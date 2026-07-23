Tartışma yaratacak sözler: Şu düğünlere gitmeyin, Allah’a hesabını veremeyiz - Son Dakika
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Tartışma yaratacak sözler: Şu düğünlere gitmeyin, Allah’a hesabını veremeyiz

23.07.2026 12:42
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Kendisini hoca olarak tanıtan Erdal Sadi, düğünlerde kadınların oynamasını ve bu duruma ailelerin göz yummasını sert sözlerle hedef aldı. Vatandaşlara "Şu düğünlere gitmeyin, Allah’a hesabını veremeyiz" çağrısında bulunan Sadi, "Üç beş arkadaşınız 'Eşini çağır önümüzde oynasın' dese tepki gösterirsiniz ama yüzlerce erkeğin önünde oynamasını alkışlıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Kendisini dini sohbetler veren bir 'hoca' olarak tanıtan Erdal Sadi, katıldığı bir programda düğünlerde kadınların oynamasını sert sözlerle eleştirdi. Düğün organizasyonlarını hedef alan Sadi, "Şu düğünlere gitmeyin kardeşim. Allah’a bunun hesabını veremeyiz" diyerek dikkat çeken ifadeler kullandı.

"YÜZLERCE ERKEĞİN ÖNÜNDE..."

Düğünlerdeki kadın ve erkeklerin bir arada eğlenmesi konusuna değinen Erdal Sadi, ailelerin bu duruma tepkisiz kalmasını eleştirdi. Benzetmelerle görüşlerini savunan Sadi, konuşmasında şu ifadeleri kaydetti: "Şu düğünlere gitmeyin kardeşim. Allah’a bunun hesabını veremeyiz. Üç beş arkadaşın, 'Hanımını çağır da bizim önümüzde oynasın' demesine tepki gösterirsiniz ama eşinizin ya da kızınızın yüzlerce erkeğin önünde oynamasını alkışlıyorsunuz."

TARTIŞMALARA NEDEN OLDU 

Erdal Sadi’nin düğünlerle ilgili yaptığı bu açıklamalar, kısa sürede sosyal medyada kullanıcılar arasında farklı tepkilere ve tartışmalara yol açtı.

Sözler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tartışma yaratacak sözler: Şu düğünlere gitmeyin, Allah’a hesabını veremeyiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Ramazan Güler Ramazan Güler:
    Çok doğru söylemiş hoca gidenede karışamayiz ama doğrusu bu cezası büyük bunu herkes biliyor kızmamak hocayı yadirgamamak lazim 26 5 Yanıtla
  • Ömer Aksoy Ömer Aksoy:
    Hoca haklı. İslam dini bir yaşam felsefesi. Ya öylesin veya değilsin 23 5 Yanıtla
  • aykut koçak aykut koçak:
    ne kadar da doğru söylemiş ama laikler hemen yobaz der şimdi 15 4 Yanıtla
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