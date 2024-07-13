Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Geliyor - Son Dakika
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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Geliyor

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Türkiye\'ye Geliyor

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Türkiye'ye yapacağı resmi ziyaret kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek. Görüşmede Gazze başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alınacak. Ayrıca, Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin canlandırılması amacıyla hazırlanan protokol de imzalanacak.

13.07.2024 12:40
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(ANKARA) - Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan yarın Türkiye'ye geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan mevkidaşı ile yapacağı görüşmede başta Gazze olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele alacak. Ziyaret kapsamında, 2016 yılında Türkiye ile Suudi Arabistan arasında kurulan Türk-Suudi Koordnasyon Konseyi'nin canlandırılması amacıyla hazırlanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Koordinasyon Konseyi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Belgesinin Tadili Protokolü" de imzalanacak.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı bin Ferhan, Türkiye'ye yapacağı resmi ziyaret kapsamında, Dışişleri Bakanı Fidan ile yarın görüşecek. Bin Ferhan'ın ziyareti son iki hafta içerisinde Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye Bakan düzeyindeki üçüncü ziyaret olacak.

Üst düzey bir Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre, görüşmede Gazze başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alınacak. Devam eden ateşkes müzakereleri, Gazze'deki insani durumun iyileştirilmesi ve Gazze'nin yeniden imarı için hayata geçirilebilecek ortak çalışmalar, Filistin'in daha fazla ülke tarafından tanınması için atılabilecek adımlar ve İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Gazze Temas Grubu'nun önümüzdeki dönemde yapacağı faaliyetler de gündemde olacak. İki Bakan'ın Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki siyasi, ekonomik, askeri, savunma sanayii, enerji, turizm ve diğer alanlarda ikili iş birliğinin güçlendirilmesi hakkında görüş alışverişinde bulunacağı da öğrenildi.

Türkiye ve Suudi Arabistan arasında 2016 yılında kurulan ve ilk toplantısının 7-8 Şubat 2017 tarihinde Ankara'da yapıldığı Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin canlandırılması için hazırlanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Koordinasyon Konseyi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Belgesinin Tadili Protokolü" de imzalanacak.

Bakanlık yetkilisi, Türk Suudi Koordinasyon Konseyi'ne ilişkin, "İki ülke arasındaki ilişkileri tüm boyutlarıyla kurumsal bir çerçevede takip etmek amacıyla Dışişleri Bakanları'nın başkanlığında kurulan, Diplomatik ve Siyasi Komite, Askeri ve Güvenlik Komitesi, Kültür, Spor, Medya ve Turizm Komitesi, Sosyal Kalkınma, Sağlık ve Eğitim Komitesi ve Ticaret, Sanayi, Yatırım, Altyapı ve Enerji Komitesi olmak üzere, iki ülkeden farklı kurumların katıldığı beş komitenin yer aldığı bir iş birliği ve istişare mekanizmasıdır" bilgisini verdi. Koordinasyon Konseyi'nin ikinci toplantısının en yakın zamanda Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde yapılması planlanıyor.

Kaynak: ANKA

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