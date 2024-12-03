Suriyelilerin Tersine Göç Başladı: Halep Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Suriyelilerin Tersine Göç Başladı: Halep Kontrol Altına Alındı

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Halep'in muhalifler tarafından kontrol altına alınmasının ardından Hatay ve çevresindeki birçok Suriyeli, doğup büyüdükleri topraklara dönmek için Cilvegözü Gümrük Kapısı'na akın etti. Dönüşlerini sağlayan Suriyeliler, savaş ve ayrılık nedeniyle yaşadıkları sıkıntıları anlattı.

03.12.2024 15:10  Güncelleme: 15:41
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Suriye'de Beşar Esad rejimi güçleriyle 6 gündür çatışan Heyet Tahrir Şam'ın başını çektiği rejim karşıtı gruplar, Halep kent merkezinin büyük bölümünü geri almıştı. Gelişmelerin ardından Hatay ve çevresindeki kentlerde yaşayan çok sayıda Suriyeli, Halep'in muhalifler tarafından kontrol altına alınmasının ardından ülkelerine dönmeye başladı.

ERKEN SAATLERDEN İTİBAREN SINIRA AKIN ETTİLER

Suriye'de muhalif gruplar tarafından başlatılan operasyonda Halep'in kontrol altına alınmasının ardından tersine göç başladı. Hatay ve çevresinde yaşayan çok sayıda Suriyeli, sabahın erken saatlerinden itibaren Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu. Eşyaları ile gümrük kapısına gelen Suriyeliler, işlemlerinin ardından doğup büyüdükleri ve yaşadıkları şehir veya köylere gitti.

"HALEP'İN KONTROL ALINMASININ ARDINDAN DÖNMEYE KARAR VERDİM"

Çocuğu ile Suriye'ye dönen Ayşe Hamsin, 3 yıldır Türkiye'de yaşadığını belirterek, "Halep'in kontrol altına alınmasının ardından dönmeye karar verdim. Yakınlarımı çok özledim. Burada kimsem yoktu. Onlarla ancak telefonla görüşebiliyordum" dedi. Hüseyin El Muhammed de "Savaştan kaçıp, 5 yıl önce Türkiye'ye gelmiştim. Topraklarımızdan rejimin çekilmesiyle artık eve dönüyorum" diye konuştu.

Suriyelilerin Tersine Göç Başladı: Halep Kontrol Altına Alındı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Suriyelilerin Tersine Göç Başladı: Halep Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Mesut 5734:
    iddaa ediyorm bu foto türkiye girenlerin fotosu olabilir :) 63 28 Yanıtla
  • Eyup Orhan:
    2 gider 100 gelir aha buraya yazıyorum 49 18 Yanıtla
  • Mehmet Akengin:
    yalanınızı zikkm hep algı oyunları .. 31 15 Yanıtla
  • kamer tekeş:
    he başladı he (!) 27 13 Yanıtla
  • McA !:
    Okuduğuma inanmayı bırakalı takiiii üniversite diploması Bi iş e yaramadığını farkettiğim gün anladım. Gözlerim ile görmeden asla inanmam (Gözle görülmeyecek gibi az değiller zaten hemen belli olur) 23 13 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    Yalan! insanlar en çokta Haleb'e giren bu terör gruplarından kaçtı. neden bir daha onların hakimiyeti altındaki bölgeye gitsin. Lütfen insanlara yalan haber yaymayın. 21 14 Yanıtla
  • Mert Kafkas Sahin:
    Yallah tazyik 18 10 Yanıtla
  • Mesut Kaya:
    tüm sevdiklerin oradaysa demek ki yaşamsal faaliyetleri kısıtlayacak bir durum söz konusu değil Senin burada ne işin var 16 6 Yanıtla
  • Serkan IŞIK:
    Eee yani gidin bir zahmet.. 15 5 Yanıtla
  • Yusuf Kaplan:
    Gitsinler ne gözel 15 2 Yanıtla
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