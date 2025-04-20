TBMM, 105. Yıl Dönümünü Kutlayacak - Son Dakika
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TBMM, 105. Yıl Dönümünü Kutlayacak

TBMM bu hafta açılışının 105. yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlayacak. 23 Nisan'da çocuklar için özel organizasyonlar düzenlenecek, özel oturumlar ve konserler gerçekleştirilecek.

20.04.2025 11:29  Güncelleme: 12:49
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(TBMM) - Meclis'te bu hafta, TBMM'nin açılışının 105'inci yıl dönümü dolayısıyla kutlamalar yapılacak. TBMM Genel Kurulu 23 Nisan'da "özel gündem" ile toplanacak.

TBMM'nin açılışının 105'inci yılı kutlamaları kapsamında, TBMM ön bahçede yarından başlayarak 25 Nisan'da kadar 10.00-17.00 saatleri arasında "Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi" başlığıyla etkinlikler gerçekleştirilecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yarın TBMM Tören Salonu'nda farklı ülkelerden 23 Nisan için gelen çocukları kabul edecek. Ayrıca yarın TBMM Konferans Salonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle öğrencilerin katılımıyla Çocuk Forumu düzenlenecek.

Kutlamalar kapsamında Salı günü "7 Bölgeden 7 Eser 23 Nisan Konseri" gerçekleştirilecek. TBMM ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile düzenlenen yarışmalarda başarılı olan çocuklara ödülleri verilecek. Ödül alan çocukların katılımıyla Genel Kurul salonunda özel oturum yapılacak. Özel oturumda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş açılış konuşması yapacak, ardından Başkanlık Divanı'nı oturumu yönetecek çocuk başkan ve çocuk katip üyelere devredecek. Daha sonra "çocuk başkan" açılış konuşması, tüm çocuklar adına da konuşmalar yapılacak.

TBMM'nin açıldığı 23 Nisan'da ise kutlamalar TBMM Atatürk Anıtı'nda düzenlenecek törenle başlayacak. Ardından TBMM heyeti, Anıtkabir'deki törene katılacak. Daha sonra 1. TBMM binasında 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılışında en yaşlı üye sıfatıyla Sinop Mebusu Şerif Bey'in yaptığı konuşma seslendirilecek. Buradaki törende Kurtulmuş konuşma yapacak. 1. Meclis binasındaki törenden sonra Kurtulmuş TBMM Tören Salonu'nda kutlamaları kabul edecek.

Program kapsamında TBMM Tören Alanı'nda Cumhurbaşkanı'nı karşılama töreni yapılacak ardından "TBMM Genel Kurulu Özel Gündemli Toplantısı" düzenlenecek. Toplantıda TBMM'de grubu bulunan ve temsil edilen siyasi partiler adına konuşmalar yapılacak.

23 Nisan akşamında da TBMM'nin 105. Açılış yıl dönümü resepsiyonu verilecek.

Komisyonlar

TBMM'de bu hafta komisyon çalışmaları devam edecek. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu'nda Salı günü Türkiye Elektrik İletim A.Ş. ile Türkiye Elektrik A.Ş'nin, Perşembe günü de Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Bağlı Ortaklıkları'nın 2021-2022 yılı hesapları görüşülecek.

Yapay Zeka Araştırma Komisyonu'nda Salı günü Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İş Kurumu ile Ankara Üniversitesi yetkilileri sunum yapacak.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Çocuk Hakları Alt Komisyonu'nda Perşembe günü toplantı yapılacak. Toplantıya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Afyonkarahisar Çocuk Hakları İl Komitesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Konya Büyükşehir Belediyesi'nden katılımlar olacak.

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Kaynak: ANKA

Etkinlikler, 23 Nisan, Politika, Eğitim, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM, 105. Yıl Dönümünü Kutlayacak - Son Dakika

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