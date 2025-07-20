Tatar: Kıbrıs'ta İki Devletli Çözüm Vurgusu - Son Dakika
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Tatar: Kıbrıs'ta İki Devletli Çözüm Vurgusu

20.07.2025 22:25
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı'nın oldukça zor şartlar ve kısıtlı imkanlarla yapıldığını belirterek, "Adeta son iki yıldır Gazze'de yaşananları, Kıbrıs Türkü 60 yıl önce bu Ada'da yaşamaktaydı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı'nın oldukça zor şartlar ve kısıtlı imkanlarla yapıldığını belirterek, "Adeta son iki yıldır Gazze'de yaşananları, Kıbrıs Türkü 60 yıl önce bu Ada'da yaşamaktaydı. 15 Temmuz 1974'te, Yunan Cuntasının Kıbrıs'taki faşist uzantılarıyla düzenlediği Enosis amaçlı kanlı darbenin hedefi, Kıbrıs Türklerinin Girit misali bir soykırımla yok edilmesiydi." dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'ndaki Kıbrıs Barış Harekatı ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 51. yıl dönümü töreninde konuştu.

Tatar, Kıbrıs'ta iki devletli çözüm yaklaşımını ortaya koymaya ve savunmaya devam edeceklerini söyleyerek, "Kıbrıs Türk halkı artık Rum liderliğini çaresizce ikna etmeye çalışan pasif bir noktada değil, yeni vizyonuyla kararlı ve eşit bir aktör olarak sahadadır." diye konuştu.

KKTC'nin tüm çözüm ve işbirliği önerilerinin Rumlar tarafından reddedildiğine işaret eden Tatar, Kıbrıs Türk tarafı olarak Ada'nın en temel ihtiyaçları olan su ve enerji konularında iki tarafın da yararına olacak kapsamlı işbirliği önerisinde ısrar etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Tatar, uluslararası diplomasinin her platformunda Kıbrıs Türk halkının haklarını, KKTC'nin varlığını ve iki devletli siyasetlerini ısrarla anlatmaya devam edeceklerini söyleyerek, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümünü kutlamanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

Mehmetçiğin Kıbrıs'a gelmesinin ardından 51 yıldır iki taraf arasında herhangi bir çatışmanın yaşanmamasının bir gerçeklik olduğunu aktaran Tatar, Rum tarafının sözde "Kıbrıs Cumhuriyeti" adı altında uluslararası tanınmanın konfor alanında yıllarca Kıbrıs Türk tarafını oyaladığını, bu arada da Kıbrıs Türk halkının üzerindeki izolasyon ve ambargoların da aynen devam ettiğini belirtti.

" Türkiye'nin desteğini görüyoruz"

Tatar, Kıbrıs Türkü'nü yalnızlaştırmak ve Rum tarafının sözde müzakere ve çözümünü dayatmak için yaptığı her türlü algı ve operasyonlara karşı durduklarını dile getirerek, "Türkiye'nin desteğini görüyoruz. Rumların her hamlesine karşı ana vatanımız Türkiye'den daha fazla destek alıyoruz." dedi.

Türkiye'nin KKTC'nin yeni devlet vizyonu için tam destek verdiğinin altını çizen Tatar, bundan sonra da Kıbrıs'ta iki devletli çözüm yaklaşımlarını sürdüreceklerini vurguladı.

"Hedef Kıbrıslı Türklerin yok edilmesiydi"

Kıbrıs Barış Harekatı'nın oldukça zor şartlar ve kısıtlı imkanlarla yapıldığını anlatan Tatar, şunları kaydetti:

"Adeta son iki yıldır Gazze'de yaşananları, Kıbrıs Türkü 60 yıl önce bu Ada'da yaşamaktaydı. 15 Temmuz 1974'te, Yunan Cuntasının Kıbrıs'taki faşist uzantılarıyla düzenlediği Enosis amaçlı kanlı darbenin hedefi, Kıbrıs Türklerinin Girit misali bir soykırımla yok edilmesiydi. Aralık 1963'te başlayan ve 'Kanlı Noel' olarak kayda geçen olaylar, tarihin en utanç verici sayfaları arasındadır. Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamayı amaçlayan bu kanlı saldırılar, yüzlerce kardeşimizi şehit ederken 103 köyümüzden göç etmek zorunda kalan insanlarımız, yıllarca temel ihtiyaçlardan yoksun, çadırlarda, Kızılay'ın desteği ile yaşamak zorunda kalmışlardı. Kıbrıs Barış Harekatı işte bu tarihi şartlar altında gerçekleşmiştir."

Tatar, Kıbrıs'ta Türk varlığının devam etmesinde ve Barış Harekatı'nda emeği bulunan, Kıbrıs Türklerinin özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük'ü, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş'ı, dava arkadaşlarını, Kıbrıs Türkü'nün haklı mücadelesine büyük katkı sağlamış Türk Devlet adamları, Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan ve Alparslan Türkeş'i sevgi, saygı ve rahmetle andı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit olanları rahmet ve minnetle anarken gazilere de hayırlı ömürler diledi.

Kaynak: AA

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