Taşeron Şoförler Sağlık Bakanlığı\'na Seslendi

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Sağlık Bakanlığı hizmetlerinde görev yapan taşeron şoförler, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde açıklama yaptı. Önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslenen şoförler, "Bizleri pandemide unuttuğunuz gibi şimdi de kadroya almayarak bizlere ihanet ediyorsunuz. Bu da yetmezmiş gibi elimizde bulunan kalifiye personel varken KPSS ile şoför alımı yapıyorsunuz. Bizlerin açığını mı gördünüz, sizlere yanlış mı yaptık? Neden üvey evlat muamelesi görüyoruz? Hak ettiğimiz kadroyu istiyoruz. Bu ayıbınızdan acilen dönmelisiniz" dedi. "Biz taşeron şoförler sizlerin seçim yatırımı değiliz. Bizleri sakız çiğner gibi ağzınıza alamazsınız. Siz öncelikle verdiğiniz sözleri yerine getirin" sözleri ile dertlerini anlatan şoförler Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a da "Sayın Cumhurbaşkanımız bizlere söz verdi. Hani babalar sözünü tutardı?" diye sordu.

PANDEMİ GÜNLERİNDE YAŞADIKLARINI ANIMSATTILAR

"Bizler, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nde en yenimiz 2 yıl, en eskimiz 14 yıldır şoförlük hizmeti veren fedakar ve cefakar insanlarız. İstanbul'un her yerindeyiz. 39 ilçede varız. Silivri'den selam göndersek Tuzla'dan selam alan emekçi insanlarız. İstanbul genelinde İlçe Sağlık Müdürlükleri, Toplum Sağlığı Merkezleri, Evde Sağlık Hizmetleri, Devlet Hastaneleri, Şehir Hastaneleri, Halk Sağlık Müdürlükleri ile kocaman bir aileyiz" sözleri ile basın açıklamalarına başlayan taşeron şoförler, pandemi günlerini anımsattı:

"Bizler bu işe girdiğimizde birlik, beraberlik içinde çalıştık. Şartlarımız iyi olmasa da, beraber ağlayıp beraber gülebiliyorduk. Zaman geçti, Pandemi döneminde yeri geldi evimize gitmedik. Gece gündüz demeden çalıştık, "Önce insan sağlığı" dedik. Sağlık Bakanlığı bu süreçte doktorlara ve hemşirelere pandemi desteği verdi. Ancak bizler 7/24 çalıştık yine de bizlere ödeme verilmedi. ve biz devletimize küsmedik, aynı şekilde çalışmaya devam ettik. Pandemi döneminde yeri geldi çalışan emekçi şoför kardeşlerimizi kaybettik. Biz "devletimiz, devletimiz" dereken bir baktık kimse arkamızda olmadı"

"HAKKIMIZ OLANI ALMAYA GELDİK" DEDİLER, TALEPLERİNİ SIRALADILAR

Sendikalı oldukları için tehdit edildiklerini, üvey evlat muamelesi gördüklerini belirten şoförler, "Sesimizi duyurmaya, hakkımız olanı almaya geldik" dedi. Şoförler taleplerini ise şöyle sıraladı:

"Asgari Ücret + % 100 zam, Yemek Ücreti, Yol Ücreti, Mesai Ücreti, Araçları Yıkamak İçin Ücret veya Uygun Bir Mekan, Şoför Odası (İlçelerde odamız yok ve kışın araçlarda donuyoruz.), Çocuk Parası, Yakacak ve Ramazan Yardımı, İSPARK ve park mekanlarına ait ücretlerin karşılanması (Bunları cebimizden ödemek zorunda kalıyoruz.), Saygınlık, Sendikalı olma hakkımıza saygı duyulması, İşten çıkarmalara son verilmesi, İşten çıkarılan arkadaşlarımızın geri alınması, EYT'li arkadaşlarımızın emekli olduktan sonra, şu an hali hazırda çalışmakta olan emekli arkadaşlarımız gibi işlerine son verilmeden çalışmaya devam etmesi, Yapılan ve yapılacak olan ihale şartlarını öğrenmek..."

"BİZLERİ SAKIZ ÇİĞNER GİBİ AĞZINIZA ALAMAZSANIZ"

Taşeron şoförler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ye şu sözlerle seslendi:

"Bizleri görmezden gelmeyin. Bizleri pandemide unuttuğunuz gibi şimdi de kadroya almayarak bizlere ihanet ediyorsunuz. Bu da yetmezmiş gibi elimizde bulunan kalifiye personeller varken KPSS ile şoför alımı yapıyorsunuz. Bizlerin açığını mı gördünüz, sizlere yanlış mı yaptık? Neden üvey evlat muamelesi görüyoruz? Bizler HAK ETTİĞİMİZ KADROYU istiyoruz. Bu ayıbınızdan acilen dönmelisiniz. Biz taşeron şoförler sizlerin seçim yatırımı değiliz. Bizleri sakız çiğner gibi ağzınıza alamazsınız. Siz öncelikle verdiğiniz sözleri yerine getirin"

ERDOĞAN'A: HANİ BABALAR SÖZÜNÜ TUTARDI

Şoförler Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'la ilgili de şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız bizlere söz verdi. Hani babalar sözünü tutardı? Artık İstanbul gibi bir metropol şehirde 17.000 lira alıp, yol ve yemeği cebimizden veri 12.500 liraya yaşamaya çalışıyoruz. Bu ayıptan bir an önce dönmeniz lazım"