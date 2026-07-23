Tarsus'taki Trafik Kazasında İki Can Aldı - Son Dakika
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Tarsus'taki Trafik Kazasında İki Can Aldı

Tarsus\'taki Trafik Kazasında İki Can Aldı
23.07.2026 14:45
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Tarsus'ta TIR'ın çarptığı araçta Fatma ve Harun İpek yaşamını yitirdi, diğerleri hastanede.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde TIR'ın arkadan çarptığı hafif ticari araçta yaşamını yitiren Fatma İpek (69) ile oğlu Harun İpek (23), toprağa verildi. Fatma İpek'in kazada ağır yaralanan diğer oğlu Ali (29) ve eşi Hasan İpek'in (63) tedavisinin devam ettiği belirtildi. Kazada ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Ali İpek'in, tayini dolayısıyla ailesiyle birlikte Denizli'ye gitmek üzere yola çıktıkları belirtildi.

Kaza, dün saat 06.00 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Tarsus Doğu gişeleri yakınlarında meydana geldi. Abdülbesim Ü. yönetimindeki 33 BAJ 462 plakalı TIR, Hasan İpek'in kullandığı 01 AJL 235 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç şarampole savruldu. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, hafif ticari araçta sürücüsünün eşi Fatma İpek ile oğlu Harun İpek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan Hasan İpek ile arka koltukta bulunan oğlu Ali İpek, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. TIR şoförü Abdülbesim Ü. gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazada ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Ali İpek'in, tayini dolayısıyla ailesiyle birlikte Denizli'ye gitmek üzere yola çıktıkları ifade edildi.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morgundan alınan Fatma ile Harun İpek'in cenazeleri, defnedilmek üzere Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü. Kılınan cenaze namazının ardından anne ile oğlu, gözyaşları arasında toprağa verildi. Ali ve Hasan İpek'in hastanedeki tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: DHA

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