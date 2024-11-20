Süt Üretim Maliyeti Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Süt Üretim Maliyeti Artıyor

Geniş Video İzle

TÜSEDAD, süt maliyetini 18,67 TL olarak belirlerken, satış fiyatı 14,65 TL'de kalıyor.

20.11.2024 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Zeynep BOZUKLU

(ANKARA) - Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), ekim ayı itibarıyla bir litre soğutulmuş çiğ sütün üretici maliyetini 18,67 TL olarak belirledi. Buna rağmen Ulusal Süt Konseyi'nin (USK) belirlediği satış fiyatı mayıs ayından bu yana 14,65 TL seviyesinde kaldı. TÜSEDAD Başkanı Sencer Solakoğlu, "Hızlı bir şekilde süt üreticisine her daim maliyetinin üzerinde sütünü satma garantisi verilmelidir. Türkiye bu sene bir buçuk, iki milyar dolara yakın ithalat yaptı. Bu parayı yabancı çiftçi yerine yerli üreticilere destek olarak verseydi daha karlı olabilirdi" dedi.

TÜSEDAD, ekim ayı bir litre soğutulmuş çiğ sütün üretici maliyetini açıkladı. Buna göre, ekim ayı itibarıyla bir litre soğutulmuş çiğ sütün üretici maliyeti 18,67 TL olarak hesaplandı. Bu kapsamda, tavsiye fiyat 22,40 lira, sıcak süt için önerilen fiyat ise 20,60 lira olarak belirlendi. Ancak, USK'nin sıcak süt tavsiye fiyatı 1 Mayıs'tan itibaren litre başına 14,65 TL seviyesinde kaldı.

Konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmede bulunan TÜSEDAD Başkanı Sencer Solakoğlu, şunları söyledi:

"Biz TÜSEDAD Derneği olarak her ay üreticileri temsilen maliyetleri açıklıyoruz ve mayıs ayından beri ne yazık ki süt fiyatları maliyetin altında seyrediyor. Bu her zaman olduğu gibi süt hayvanlarının veya süt üreticilerinin üretimi kısmaları veya üretimden çıkmalarına neden oluyor. Enflasyonist bir ortamda bu kadar uzun vadeli sürede bir ürünün fiyatının aynı kalması haliyle zararı büyüterek devam ettirdiği gibi çiftçilerin hayatlarını idame ettirebilmeleri için gereken finansal desteği aldıklarında da faizlerin yüksek olmasından dolayı maliyetler katlanarak devam ediyor. Bu durum; anaç hayvan kesimlerine, anaç hayvan kesimleri de et hayvanlarının bulunamamasına sebebiyet veriyor. Türkiye'de uygun fiyatlı et ve süt tüketilmek isteniyorsa, çiftçisinin her zaman kar edip daha fazla üretmesini sağlaması gerektiğini savunuyoruz.

"Verimsizlik halka maliyet olarak yansıyor"

Çiftçi verimliliği artmadığı sürece et ve süt fiyatlarının aşağı yönlü seyretmesi ne yazık ki mümkün değil. Ama süt üreticileri de et üreticileri de her daim fiyat baskısı altında adeta bir hayatta kalma mücadelesi verdiği dönemlerde verimlilik, yeni teknolojiler, yeni sistematikler yerine gerçekten eski usule yöneliyorlar. Çiftçi yeni metotlar, daha verimli üretim teknikleri yerine 'nasıl bir ay daha hayatta kalırız'ı düşündüğü için adeta sürüklenip, maliyet baskısından dolayı da küçülerek bir şekilde üretimine devam ediyor. Bu verimsizlik de halka ne yazık ki maliyet olarak yansıyor.

"İçeride yeterince hayvan kalmadı"

Bir krizin içerisindeyiz. Türkiye, et ve hayvan ithalatı yapmadığı sürece şu andaki fiyatlar çok rahatlıkla kendisini ikiye katlayabilir. Çünkü içeride yeterince hayvan kalmadı. Zamanında anaç hayvanlar çok kesildi ve bunun telafisi zaman alacak bir şey.

