Tahir Elçi cinayeti davasında savcının mütalaası beraat yönünde - Son Dakika
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Tahir Elçi cinayeti davasında savcının mütalaası beraat yönünde

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Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin açılan davada, sanık üç polis memuru hakkındaki mütalaada beraat yönünde görüş bildirildi. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, mütalaanın soruşturmanın yanlış yürütüldüğünü, hukuka uygun davranılmadığını ve delillerin toplanmadığını ortaya koyduğunu belirtti. Tanrıkulu, cinayetin gerçek faillerinin ortaya çıkana kadar mücadele edeceklerini ifade etti.

29.04.2024 16:04
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(ANKARA) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Diyarbakır Barosu Başkanımız Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin davada mütalaa bugün savcı tarafından dosyaya sunuldu. Bu mütalaa aslında Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin soruşturmanın nasıl yanlış yürütüldüğünü, hukuka uygun davranılmadığını, delillerin toplanmadığını, delillerin karartıldığını ve kamu görevlisi olan sanıkların nasıl korunduğunu çok açık biçimde ortaya koyuyor" dedi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin 28 Kasım 2015'te katledilmesine dair açılan davada, sanık üç polis memuru hakkındaki mütalaasında beraat yönünde görüş bildirdi. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, konuya ilişkin açıklama yaptı. Tanrıkulu, şunları söyledi:

"Diyarbakır Barosu Başkanımız Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin davada mütalaa bugün savcı tarafından dosyaya sunuldu. Dört sayfalık mütalaa benim de elimde. Dikkatlice okudum. Bu mütalaa aslında Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin soruşturmanın nasıl yanlış yürütüldüğünü, hukuka uygun davranılmadığını, delillerin toplanmadığını, delillerin karartıldığını ve kamu görevlisi olan sanıkların nasıl korunduğunu çok açık biçimde ortaya koyuyor. Tahir Elçi katledildi, neredeyse canlı yayında herkesin gözleri önünde katledildi. Birçok delil olmasına rağmen o deliller karartıldı ve toplatılmadı. Tanıklar dinlenmedi. 'Bu bir siyasi cinayettir' diyen Davutoğlu dinlenmedi ve sonuçta karar aşamasına geldi. 12 Haziran'da duruşma Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi'nde olacak. Bizler de orada olacağız. Bu cinayetin gerçek failleri ortaya çıkana kadar da mücadele etmeye devam edeceğiz. Ben Diyarbakır Barosu'nun eski başkanı olarak tüm meslektaşlarımızı 12 Haziran'da Diyarbakır'da duruşmaya bekliyorum."

Tahir Elçi cinayeti davasında savcının mütalaası beraat yönünde
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tahir Elçi cinayeti davasında savcının mütalaası beraat yönünde - Son Dakika

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