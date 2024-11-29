Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, İhraç Edilen Ürünlerde Geri Dönüş Oranını Açıkladı

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TÜRKİYE Tarım Zirvesi'nde konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, " Türkiye 'nin ihraç ettiği ancak geri dönen ürün oranı maksimum binde 1 ile binde 2 arasında. Gerekçesi ne olursa olsun geri dönen hiçbir ürünü biz içeride satışına izin vermiyoruz, imha ediyoruz. Standartlarda, analizlerde tam uyum halinde olduğumuz Avrupa Birliği 'nin tüketmediği herhangi bir şeyin Türkiye'de tüketilmesine izin vermiyoruz. Bunlar imha ediliyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Türkiye Yüzyılında Sürdürülebilir Tarım' temasıyla düzenlenen 4'üncü Türkiye Tarım Zirvesi'ne katıldı. Burada konuşan Bakan Yumaklı, "Türkiye hem bugünkü mevcut haliyle, toprak yapısıyla, iklim yapısıyla, tarımsal üretime elverişli ortamı itibarıyla içerideki ihtiyaçlarını büyük oranda karşılayan ve ihtiyacının üzerindekileri de ihraç edebilen bir ülke. Türkiye 2023 yılının 139 milyon tonluk bir bitkisel üretimle kapattı, bu Cumhuriyet tarihinin rekoru. Gayri safi hasılada, tarımsal hasıla da 68,5 milyar dolarla Avrupa'da 1'inci sırada dünyada da 9'uncu sırada. Dolayısıyla da bu rakamlar herhalde tarım bitti diyenlere gereken cevaptır" dedi.

'KIRMIZI ETTE YÜZDE 5 İÇİN İTHALAT YAPILIYOR'

Bakan Yumaklı, fahiş fiyatla ilgili yasal düzenlemeye değinerek, "Kırmızı et üretiminde bizim yeterliliğimiz yüzde 95'ler, aradaki yüzde 5 için ithalat yapılıyor. Ancak hep şunu şöyledik sadece bu aradaki yüzde 5 için değil aynı zamanda piyasada herhangi bir şekilde arz ya da taleple bağlantılı olmaksızın fiyat hareketlerini oluşturmak isteyenler olabiliyor. Hatta bunlarla ilgili sadece bu konuda değil genel olarak fahiş fiyatla mücadeleyle ilgili bir yasal düzenleme çıktı. İthalatta konuyu ikiye ayıralım; birincisi ihtiyaçla alakalı, ikincisi piyasa regülasyonu ile alakalı. Elbette devlet hem üreticisini düşünecek hem de tüketicisini düşünecek. Dolayısıyla İhtiyaç neredeyse bununla ilgili gereken regülasyonu sağlamak amacıyla bu ithalatı yapacak. Ancak bu sürdürülebilir değil. Hep bunu söyledik" şeklinde konuştu.

'KASIM SONUNA KADAR 1.2 MİLYON CİVARINDA BİR DENETİMİMİZ OLDU'

Bakan Yumaklı, "Bizim hayvan hastalıklarıyla mücadele planımızda devreye girdi. Aynı zamanda Türkiye'deki verimlilik ve kaliteden bahsetmiştim bu 5 ana unsuru. Onlardan birisi olan verimlilikle ilgili yani bizim elimizdeki materyalin verimli ve kaliteli bir şekilde üretiminin yapılması için Islah Programı devreye girmiş oldu. 360 derece bir seferberlik başlatmış durumdayız. Bunun adı üretim seferberliği. Sadece hayvansal üretimde değil yani ette değil sütte değil ya da diğer hayvansal ürünlerde değil bitkisel üretimde de bir üretim seferberliği başlatmış durumdayız. Kasım sonuna kadar 1,2 milyon civarında bir denetimimiz oldu. Bunların içerisindeki rakamları söyleyeyim. 1,2 milyonluk bir denetim yapıldı. Bunların içerisinden yüzde 1,8 oranında bir uygunsuzluk tespit edildi. Yani şunu söylemek istiyorum. Eğer 100 kişi ise sadece 2 kişi bunu yaptı. Geri kalan 98 kişi işini doğru yapıyor demektir. Bunlara da buradan teşekkür etmek gerekiyor. Çünkü marifet iltifata tabii. 452 savcılığa suç duyurusunda bulunduk" ifadelerini kullandı.

'GERİ DÖNEN ÜRÜN ORANI MAKSİMUM BİNDE 1 İLE BİNDE 2 ARASINDA'

Yumaklı, "Hepimiz için bu önemli bir konu. Buradaki hassasiyet bizim de hassasiyetimiz. Olaya sadece ihraç edilen ürünlerin gümrük kapılarından geri dönüp dönmemesi çerçevesinde bakmamak gerek. Bizim özellikle pestisit yani zirai ilaç konusundaki denetimlerimiz sadece gümrük kapılarında yapılan bir denetim değil. Toplamı temsil edecek şekilde üretim alanlarında, hal girişlerinde yoğun bir denetim olur, son tüketim noktalarında denetim olur, ihraç edilen ürünler için de gümrüklerde analiz olur. Bu analizler hem kamu laboratuvarlarında olur hem de özel laboratuvar da olur. Bu laboratuvarlar içerisinde de işlerini iyi yapmayanlar sebebiyle de bazı sorunlarla karşılaşıyoruz, o laboratuvarlarla ilgili de gerekeni yapıyoruz. Herhangi bir şekilde yurt dışından geri dönen ürünlerin hepsi de pestisit sebebiyle geri dönmez, aynı zamanda bu aflatoksin dediğimiz benzeri bazı kendinden sonrasında oluşan küflenme nedeniyle dönenler de olabiliyor, bunların oranı yarı yarıya neredeyse. Türkiye'nin ihraç ettiği ancak geri dönen ürün oranı maksimum binde 1 ile binde 2 arasında. Bunların hepsi pestisit sebebi ile değil. Gerekçesi ne olursa olsun geri dönen hiçbir ürünü biz içeride satışına izin vermiyoruz, imha ediyoruz. Standartlarda, analizlerde tam uyum halinde olduğumuz Avrupa Birliği'nin tüketmediği herhangi bir şeyin Türkiye'de tüketilmesine izin vermiyoruz. Bunlar imha ediliyor" diye konuştu.