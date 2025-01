Taşköprü'den Umreye Uğurlama Programı

Güncel

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, umreye gidecek 140 kişi için uğurlama programı düzenlendi.

Taşköprü İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen programda ilahiler okundu, dua edildi.

Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Dana, törende yaptığı konuşmada, "Tüm umrecilerimizin hayırlısıyla gidip gelmesini temenni ediyor, yapacakları ibadetlerin kabul olmasını diliyorum." dedi.

İlçe Müftüsü Hasan Yozgat ise umre ibadeti hakkında bilgilendirme yaparak umrecilerin sorularını yanıtladı.

Umreciler arasında yer alan 2 yaşındaki İlter Mete Şahin'in dedesi Hayati Çelik de "Torunumla birlikte kutsal topraklara gitmeyi nasip eden Rabbime şükürler olsun. Bu, her Müslümanın hayalini kurduğu ve bizim de şu an gerçekleştireceğimiz büyük bir yolculuk olacak. Torunum da kafilenin en küçük umrecisi oldu." diye konuştu.

Programa, umrecilerin yakınları ve vatandaşlar katıldı.