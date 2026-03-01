Tanju Özcan'ın Gözaltına Alınması... Mahmut Tanal: "Terörden Dolayı Yakalananlara Bu Muamele Yapılmıyor"

Haber: İleyda ÖZMEN/ Kamera: Dursun ALKAYA

(BOLU) - CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Bolu Jandarma İl Komutanlığı'nda gözaltında tutulan Bolu Belediye Başkanı Özcan'ı ziyaretinin ardından "Uzaktan yakından jandarmanın bu olayla alakası ilgisi yok. Soruları savcılık orada hazırlıyor. Buradan 'İfadeyi siz alın' diyor. Yazık günahtır kardeşim. Madem ki senin hazırladığın soruları burada jandarma soracaksa direkmen savcılığa çağır, savcılık da paşa paşa insanlara eziyet etmeden, insanları yormadan, insanları aç, susuz, uykusuz bırakmadan, bitkin hale getirmeden ifadesini alın. Terör örgütlerine, terörden dolayı yakalananlara bu muamele yapılmıyor. Ayrı ayrı ilçelere dağıtmıyorlar. Aynı yerde bekletiyorlar. Onun için bunun adı güvenlik değil, bunun adı soruşturma değil, bunun adı resmen ve resmen buradaki Belediye Başkanımıza ve kamu görevlisi diğer arkadaşlarımıza yapılan bir eziyet suçudur. Bu bir düşman, ceza hukukudur" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Bolu Jandarma İl Komutanlığı'nda gözaltında tutulan Bolu Belediye Başkanı Özcan'ı ziyaret etti.

Ziyaretin ardından ANKA Haber Ajansı'na açıklama yapan Tanal, şunları söyledi:

" Tanju Özcan'ın 86 milyon insanımıza özellikle Bolu halkına selam ve saygılarını iletmemizi istedi ve şunu söyledi ısrarla: 'Ben Bolu halkının ve ailemin yüzünü kızartacak herhangi bir iş ve işlem içerisine girmedim. Vatandaşın Bolu'nun ve 86 milyon insanını yüzünü ağartacak, öne baktıracak bir işlem içerisine girmedim. Tek yaptığımız iş hayır işi ve bu vakfı kurduk.' Bu vakfın onursal kurul üyeleri AKP'nin meclis başkan vekili yani oradaki AKP'yi temsil eden belediye meclis üyeleri, meclis başkan vekili bu kurul üyesi, vakfın onurlu kurul üyesi. Aynı zamanda MHP belediye meclis üyesi o da bu vakfın onur kurulu üyesi. Yani bu onur kurul üyeleri her siyasi partiden Saadet'ten de var, tüm siyasi partilerden de var. Rengarenk. Yani Bolu'nun ne kadar renkleri varsa bu renklerin hepsi onur kurulu üyeleri içerisinde yer almakta. Burada vakıfla ilgili öğrencilere verilecek olan bursla ilgili şunu yapıyorlar, onur kurulu üyeleri kendi içinde bir eğitim komisyonu oluşturulmuş durumda. Bu eğitim komisyonu kimlere burs verilebilecek, hangi standartlar, hangi özellikler gerekiyorsa o öğrencilerin seçimi ve o seçilen listeyi eğitim komisyonu seçiyor, onur kurulu yani AK Partilisi CHP'lisi, MHP'lisi, Saadet'lisi yani Bolu'nun içerisinde bulunan iş insanlarından tutun siyasi renkleri, yelpazeleri hepsi onlar bu kararı veriyor. Tek başına Tanju Başkan'ın verdiği bir karar değil."

