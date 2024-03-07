Polis memuru, boşandığı eşini vurduktan sonra aynı silahla intihar etti

Erzurum Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi'nde Birleşmiş Milletler Modeli Etkinliği Düzenlendi

Erzurum Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi'nde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Modeli etkinliği, öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmeyi, analitik düşünme yeteneklerini artırmayı ve farklı ülkelerin bakış açılarıyla dünya problemlerine yaklaşabilmeyi amaçladı. Etkinlikte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin simülasyonu yapıldı ve öğrenciler çeşitli ülkelerin delegelerini canlandırdı. Toplantıda İngilizce ve Türkçe olmak üzere iki dil kullanıldı ve küresel sorunlar üzerine dört oturum gerçekleştirildi. Etkinlik, öğrencilerin kişisel ve zihinsel gelişimine katkı sağlayarak onların entelektüel birikimlerini artırmayı hedeflemektedir.