Tarsus\'ta hamile kadının sokakta öldürülmesiyle ilgili gözaltılar

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Mersin'in Tarsus ilçesinde, hamile kadının sokakta öldürülmesine ilişkin ağabeyi ve amcasının oğlu gözaltına alındı.

Bahçe Mahallesi'nde, dün Besra Kırmızı'nın (20) aile sağlığı merkezinden çıktıktan sonra silahla başından vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin polis ekipleri soruşturmasını sürdürdü.

Ekipler, cinayeti işlediği belirlenen Kırmızı'nın ağabeyi U.B'yi ve ona yardım ettiği öğrenilen amcasının oğlu Y.B'yi yakaladı.

Gözaltındaki şüphelilerin Tarsus Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

Cinayetin Besra Kırmızı'nın "kaçarak evlendiği" gerekçesiyle işlendiği ileri sürüldü.

Tarsus ilçesinde, aile sağlığı merkezinden çıktıktan sonra sokakta iki kişi tarafından önü kesilen Besra Kırmızı silahla başından vurulmuştu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, hamile olan Kırmızı'nın yaşamını yitirdiğini belirlemişti.