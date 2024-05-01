Taksim Meydanı\'nda Sendikalar 1 Mayıs\'ı Kutladı

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Haber- EDDA SÖNMEZ/ Kamera- MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL) - Anayasa Mahkemesi'nin kararına rağmen Taksim Meydanı DİSK'in de aralarında bulunduğu sendikalara kapatılırken, valiliğe resmi başvuru yapan bazı sendika ve meslek örgütleri Taksim Anıtı'na çelenk bıraktı. TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve Memur-Sen'in de aralarında sendikalar Taksim'de 1 Mayıs'ı kutladı. Hak-İş temsilcileri kutlama sırasında Filistin bayraklı atkılarıyla basın açıklamasını okudu, " Kudüs'e selam, direnişe devam", "Yaşasın 1 Mayıs" dövizi taşıdı. Memur-Sen açıklamasında, "Emeğin hakkının alın teri kurumadan verildiği, insanca yaşamı mümkün kılacak, insan onur ve haysiyetine uygun çalışma şartlarının tesis edildiği bir sistem için hep birlikte mücadelemizi ve azmimizi vurguluyoruz" denildi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindeki heyet, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. 1977 1 Mayıs'ında hayatını kaybedenler için Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı. Arslan, şunları söyledi:

"BU ISRARIMIZI DEVAM ETTİRECEĞİZ

"1 Mayıs 138 yaşında. 138 yıldır emekçiler hakları için, özgürlük ve gelecekleri için mücadelelerini sürdürüyorlar. Bu meydan 1977 1 Mayıs'ında maalesef bazı provokasyonlar, bazı haince planlar sonucu meydandaki emekçiler bu alandan bu yokuştan aşağıya giderken önlerine çıkartılan kamyon bu alanı kapatmış ve emekçilerin büyük bir bölümü ezilerek, bazıları da paletlerin altında ezilerek hayatlarına son verilmiştir. Bu acı ve hala faillerinin bulunamadığı 1 Mayıs 1977 katliamının hesabının sorulamaması hepimizi üzmektedir. Parlamentoda bu konuyla ilgili araştırma komisyonu kurulmasına rağmen bunca çalışmaya rağmen ne yazık ki hala ateş açanlar, burayı kana bulayanların failleri bulunamamıştır. HAK-İŞ olarak her yıl bu meydanda, bu yokuşta, 1 Mayıs'ta kaybettiğimiz kardeşlerimizi anmak, onlara yapılanların hesabının sorulmasını bir kez daha hatırlatmak üzere buraya geliyoruz. 1 Mayıs 2024'te de bir grup sembolik arkadaşımızla buradayız ve bu anmayı gerçekleştireceğiz.

HAK-İŞ bundan sonra da 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü'nde yaşadığımız sorunları yüksek sesle konuşmak, bu sorunlara karşı çözümlerimizi ortaya koymak ve olup bitenlerin gerektiğinde hesabını sormak üzere 1 Mayıslarda meydanlarda olmaya devam edeceğiz. Bugün de burada önce anmamızı yapacağız. Karanfillerimizi bırakıp sonra anıt önünde çelengimizi koyup kısa bir konuşmayla Kocaeli'deki miting alanımıza hareket edeceğiz. Ben bugünü birlik, mücadele ve dayanışma günü olarak tekrar hatırlatıyorum. Emekçilerin birlik mücadele dayanışmasının sağlanması konusunda konfederasyonumuzun üzerine düşen bütün sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz. Katillerin bulunması, yargı önünde hesap vermesi sağlanana kadar bu ısrarımızı devam ettireceğiz."

"HEP BİRLİKTE MÜCADELEMİZİ VE AZMİMİZİ VURGULUYORUZ"

Memur-Sen İl Başkanı Cesur Öztürk ve beraberindeki grup da Taksim Meydanı'na gelerek çelenk bıraktı. Gruptakiler, "Yaşasın Özgür Filistin" sloganı attılar. Öztürk, şunları kaydetti:

"Bugün Samsun'da on binler toplanarak inşallah emek ve dayanışma bayramını kutlayacağız. Bugün burada Taksim'de sembolik olarak çelengimizi bıraktık. Filistin'den Suriye'ye, Arakan'dan Doğu Türkistan'a akan kan dursun vahşet ve zulüm son bulsun istiyoruz. İnsanlığa acı ve gözyaşından başka bir şey vermeyen çarpık düzene karşı inancın ve emeğin aziz sayıldığı bir geleceğe akla, vicdana ve ahlaka dayanan bir paradigmaya çağrı yapıyoruz. Bu ülkenin emekçileri, emeklileri, engellileri, kadınları, gençleri, tüm kamu görevlileri olarak hep birlikte emek sömürüsüne sıfır tolerans diyoruz. Emeğin hakkının alın teri kurumadan verildiği, insanca yaşamı mümkün kılacak, insan onur ve haysiyetine uygun çalışma şartlarının tesis edildiği bir sistem için hep birlikte mücadelemizi ve azmimizi vurguluyoruz."

Taksim Anıtı'na TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, Memur-Sen dışında 9 sendika, konfederasyon ve meslek örgütünün çelenk bırakmak için valiliğe başvuruda bulunduğu öğrenildi.