"Tanju Bey, bu çocukların maaşlarının ödenmesini talep ediyor"

Vakıf aracılığıyla üniversite öğrencilerine üç bin 500, lise öğrencilerine bin 500 lira burs verildiğini belirten Mahmut Tanal, şöyle devam etti:

"Bu listeyi belirleyen eğitim komisyonu, eğitim komisyonu da yine bu onur kurulu içerisinde, onur kurulu içerisinde tüm siyasi yelpaze var. Yani burada A partisi B partisi anlamında değil, Tanju Bey'in Belediye Başkanı'nın tek başına verdiği bir karar da değil. Israrla Tanju Bey şunu söylüyor, 'Pazartesi günü yani yarın bu öğrencilerin burslarının ödenmesi gereken bir gündür. Bankada paralar hesapta var. Para hesapta bekliyor. Öğrencilerin hesaplarına aktarmanın yapılabilmesi için havalenin yapılması için iki imza yetkilisine ihtiyaç var. Bu iki imza yetkilisi de şu anda burada gözaltında. O öğrenciler bari harçlıksız kalmasın.' Öncelikle bu çocukların maaşlarının ödenmesini talep ediyor."

İkinci bir husus da şu var, şimdi bu vakfın yönetmenliğinde burs verilecek öğrencilerin en az yüzde 60'ı kız öğrenci olması gerekir. Burada yüzde 67 kız öğrenciye burs veriliyor. Yani bir hayır ve aynı zamanda da toplumun eğitimi açısından buna karşı çıkılıyor. Burada neden tüm siyasi partilerden bu onur kurulu üyesinin içerisinde şeffaf olsun, güven olsun. Yarın öbür gün efendim herhangi bir siyasi partinin, siyasi ideolojinin düşüncesinin arka bahçesi olmasın diye bunu yapmış durumda. Tüm Bolulular bu vakfın içerisinde yer almış durumda.

"Bu akaryakıtın parasını nerede? Babanızın parası mı?"

Ve burada 13 kişi gözaltında. Koskoca Bolu merkezde 13 insanın gözaltına alınacağı yer bulunamıyor. Göynük, Mudurnu, Seben, Kıbrısçık, Yeniçağ, Dört Liman, Gerede'ye yani toplam merkezle birlikte sekiz tane ilçe var. Sadece bir ilçeye gönderilmemiş ve o gönderilmeyen ilçe de Mengen. Şimdi şunu hesaplamak lazım. Buradaki bazı ilçelere iki saat yol var. Bazı yerlere bir buçuk saat yol var. Yani devlet bu kadar ekonomik anlamda israf niye yapıyorlar? Yani yazık günah değil mi? Bu jandarmanın bu kadar akaryakıt niçin kullandırtıyorsunuz? Bu haramdır, bu günahtır, bu israftır. Devletin jandarması burada götürecek, getirecek yedi tane ilçeyi bu akaryakıtın parasını nerede? Babanızın parası mı? Yazık günah değil mi? Bir başka konu, bu 13 kişi gözaltında, burada Bolu merkezde oturuyorlar. Bolu merkezde oturuyorlar bunun yetkisi kimin? Polisin burada ifade alması lazım. Polisin gözaltı işlemi yapması lazım. Polisin ilgilenmesi gerekirken Cumhuriyet Başsavcısı demiş ki 'Polis ben sana güvenmiyorum. Ben sana inanmıyorum.' Yani adeta polisi itibarsızlaştırmış. 'Ben jandarmaya güveniyorum. Jandarma bir operasyonu yapacak.' Jandarma da bizim güzide kurumumuzdur. Polis de bizim güzide kurumumuzdur. Sen iki emniyet kuvveti arasına böyle nifak sokarak ayrımcılık yaparak polise itibarsızlaştıramazsın. Bu ne demek? Polise söyleyemedikleri düşüncelerini söylüyorum 'Polis bilgi sızdırıyor.' Polis bilgi sızdırıyorsa sen bunu açıkça niye söylemiyorsun? Sen bizim güzide olan kurmumuzu emniyet mensuplarına nasıl bu şekilde şaibeli bir mantıkla, bir eylemle, bir düşünceyle polise güvenmeden bu işi jandarmaya havale ediyorsun? Peki jandarmanın bu olayla bir ilgisi var mı? Vallahi uzaktan yakından jandarmanın bu olayla alakası ilgisi yok. Soruları savcılık orada hazırlıyor. Buradan ifadeyi siz alın diyor. Yazık günahtır kardeşim. Madem ki senin hazırladığın soruları burada jandarma soracaksa savcılığa çağır, savcılık da paşa paşa insanlara eziyet etmeden, insanları yormadan, insanları aç, susuz, uykusuz bırakmadan, bitkin hale getirmeden ifadesini alın. Terör örgütlerine, terörden dolayı yakalananlara bu muamele yapılmıyor. Ayrı ayrı ilçelere dağıtmıyorlar. Aynı yerde bekletiyorlar. Onun için bunun adı güvenlik değil. Bunun adı soruşturma değil. Bunun adı resmen ve resmen buradaki Belediye Başkanımıza ve kamu görevlisi diğer arkadaşlarımıza yapılan bir eziyet suçudur. Bu bir düşman, ceza hukukudur.

