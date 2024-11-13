Tartışma Kanlı Bitti: Baba Tutuklandı - Son Dakika
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Tartışma Kanlı Bitti: Baba Tutuklandı

Tartışma Kanlı Bitti: Baba Tutuklandı

İncirliova'da baba ve oğul arasındaki kavgada genç yaralandı, beyin ölümü gerçekleşti.

13.11.2024 16:01
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AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, Ahmet Hüdai Burak'ın (18) çıkan tartışmada babası Hüseyin Burak (46) tarafından tornavida ile yüzü ve boynundan yaralandı. Hastaneye kaldırılan Burak'ın beyin ölümü gerçekleşirken, adliyeye sevk edilen babası çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, önceki gün saat 19.00 sıralarında Acarlar Mahallesi'nde meydana geldi. Pazarda sebze-meyve satan Hüseyin Burak ile oğlu Ahmet Hüdai Burak arasında, henüz belirlenemeyen nedenle evlerinde tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Hüseyin Burak, eline geçirdiği tornavidayla oğlu Ahmet Hüdai Burak'ı yüz ve boynundan yaraladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ahmet Hüdai Burak, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis, olayın ardından Hüseyin Burak'ı gözaltına aldı.

'KENDİMİ KORUMAK İSTERKEN OLDU'

Hüseyin Burak, polisteki ifadesinde, psikolojik sıkıntıları olduğunu belirtip, "Olay günü oğlum Ahmet Hüdai Burak aile fertlerine saldırdı. Boğuşma sırasında kendimi korumak isterken oğlum yaralandı" dedi. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Hüseyin Burak tutuklandı.

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Öte yandan 2 gündür yoğun bakımda tutulan Ahmet Hüdai Burak'ın doktorların tüm çabasına karşın bugün saat 11.00 sıralarında beyin ölümü gerçekleşti. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Organ ve Doku Nakli Birimi ekiplerinin Burak'ın organlarının bağışlanması için ailesiyle görüşeceği bildirildi.

Kaynak: DHA

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