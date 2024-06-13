Tahir Elçi cinayetine ilişkin karara tepki - Son Dakika
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Tahir Elçi cinayetine ilişkin karara tepki

Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin cinayetine ilişkin verilen beraat kararına 75 kentin baro başkanlığı ortak açıklama yaparak tepki gösterdi. Açıklamada, Elçi'nin fail veya faillerinin cezasız kalmaması için hukuk mücadelesinin devam edeceği vurgulandı.

13.06.2024 22:23
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(DİYARBAKIR) - Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi cinayetine ilişkin davada dün verilen karara karşı 75 kentin baro başkanlığından yapılan ortak açıklamada, "Tahir Elçi'nin fail veya faillerinin cezasız kalmaması için hukuk mücadelesini sürdürmeye devam edeceğiz" denildi.

28 Kasım 2015'te Diyarbakır'ın Sur ilçesinde basın açıklaması yaptığı sırada güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasındaki silahlı çatışma sırasında vurularak öldürülen eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi cinayetiyle ilgili dün Diyarbakır 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuksuz yargılanan 3 polis memurun beraatine karar verilmesi üzerine 75 kentin baro başkanlığı tarafından ortak açıklama yapıldı.

Aralarında Diyarbakır, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Trabzon, Van'ın da bulunduğu 75 baro başkanlığından 'Mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğiz' başlığıyla yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Diyarbakır Baro Başkanı Av. Tahir Elçi, 28 Kasım 2015 tarihinde, Diyarbakır'ın tarihi simgelerinden olan Dört Ayaklı Minare'de çatışmalardan kaynaklı yaratılan tahribatı kamuoyu ile paylaşmak, kültürel mirasa sahip çıkmak, silaha ve çatışmaya hayır demek için yaptığı basın açıklaması sırasında katledilmiştir. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, üç şüpheli polis memurunun soruşturmaya dahil edilmesi ve geçen dört yılın ardından hazırlanan iddianame Mart 2020'de mahkemeye sunulmuştur. Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi, dört yıl boyunca yapılan 11 duruşmada cinayetin aydınlatılmasına yönelik katılan tarafın bütün önemli taleplerini reddetmiş, 12 Haziran 2024 tarihinde yapılan karar duruşmasında, yargılanan polis memurları hakkında beraat kararı vermiştir.  Hukukun üstünlüğü ilkesi, fail/failler kim olursa olsun hesap verilebilirliğinin koşullarını yasal güvencelerle sağlamak, mağdurların adalet talebini karşılamak ve ihlallerin gerçekleşmesini engellemekle mümkündür. Mevcut hukuk düzeni içerisinde yasal, yargısal, idari ve fiili her alanda ayrıcalıklı ve koruyucu etkin olmayan yargılama süreçlerinde kendini gösteren cezasızlık politikası, yalnızca mağdurları değil toplumun tüm kesimlerini olumsuz şekilde etkilemektedir. Tahir Elçi'nin failleri yargı önüne çıkarılıp adil bir şekilde yargılamadıkça, aslında faili belli olan cinayetler meçhul kalmaya devam edecektir. Yargılama sürecinde katılan sıfatına sahip Elçi Ailesi, Diyarbakır Barosu, TBB, katılma talepleri kabul edilmediği halde davayı her celse takip eden Barolar ve avukatların yürüttüğü hakikat ve adalet mücadelesine karşın, fiilin cezasız bırakılması ilk günden beri yargı makamlarının cinayeti aydınlatma iradesinin olmadığı yönündeki kaygıları haklı çıkarmıştır. Barolar olarak, meslek hayatını cezasızlıkla mücadeleye adayan Tahir Elçi'nin fail veya faillerinin cezasız kalmaması için hukuk mücadelesini sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tahir Elçi cinayetine ilişkin karara tepki - Son Dakika

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