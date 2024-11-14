Tarımsal İhracat 31 Milyar Doları Geçti

Güncel

Bakan Yumaklı: "Tarımsal ihracat rakamımızı 31 milyar dolara çıkardık"

"186 ülkeye 2 bin 200 çeşit tarımsal ürünü ülkemizden gönderiyoruz"

ANKARA - 'IPARD 3 Projeleri Hayata Geçiriliyor' programında konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bu noktada tarımsal ihracat rakamımız 22 yıl önce 3,8 milyar dolar idi. Bugün 31 milyar dolara çıkardık. Bu yılın sonunda bu rakam daha da ileriye ulaşmış olacak. 186 ülkeye 2 bin 200 çeşit tarımsal ürünü ülkemizden gönderiyoruz. Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen IPARD Programını Avrupa'da en iyi uygulayan ülkelerden biri olduğumuzu ifade etmek isterim" dedi.

'IPARD 3 Projeleri Hayata Geçiriliyor' programı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla Ankara'daki bir otelde gerçekleştirildi. Programa Bakan Yumaklı'nın yanı sıra, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, üreticiler ve davetliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program IPARD 3 projesinin tanıtım gösterisiyle devam etti. Burada konuşan Bakan Yumaklı, "Son 10 yılda; iklim değişikliği, salgın hastalıklar, savaşlar, nüfus artışı gibi birçok faktör, tüm sektörleri etkilediği gibi tarım sektörünü de etkiledi. 2050 yılına kadar dünya ve ülke nüfusumuz yaklaşık yüzde 25 artacağının simülasyonları yapılıyor. Bu nüfusun ihtiyacını karşılamak için yüzde 70 daha fazla gıdaya ve bu gıdayı üretmek içinde yüzde 15 daha fazla suya ihtiyaç olacağı bazı otoriteler tarafından belirtiliyor. Bu ihtiyacı karşılamak; sürdürülebilir tarım tekniklerinin geliştirilmesi ve kırsal kalkınmanın tam manasıyla sağlanmasıyla gerçekleşmiş olabilecek. Kırsak Kalkınma destekleri de bu süreçte kullanılabilecek en önemli argüman. Türkiye olarak, gıda arz güvenliğini sağlamak için, kırsal kalkınma bizim öncelikli hedeflerimizdendir. Özellikle de tarımsal üretim planlamasıyla da entegre ederek, kırsal bölgelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasını sağlıyoruz" dedi.

"Tarımsal ihracat rakamımızı 31 milyar dolara çıkardık"

IPARD destekleri olmak üzere, 'Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi' gibi diğer programlarla birlikte kır ve kent ayrımını ortadan kaldırmak için çalıştıklarını dile getiren Yumaklı, üreticilerin teknoloji ve makine kullanımının artırılmasının da son derece önemli olduğunu kaydetti. Programlar sayesinde son 18 yılda; 95 binden fazla projeye 117 milyar liralık hibe desteği sağladıklarını kaydeden Yumaklı, "Bu desteklerin oluşturmuş olduğu istihdam yaklaşık 277 bin kişi. Tarımsal hasılada Avrupa'da 1, dünyada 9. sırada. Bu noktada tarımsal ihracat rakamımız 22 yıl önce 3,8 milyar dolar idi. Bugün 31 milyar dolara çıkardık. Bu yılın sonunda bu rakam daha da ileriye ulaşmış olacak. 186 ülkeye 2 bin 200 çeşit tarımsal ürünü ülkemizden gönderiyoruz. Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen IPARD Programını Avrupa'da en iyi uygulayan ülkelerden biri olduğumuzu ifade etmek isterim. 2011 yılından itibaren IPARD I ve II Programı kapsamında 28 başvuru çağrı ilanına çıktık. IPARD I ve II Programları kapsamında bugüne kadar; hayvansal üretimden bitkisel üretime, el sanatlarından kırsal turizme, yenilenebilir enerjiden makine parklarına kadar birçok sektörde 25 bin 585 tesis ve proje hayata geçirildi. Bu kapsamda girişimcilere toplam 46 milyar liralık hibe desteği sağlanmış oldu. Bu desteklerle toplamda 98 milyar liraya ulaştı ve yaklaşık 104 bin kişiye de istihdam sağlanmış oldu. Bu destekler sayesinde binlerce gencimizin, kadınımızın, çiftçimizin, sanayicimizin yüzü güldü. Hibelerin yüzde 66'sının genç, yüzde 30'unun kadın girişimcilerimize ödendiğini ayrıca belirtmek istiyorum" diye konuştu.

2024 yılı başına kadar yalnızca 42 ilin yararlandığı IPARD programının, bu yılın başından itibaren 81 ile genişletildiği bilgisini veren Yumaklı, IPARD-III Programı'nın bütçesinin de 555 milyon avrodan 785 milyon avroya yükseltildiğini bildirdi. Bakan Yumaklı, 7 yıl boyunca uygulanacak olan programın 1. Başvuru Çağrısı kapsamında, gıda işleme ve pazarlama sektörlerine yönelik 249 proje, toplamda 2,3 milyar lira hibe desteği almaya hak kazandığını kaydetti.

Program, IPARD kapsamında projesi kabul edilen üreticilere temsili hibe çeki verilmesinin ardından hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.