Takipteki Borçlar Yüzde 135.1 Arttı - Son Dakika
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Takipteki Borçlar Yüzde 135.1 Arttı

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Tüketici kredileri ve kredi kartı borçları 2023'te roket gibi yükseldi, enflasyon etkili oldu.

21.12.2024 14:18
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(ANKARA) - Takipteki tüketici kredileri ve bireysel kredi kartı borçları 2023 yılına göre yüzde 135.1 arttı. Geçen yıl 15 Aralık'ta itibariyle 44 milyar 861 milyon TL olarak açıklanan takipteki toplam borç bu yıl 13 Aralık'ta 105 milyar 481 milyon TL oldu. Ekonomist Prof. Dr. Şenol Babuşcu, "Enflasyon yüksek olduğu için gelirleri enflasyon oranında artmayan vatandaşlar doğal olarak kredi kartına yükleniyorlar, ihtiyaç kredisine yükleniyorlar. Enflasyonun altında eridiler. 2025'te bu rakamlar çok daha yüksek çıkacak" dedi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre, kredi ve borçlanma oranlarındaki yükseliş devam ediyor. BDDK'nın 13 Aralık (50. hafta) itibarıyla açıkladığı verilere göre; tüketici kredileri ve bireysel kredi kartlarının toplam hacmi geçen yılın aynı haftasına kıyasla yüzde 46.1 arttı ve 3 trilyon 741 milyar TL'ye ulaştı. Bunun haftalık yüzde 1,3, yıllık yüzde 63.3 artışla 1 trilyon 762 milyar lirasını bireysel kredi kartları oluşturuyor. Kredi borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşın takibe düşen borçlarında da artış sürdü. Takipteki tüketici kredileri ve bireysel kredi kartları borçları geçen yıla oranla yüzde 135.1 artarak 105 milyar 481 milyon TL'ye ulaştı.

Toplam takipteki alacaklar miktarı 286 milyar 777 milyon TL olarak belirlenirken, bu miktar içinden 181 milyar 295 milyon TL ticari ve diğer kredilerde takibe düşen alacaklardan oluştu.

Takipteki taşıt kredileri yıllık bazda yüzde 120.5 artışla 309 milyon liraya çıktı

Takipteki tüketici kredileri açısından yaşanan artışlar ise şöyle:

Takipteki taşıt kredileri haftalık bazda yüzde 40, yıllık bazda yüzde 120.5 artışla 309 milyon liraya çıktı. Takipteki konut kredileri haftalık yüzde 1.4 düşüş, yıllık yüzde 43.6 artışla 689 milyon liraya yükseldi. İhtiyaç kredileri ise haftalık yüzde 0.7, yıllık yüzde 82.7 artışla 53.2 milyar lira oldu.

Şenol Babuşcu: "Vatandaşların kredi kartına yönelmesindeki en önemli etken enflasyon yüksek olması"

Ziraat Bankası önceki genel müdür yardımcılarından Prof. Dr. Şenol Babuşcu, BDDK verilerini ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Vatandaşların kredi kartına yöneldiği için borç sıkıntısı çektiğini vurgulayan Babuşcu şunları söyledi:

"Vatandaşların kredi kartına yönelmesindeki en önemli etken enflasyon yüksek olması. Enflasyon yüksek olduğu için gelirleri enflasyon oranında artmayan vatandaşlar doğal olarak kredi kartına yükleniyorlar, ihtiyaç kredisine yükleniyorlar. Bu da ihtiyaç kredisi ve kredi kartlarında tüketici kredilerinden ciddi boyutta artışa neden oluyor. Yüzde 100'ün üzerinde artışlar söz konusu. Vatandaş özellikle asgari ücretli, emekli ve sabit gelirliler yapacak başka bir şey olmadığı için hayatı, yaşamı sürdürebilmek için kredi kartlarıyla alışverişi tercih etmeye başladılar. Geçen yıl sabit gelirlilerinin durumu bir derece daha iyiydi bu sene daha da geriledi. Enflasyonun altında eridiler. 2025'te bu rakamlar çok daha yüksek çıkacak. Çünkü ben bir sözü söylüyorum; 'kötü günler geride kaldı daha kötü günler bizi bekliyor' diye. Önümüzdeki yıl vatandaşın özellikle sabit gelirlinin geliri enflasyon ölçüsünde artmadığı için kullandığı mallar ve gıda ürünleri başta olmak üzere zorunlu ihtiyaçları, enflasyonun çok üzerinde arttığından dolayı yapacak başka bir şeyi yok kredi kartları ve tüketici krediyle alışveriş yapmak dışında.

"Haciz ve icra işlemlerinde vatandaş yine ciddi boyutta sıkıntı çekecek"

Borçların ödenmemesi durumunda bankalar tabii ki haciz ve icra işlemlerine başlayacak. Haciz ve icra işlemlerinde vatandaş yine ciddi boyutta sıkıntı çekecek. Evindeki eşyadan veya evinden, arabasından mahrum kalma durumu söz konusu olacak. Bankalar açısından baktığımızda tabii takipteki alacakların artması karlılığı azaltan bir unsur. Karlılıkları bankaların azalacak ama bankalara herhangi bir sıkıntı yaratmaz. Bankacılık sistemi açısından baktığımızda rakamlar çok küçük."

Takipteki Borçlar Yüzde 135.1 Arttı
Kaynak: ANKA

Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

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