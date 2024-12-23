Tarımda Teknoloji ve Veri Yönetimi Üzerine Toplantı - Son Dakika
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Tarımda Teknoloji ve Veri Yönetimi Üzerine Toplantı

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TARPOL, tarımda robotlar ve yapay zeka etkilerini masaya yatırdı, büyük verinin önemi vurgulandı.

23.12.2024 15:46
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Tarımda 'Robotların Dünyası' ve 'Yapay zeka' aşaması masaya yatırıldı

ANKARA - Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi tarafından Sektörel Araştırmalar ve Ekonomik Göstergeler Raporu'uyla teknolojinin gelecekte tarımı nasıl etkileyeceği üzerine toplantı düzenlendi.

Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı ve TARPOL Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mehdi Eker önderliğinde Türkiye'nin tarım politikalarına yol göstermesi amacıyla kurulan Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi (TARPOL), 'TARPOL Sektörel Araştırmalar ve Ekonomik Göstergeler Raporu Sunumu' gerçekleştirdi.

"Sağlıklı olarak ölçülemeyen bir sektörün de iyi yönetilemeyeceğine inanıyoruz"

Burada bir konuşma gerçekleştiren Eker, Anadolu coğrafyasının tarım kültüründen ortaya çıkan tecrübesiyle, yeni stratejiler belirleyerek tarım-gıda sektörünü bilgilendirme ve kamu kurumlarına katkı sağlama gayreti içerisinde olduklarını belirtti. Eker sunumun önemini ise şu şekilde sıraladı:

"Verinin önemi, detaylı olarak bilinmeyen bir alanda politika geliştirilemeyeceğine, isabetli öngörüde bulunulamayan bir alanda etkin strateji oluşturulamayacağına, Sağlıklı olarak ölçülemeyen bir sektörün de iyi yönetilemeyeceğine inanıyoruz. Değişim ve dönüşüm sürecinde olan Tarım ve Gıda Sektöründe, birçok alanda ortaya çıkan veriyi derleyecek, analiz edecek ve hedef kitlenin amaçlarına uygun şekilde raporlayacak bir sisteme olan ihtiyacın farkındayız. Küresel düzeyde; Hassas Tarım, Akıllı Tarım, Tarım 4.0, Nesnelerin İnterneti, Robotların Dünyası, Yapay zeka kullanımı gibi teknolojide yaşanan gelişmeleri hepimiz yakından takip ediyoruz. Tüm bu teknolojiler, 'Büyük Veri veya Büyük Data (Big Data)' olarak tanımlanan sistemlerle beslenmektedir."

"Hedef pazarlarda, arz ve talep yapısında oluşan büyük verinin derlenip analiz edilmesi"

Büyük Veri'nin eğitimden sağlığa, turizmden ekonomiye kadar dünyada birçok sektör için yeni fırsatlar sunmakta olduğunu söyleyen Eker, "Toprak, su, bitki ve iklim gibi ekolojik yapıda yaşanan değişime ait veriler yanında, ekonomi piyasalarında, tüketici davranışlarında, hedef pazarlarda, arz ve talep yapısında oluşan büyük verinin derlenip analiz edilmesi tarım ve gıda sektörü için de yeni yönetim stratejileri geliştirilmesine imkan sağlamaktadır. Büyük Verinin İngilizcede 5V olarak da bilinen; Çeşitlilik (Variety), Hacim (Volume), Hız (Velocity), Doğruluk (Veracity) ve Değerli Olma (Value) vasıflarına sahip olması gerekmektedir" dedi.

Eker, TARPOL Vizyon'da yararlanılan veri kaynaklarının, ulusal ve uluslararası açık kaynaklardan TARPOL uzmanlığı ve yapay zeka ile analiz edilerek kullanıcılara sunulduğunu ifade ederek, yararlanan ulusal veri kaynaklarını da belirtti. Eker, " Türkiye İstatistik Kurumu, Tarım ve Orman Bakanlığı ile diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından paylaşılan veriler, Üretici ve Yetiştirici Birlikleri ile Ürün Konseyleri tarafından yayımlanan veriler, Ticaret Borsaları ve ilgili piyasalardan derlenen veriler bulunmaktadır. Yararlanılan uluslararası veri kaynakları arasında; Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı, Avrupa Birliği ve diğer ilgili ülkelerin Tarım Bakanlıklarından derlenen veriler, Dünya Bankası ve OECD, Uluslararası Hububat Konseyi ve diğer ilgili Uluslararası Kuruluşlar, Uluslararası piyasalardan derlenen veriler bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

TARPOL Vizyon - TARPOL Sektörel Araştırmalar ve Ekonomik Göstergeler raporunu da açıklayan Eker, "Küresel ve ulusal düzeyde 75 Milyondan fazla veri analiz edilerek 'TARPOL Sektörel Araştırmalar ve Ekonomik Göstergeler Raporu' oluşturulmuştur. Web tabanlı portal aracılığıyla sektörel veri ve analizlere kolayca erişim imkanı sağlanmaktadır. Her geçen dakikada TARPOL Vizyona yeni veriler eklenerek işlenmek suretiyle tarım ve gıda ekosistemine ilişkin büyük veri kaynağı oluşturulmaktadır" şeklinde konuştu.

Tarımda Teknoloji ve Veri Yönetimi Üzerine Toplantı
Kaynak: İHA

Mehmet Mehdi Eker, Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarımda Teknoloji ve Veri Yönetimi Üzerine Toplantı - Son Dakika

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