Polis memuru, boşandığı eşini vurduktan sonra aynı silahla intihar etti

Mersin'in Tarsus ilçesinde 41 yaşındaki Mustafa Yıldır, Yenice Mahallesi'ndeki demir yolu yakınında, yaklaşık 1 yıl önce boşandığı 31 yaşındaki Mervegül Bayer ile tartıştı. Silahını ateşleyen Yıldır, genç kadını vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.
Silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Polis memuru olduğu belirlenen Yıldır'ın yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekibi, ağır yaralı Mervegül Bayer'i hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan genç kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yıldır ve Bayer'in cenazeleri morga götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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Erzurum Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi'nde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Modeli etkinliği, öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmeyi, analitik düşünme yeteneklerini artırmayı ve farklı ülkelerin bakış açılarıyla dünya problemlerine yaklaşabilmeyi amaçladı. Etkinlikte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin simülasyonu yapıldı ve öğrenciler çeşitli ülkelerin delegelerini canlandırdı. Toplantıda İngilizce ve Türkçe olmak üzere iki dil kullanıldı ve küresel sorunlar üzerine dört oturum gerçekleştirildi. Etkinlik, öğrencilerin kişisel ve zihinsel gelişimine katkı sağlayarak onların entelektüel birikimlerini artırmayı hedeflemektedir.
Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Ünitesi'nde tedavi gören kanser hastaları için moral konseri düzenledi. Polis adaylarının söylediği şarkılara eşlik eden hastalar, dans ederek eğlenceli vakit geçirdi. Programa, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun 19 Mayıs PMYO Müdürü Ogün Şahin, refakatçiler ve hastane personeli de katıldı.
Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Sami Şahin, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın'ı ziyaret etti. Ziyarette TSE'nin çalışmaları ve hizmet kalitesi konuşuldu.
Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, anne adaylarının şehir içi toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak faydalanabileceklerini söyledi. Belediye, anne adaylarına sağlık kuruluşlarına rahat ve konforlu şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla ücretsiz ulaşım desteği verecek.
SUBÜ öğrencileri, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Macera Park'ta düzenlenen etkinlikte yükseklik korkularıyla yüzleşti ve problem çözme yeteneklerini test etti.
İstanbul Üniversitesi Milletlerarası Hukuk Bölümü Öğretim Üyesi Deniz Baran, Nikaragua'nın Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'e desteği nedeniyle Almanya'ya karşı açtığı davanın detaylarını AA Analiz için kaleme aldı.
Sivas'ta yaşayan Şemsettin Kılıç, 40 yıldır kumru besliyor. Günün büyük bir bölümünü kumrular için hazırladığı yaşam alanında geçiren Kılıç, kuşları ile çocuk gibi ilgileniyor. Sivas kumrusunun kendine has özellikleri olduğunu söyleyen Kılıç, bu kumruların yurtdışından da talep gördüğünü belirtti.
Kazakistanlı müzisyen Dimash Qudaibergen, 24 Mayıs'ta Beşiktaş Stadyumu'nda gerçekleştireceği İstanbul konseri için özel bir konsept hazırladığını söyledi. Qudaibergen, Türkiye'nin farklı şehirlerinde de konser vereceğini belirtti ve Türk ve Kazak dostluğunu sahnede gösterebilmeyi amaçladığını ifade etti. Ayrıca, İstanbul konserinde Türkçe şarkılar da seslendireceğini ve yeni şarkılarının Kazak ve Türk öğelerini birleştirdiğini söyledi.
Tekirdağ Asyaport Limanı'nda özel eğitim alarak TTC araçlarıyla konteyner taşıyan 6 kadın operatör, işlerindeki başarılarıyla çevrelerindeki kadınlara örnek oluyor. Operatörler, erkeklerin şaşırmasına rağmen artık onlarla alıştıklarını belirtiyor. Kadın operatörler, kurallara uyulduğu sürece her kadının yapabileceği bir iş olduğunu vurguluyor.
Artvin'in Hopa ilçesinde kurulan halı yıkama işletmesinde çalışan kadınlar, temizlik işinde hassas oldukları için bu sektöre adım attı. Kadınlar, yıkadıkları halıları paketleyerek evlere teslimatını yapıyor. Müşteriler ise kadınları karşılarında görünce şaşırıp memnuniyetlerini dile getiriyor. Kadınlar, güçlerini birleştirerek başarılı işlere imza attıklarını belirtiyor.
Erzurum'da 2024 yılının ilk 2 aylık döneminde polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında 78 kişi yaralandı. Ayrıca, bu dönemde 189 maddi hasarlı kaza gerçekleşti ve 1 kişi hayatını kaybetti. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, 2024 yılında toplamda 174 ölümlü-yaralamalı kaza, 408 maddi hasarlı kaza ve 300 yaralı kaydedildi.
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