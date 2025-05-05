Özgür Özel\'e saldıran Tengioğlu\'nun kaldığı otelin işletmecisinin ifadesi ortaya çıktı

Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreni sonrasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun emniyetteki işlemleri devam ediyor.

BİR YILDAN FAZLADIR OTELDE KALIYOR

Yürütülen soruşturma kapsamında Tengioğlu'nun kaldığı otelin işletmecisi olan O.A.'nın da ifadesine başvuruldu. İşletmeci O.A. ifadesinde, Selçuk Tengioğlu'nun 23 Şubat 2024 tarihinden beri 3 kişilik paylaşımlı odada kaldığını belirtti. Odada kalan 3 kişinin birbiriyle alakası olmadığını söyleyen O.A., şahıslardan birinin yabancı uyruklu olduğunu ve Eminönü bölgesinde marangozluk yaptığını, diğerinin ise Türk vatandaşı bir öğrenci olduğunu belirtti.

İŞLETMECİNİN YÖNLENDİRMESİYLE BELEDİYEDEN YARDIM TALEBİ

İfadesinde Selçuk Tengioğlu'nun pansiyonda düzenli olarak kaldığını belirten O.A., çok nadir zamanlarda 1-2 gün otele gelmediğini, genellikle sabah saatlerinde otelden çıkıp akşam saatlerinde geri geldiğini söyledi. Tengioğlu'nun maddi durumunun da çok iyi olmadığını belirten O.A., kendisinin yönlendirmesiyle Beyoğlu Belediyesi'nden yardım talep ettiğini söyledi.

BELEDİYE 8 BİN LİRA DEĞERİNDE KART VERDİ

Belediye yetkililerinin oteli arayarak bilgi aldığını ve kendisinin de Selçuk Tengioğlu'nun maddi durumunun kötü olduğunu telefonda yetkililere anlattığını belirten işletmeci O.A., yetkililerin otele gelerek Selçuk Tengioğlu ile yaptıkları görüşme sonrasında 8 bin lira değerinde markette gıda ve temizlik malzemesi almak için kullanabileceği kart verdiklerini belirtti.

YARDIM AMAÇLI ARANDI

O.A. ifadesinde, ilerleyen zamanlarda belediye yetkililer tarafından Selçuk Tengioğlu'nun yardım amaçlı yeniden arandığını ve yetkililerin pansiyona gelerek görüşme yapıldığını ancak içeriğinden bilgisinin olmadığını söyledi.