"Bu soruşturma intikam almadır"

Üç harfli marketlerde yolsuzluk arıyorsa başsavcıya sesleniyorum: Dün Şanlıurfa'da gözaltına alınan bir kişi var. O isminin bazı bahsettikleri üç harfli büyük şirket var ya, büyük market var ya, onların Şanlıurfa AKP belediyelerine verdikleri kartları kim dağıtıyor? AKP ilçe başkanları, il başkanları, AKP'liler dağıtıyor. Bunun parasını AKP'liler mi ödüyor yoksa belediyenin o kaynaklarıyla mı bunu yapıyorlar? Burada kamu yararı ne? Siz Tanju Bey'i burada üç gün, dört gün, beş gün bekletmekle gözaltına almakla, yedi tane ilçeye, burada belediye çalışanları göndermekle kamu yararı nerede var? Kamu menfaati nerede var? Burada asıl mesele maddi gerçek. Kim suç işlemişse biz yargılanmasını istiyoruz. Ama kalkıp oradaki başsavcılıkta görev ve yetkilerini kötüye kullanarak burada Bolu Belediyesini itibarsızlaştırmaya kimsenin hakkı yoktur.

Burada hedef belediyedir, belediyeyi itibarsızlaştırmadır, yoksa maddi gerçek değil. Biz yıllarca şunu biliriz: delilden şüpheliye gidilir. Beyefendiler bu saate kadar vakıfla ilgili tek bir inceleme yapmamışlar. Bugün vakfa gitmişler, vakfın bilançosunu istiyorlar. Allah'tan korkun. Siz bu soruşturmaları bir seneden beri devam eden soruşturmalar var. Siz İçişleri Bakanlığı'ndan izin aldınız mı Tanju Başkanı burada gözaltına aldınız? Burada suçüstü hali mi var? Yok. Bir seneden beri devam eden soruşturma var. İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin soruşturması şu. Bir, burada suç yoktur. İki, burada soyuttur. Üç, burada sözlü beyanların dışında bunu destekleyen bir delil yoktur onun için soruşturmaya gerek yoktur diyor, müfettişlerin raporu bu. Müfettişin raporuna dayanmıyor, ona güvenmiyor, ona inanmıyor, üç harfli marketlerin satış işleri müdürü ona güveniyorsun itibar ediyorsun. Ona ne demiş? Geçmişte Tanju Bey'in açıklaması var, 'Bu marketleri protesto edelim' demiş. Buradaki husumeten dolayı ve aynı zamanda Tanju Bey'in Kartalkaya nedeniyle Başsavcıyı HSK'ya şikayet etmesi sebebiyle oradaki duyulan husumetlerden dolayı şimdi Bolu Belediyesi itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor. Bu bir yargılama değil. Bu soruşturma hukuki değil. Bu soruşturma intikam almadır. Bu soruşturma siyasi bir soruşturmadır."