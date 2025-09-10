Tarihi Okulda Vandalizm: 3 Çocuk Yakalandı - Son Dakika
Tarihi Okulda Vandalizm: 3 Çocuk Yakalandı

Tarihi Okulda Vandalizm: 3 Çocuk Yakalandı
10.09.2025 15:59
Tarihi Okulda Vandalizm: 3 Çocuk Yakalandı
500 yıllık okul binasında yazı ve semboller çizen 3 çocuk, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Asırlık mirası sprey boyayla karaladılar.

TARİHİ OKULUN DUVARLARINDA SEMBOLLER

İstanbul'un Fatih ilçesinde restorasyon çalışmalarına başlanması beklenen 500 yıllık tarihi Sultan Selim Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin duvarlarına çeşitli yazılar yazıldığı ve semboller çizildiği görüldü.

3 ÇOCUK YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, binada el feneriyle dolaşan kişilerin bulunduğu yönündeki ihbar üzerine olay yerine gitti. Polis ekipleri, 16 yaşındaki E.H.Ö. ve A.M.Ü ile 15 yaşındaki M.H.A.'yı yakaladı.

ARKADAŞLARINI KORKUTMAK İÇİN YAPMIŞLAR

Çocukların sorgusunda, söz konusu yazı ve sembolleri arkadaşlarını korkutmak amacıyla internetten bakarak, nalburdan temin ettikleri boyalarla çizdikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından ailelerine teslim edilen çocuklar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarihi Okulda Vandalizm: 3 Çocuk Yakalandı - Son Dakika

