi gerektiğini ifade eden Akcan, Suriyeliler gitsin, onları kendi ülkelerinde destekleyelim. Ucuz iş gücü diyerek kaliteyi düşürdük. Kendi vatandaşımıza, kendi işçimize sahip çıkmamız lazım ifadelerini kullandı.