TBB Başkanı Erinç Sağkan: Kadının soyadı konusu teklif metninden çıkarılmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TBB Başkanı Erinç Sağkan: Kadının soyadı konusu teklif metninden çıkarılmalı

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, TBMM Adalet Komisyonu'nda yapılan görüşmelerde, kadının soyadı konusundaki düzenlemenin teklif metninden çıkarılması gerektiğini belirtti. Sağkan ayrıca, çoklu baro yasasından dönülmesi gerektiğini de vurguladı.

11.07.2024 20:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, TBMM Adalet Komisyonu'nda kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinde; "Meclis'in Türkiye'de bu mücadeleyi veren kadınlara 'Hayır Anayasa Mahkemesi'nin kararına rağmen biz sizin soyadı hakkınızı tanımıyoruz, gidin her biriniz yıllarca sürecek hukuki mücadelelerle bu hakları edinin' demeyeceğine inanmak istiyorum. Kadının soyadı konusundaki düzenlemenin teklif metninden çıkarılması gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.

TBMM Adalet Komisyonu'nda kamuoyunda '9. Yargı Paketi' olarak bilinen 38 maddelik 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülmeye devam ediyor.

TBB Başkanı Erinç Sağkan, komisyona katılarak kanun teklifine ilişkin görüşlerini sundu. Sağkan komisyonda ağırlıklı olarak; 'kadının soyadına', 'adli yardım ödemelerinde birden fazla baronun bulunduğu illerde dikkate alınacak baro nüfus oranlarına', 'arabuluculuk için aranan mesleki kıdem koşuluna' ve 'arabuluculuk görüşmesine gelmeyen vatandaşın sorumluluğunu avukata yükleyen' düzenlemelere ilişkin görüşlerini ifade etti.

"Kadının soyadı konusundaki düzenlemenin teklif metninden çıkarılması gerektiğine inanıyoruz"

9. Yargı Paketi'nin kamuoyunda şu anda en çok konuşulan başlığının 15. maddesinde düzenlenen kadının soyadı olduğunu hatırlatan Sağkan, Anayasa'ya aykırılık iddialarının başında da bu maddenin geldiğini hatırlattı. Sağkan şunları söyledi:

"Kadınlar doğumla kazandıkları soyadlarını kullanmak için çok uzun zamandır haklı bir mücadele yürüttüler. Bu mücadelelerinin karşılığını Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nda aldılar, Anayasa Mahkemesi'nde bireysel başvuru dosyaları üzerinden defalarca aldılar. Yine AİHM aynı şekilde hak ihlali kararları verdi. Son olarak Anayasa Mahkemesi, Anayasa'nın 41. maddesindeki eşitliğe aykırı olduğu gerekçesiyle Türk Medeni Kanunu'nun 187. maddesinin ilgili hükmünü iptal etti. Bugün baktığımızda önümüzdeki teklif; bugüne kadar hak ihlali kararları verilen ve son olarak Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği Medeni Kanun'daki hükmü ve uygulamadaki durumu aynen muhafaza eden bir içerikte. Haliyle Anayasa'nın 153. maddesinin 'Anayasa Mahkemesi kararlarının yasama, yürütme ve yargı organlarını bağladığına' ilişkin açık hükmüne çok net şekilde aykırılık teşkil ediyor. Bu durumun Yargıtay'ın bir dairesinin 'Anayasa Mahkemesi kararını uygulamıyorum' demesinden hiçbir farkı bulunmamaktadır. Tabii Anayasa'ya aykırılığın dışında bu konunun vicdani ve insani bir tarafı da söz konusu. Ben Adalet Komisyonu'nun da yüce Meclis'in Genel Kurulu'nun da Türkiye'de bu mücadeleyi veren kadınlara 'Hayır Anayasa Mahkemesinin kararına rağmen biz sizin soyadı hakkınızı tanımıyoruz, gidin her biriniz yıllarca sürecek hukuki mücadelelerle bu hakları edinin' demeyeceğine inanıyorum, inanmak istiyorum."

Kadının soyadı konusunda teklifin 15. maddesindeki gerekçelerin tamamının AYM kararının içinde ayrıntılı olarak değerlendirildiğine dikkat çeken Sağkan, "Soyadı konusunun; soy bağının sıhhatiyle, aile bütünlüğünün zarar görmesiyle, çocukların psikolojisinin bozulmasıyla hiçbir ilgisinin bulunmadığına ilişkin açıklamalar çerçevesinde düzenlemenin teklif metninden çıkartılması, karşılaştırmalı hukuk çerçevesinde konunun ilgilileriyle bir masada buluşularak, komisyon nezdinde insani, vicdani ve hukuki bir çözümünün sağlanması gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Temennimiz yanlış olduğuna herkesin mutabık olduğu çoklu baro yasasından dönülmesidir"

