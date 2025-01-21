Suriyeliler Türkiye\'den Memnuniyetle Dönüyor

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SURİYE'de Baas rejiminin sona ermesinin ardından eşi, 5 çocuğu ve 4 kedisiyle ülkesine dönen Muhammed El Ahmet (37), " Türkiye, dünyadaki diğer devletlere göre çok daha iyi ve güvenli. Biz Suriyeliler olarak Türkiye'den çok memnun ayrılıyoruz" dedi.

Baas rejiminin yıkılmasının ardından Suriyelilerin, Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda yasal işlemlerini yaptırıp, vatan topraklarına dönüşü sürüyor. Sabahın ilk ışıklarıyla gümrük kapısına gelen Suriyeliler, Göç İdaresi Başkanlığı'nın mobil hizmet aracından işlemlerini yaptırıp, beraberinde getirdikleri eşyalarla birlikte ülkelerine geçiyor. Suriyelilerin geçişlerinde ihtiyaç halinde, sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra askerler de yardımcı oluyor. Aileleri işlemler için bekleyen çocuklar da kendileri için kurulan konteynerde oyun oynayıp keyifli zaman geçiriyor.

'BİZLERİ ÇOK İYİ AĞIRLADILAR'

İç savaştan kaçarak 8 yıl önce Türkiye'ye sığınıp, Hatay'ın Antakya ilçesine yerleşen Muhammed El Ahmet, eşi, 5 çocuğu ve 4 kedisiyle ülkesine dönmek için gümrük kapısına geldi. Suriye'nin artık hür ve özgür olduğunu belirten Ahmet, "Suriye'de artık her şey çok güzel oldu, daha da güzel olacak. Türkiye'de sıvacılık yaptım. Türkiye, dünyadaki diğer devletlere göre çok daha iyi ve güvenli. Biz Suriyeliler olarak Türkiye'den çok memnun ayrılıyoruz. Bizleri çok iyi ağırladılar. Gelecekte Türkiye'ye ziyarete gelmek istiyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Antakya'da yaşarken sokakta bulduğum bir kediyi alıp besledim. Yavruladı ve çoğaldılar. Şimdi 4 kedim var. Roli, Mişo, Şeker ve Oscar'ı da memleketime götürüyorum" dedi.

El Ahmet ve ailesi, işlemlerinin ardından Suriye'ye gitti.