Hızlı bir şekilde süt üreticisine her daim maliyetinin üzerinde sütünü satma garantisi verilmelidir. Türkiye bu sene bir buçuk, iki milyar dolara yakın ithalat yaptı. Bu parayı yabancı çiftçi yerine yerli üreticilere destek olarak verseydi daha karlı olabilirdi. Ama eğer maliyetin altında satma zorunluluğu varsa bu destekler de yeterli olmayacak.

"Üretici sütü 14,65'e satarken, marketlerde 40 liranın altında süt bulunamıyor"

Eğer Türiye'de asgari ücret açlık ve yoksulluk sınırının üzerine taşınırsa -ki olması gereken adil şey budur- gelecek olan talep artışı sütte de ette de çok fazla olur ve bunun karşılığında da fiyatlar çok daha fazla artacaktır. Üretici sütü 14,65'e satarken, marketlerde 40 liranın altında süt bulunamıyor. Bu aradaki farkın sebebi iyi araştırılmalıdır.

"İthalat ile bu iş devam etmez"

Tarım ve Orman Bakanlığı durumu çok net bilmesine rağmen Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kabul görmüyor anladığım kadarıyla. Hepimiz bu ülkenin vatandaşıyız. Bu ülke üretmek zorunda. İthalat ile bu iş devam etmez. Stratejik olarak temel gıda ürünlerinde dışa bağımlılığın çok yanlış bir şey olduğunu vurgulamak istiyorum. 'Biz sadece temel fiyatları baskılıyoruz' denilirse, ellerine geçecek olan şey; daha az üretici, daha az kırsal nüfus ve dolayısıyla daha fazla dışa bağımlılık olacaktır."

Süt Üretim Maliyeti Artıyor
Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Süt Üretim Maliyeti Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:43 Putin’in nükleer savaş çıkarsa hedefindeki ilk ülkeler açıklandı Putin'in nükleer savaş çıkarsa hedefindeki ilk ülkeler açıklandı
15:43 Bağrışmaları salonu inletti Bakan Yerlikaya ve CHP’li Ali Mahir arasında sert tartışma Bağrışmaları salonu inletti! Bakan Yerlikaya ve CHP'li Ali Mahir arasında sert tartışma
14:59 İstanbul’da suya yüzde 17,5, İzmir’de yüzde 30 oranında zam İstanbul'da suya yüzde 17,5, İzmir'de yüzde 30 oranında zam
14:06 Acun Ilıcalı hakkında bahis soruşturması Acun Ilıcalı hakkında bahis soruşturması
10:12 Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün Hemşireden kan donduran sözler Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün! Hemşireden kan donduran sözler
01:25 A Milli Takımımız play-offtaki muhtemel rakipleri belli oldu A Milli Takımımız play-offtaki muhtemel rakipleri belli oldu
00:41 Karadağ’a 3-1 yenilen A Milli Takımımız, A Ligi’ne yükselme şansını play-offa bıraktı Karadağ'a 3-1 yenilen A Milli Takımımız, A Ligi'ne yükselme şansını play-offa bıraktı
00:28 Ankara’daki konser skandalının ardından Mansur Yavaş’tan dikkat çeken karar Ankara'daki konser skandalının ardından Mansur Yavaş'tan dikkat çeken karar
23:53 Zorunlu örtünmeyi soyunarak protesto eden İranlı kadından haber var Zorunlu örtünmeyi soyunarak protesto eden İranlı kadından haber var
23:37 Netanyahu Gazze’den çıkarılacak her bir esir için milyonlar dağıtacak Netanyahu Gazze'den çıkarılacak her bir esir için milyonlar dağıtacak
23:30 Okan Buruk, Icardi’yi yıkan olayla ilgili sessizliğini bozdu Okan Buruk, Icardi'yi yıkan olayla ilgili sessizliğini bozdu
23:23 Şafak Hastanesinin sahibinden 16 bin yanlış ameliyat için skandal sözler Şafak Hastanesinin sahibinden 16 bin yanlış ameliyat için skandal sözler
23:10 Okan Buruk, Osimhen transferinin nasıl gerçekleştiğini canlı yayında açıkladı Okan Buruk, Osimhen transferinin nasıl gerçekleştiğini canlı yayında açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 17:24:46. #1.13#
SON DAKİKA: Süt Üretim Maliyeti Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.