TBB Başkanı Sağkan, adli yardımın aynı ildeki barolar arasındaki dağılımına yönelik düzenlemeye geniş yer verdiği konuşmasında, "Kanun teklifinin 3. maddesi çerçevesinde adli yardım ödeneğinin aynı ildeki barolar arasında dağılım esasına ilişkin bir konuyu konuşuyoruz ancak asıl konuşulması gereken Anayasa'ya aykırı olan çoklu baro düzenlemesinin yanlış bir düzenleme olduğu konusunda istisnasız herkesin mutabık olmasıdır" dedi. Sağkan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Anayasa Mahkemesi, Adli Yardımın nüfusa göre belirlenen puanının yüzde 40'ının o ilde bulunan barolar arasında eşit olarak dağıtılacağına ilişkin hükmün orantısız olması ve barolar arasında mali dengeyi sağlamadığı gerekçesiyle iptaline karar verdi. Burada önümüze yüzde 40 düzenlemesinin yüzde 30'a düşürüldüğü bir teklif metninin geldiğini görüyoruz. Komisyon üyelerinin bilgisi var mı bilmiyorum. Yüzde 40 iken barolarımıza hangi rakamlar ödeniyordu, yüzde 30 olduğu zaman gerçekten Anayasa Mahkemesi'nin belirttiği mali denge sağlanacak mı? Komisyon üyelerinin bu rakamları görmeden, yüzde 40 ile yüzde 30 arasındaki farkı bilme ve Anayasa Mahkemesi kararındaki gerekçenin karşılandığını tespit edebilme şansı yok. O sebeple bizim beklentimiz, kanun teklifi hazırlığını yapanların Adalet Komisyonu üyelerine yüzde 40'la yüzde 30'un neye tekabül ettiğini ayrıntılı olarak açıklamalarıdır. Bizim elimizdeki verilere göre, kanun teklifindeki düzenleme Anayasa Mahkemesi kararında belirtilen barolar arası mali dengeyi sağlama kriterini hiçbir şekilde karşılamadığı gibi orantısızlığı da aynı şekilde devam ettirmektedir. Tabii ki temennimiz, yaklaşık 4 yıldır uygulamada olan ve gerçekten ne avukatların meslek sorunlarına ne de yargı sistemimize hiçbir katkısı bulunmadığı artık tüm çevreler tarafından kabul edilen bu çoklu baro yasasından bir an önce geri dönülmesidir."

Kaynak: ANKA

tbmm adalet komisyonu, Türkiye, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBB Başkanı Erinç Sağkan: Kadının soyadı konusu teklif metninden çıkarılmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:41 Kılıçdaroğlu’na Tanju Özcan’dan yanıt: Sizin kadar yalancı tanımadım Kılıçdaroğlu'na Tanju Özcan'dan yanıt: Sizin kadar yalancı tanımadım
19:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü: Karadeniz Tahıl Girişimi için çalışmalara yeniden başladık Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü: Karadeniz Tahıl Girişimi için çalışmalara yeniden başladık
17:55 Ümraniye’de tehlikeli provokasyon Yabancı uyruklu esnaftan haraç kestiler Ümraniye'de tehlikeli provokasyon! Yabancı uyruklu esnaftan haraç kestiler
16:33 Gazze’de geçici yönetim sinyali ABD basını ortaya attı: Hamas razı oldu Gazze'de geçici yönetim sinyali! ABD basını ortaya attı: Hamas razı oldu
19:21 Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı 3 Ağustos’ta Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı 3 Ağustos'ta Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak
19:13 Tete transferinin faturası ağır oldu FIFA’dan Galatasaray’a ceza Tete transferinin faturası ağır oldu! FIFA'dan Galatasaray'a ceza
18:46 Jose Mourinho, Ferdi Kadıoğlu’nun ayrılığını veto etti Jose Mourinho, Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığını veto etti
17:54 TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu: Kesinlikle adaylıktan çekilmeyeceğim TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu: Kesinlikle adaylıktan çekilmeyeceğim
17:30 Kılıçdaroğlu’ndan Tanju Özcan’a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme
17:29 Adnan Oktar davasında örgütün hukuk imamından çarpıcı sözler: Zıvanadan çıkmıştı, en büyük korkusu yalnız kalmaktı Adnan Oktar davasında örgütün hukuk imamından çarpıcı sözler: Zıvanadan çıkmıştı, en büyük korkusu yalnız kalmaktı
17:07 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki
16:20 ABD enflasyonu sonrası altın tarihi zirveyi gördü ABD enflasyonu sonrası altın tarihi zirveyi gördü
15:52 Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 21:10:42. #1.13#
SON DAKİKA: TBB Başkanı Erinç Sağkan: Kadının soyadı konusu teklif metninden çıkarılmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement