TBMM Başkanı Kurtulmuş, 19 Mayıs'ı Gabar'da Kutladı: "Bu Dağlarda Artık Kardeşlik Türküleri Söylenecek"

Haber: Ahmet Ün - Kamera: İsmet Mikailoğulları

(ŞIRNAK) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Şırnak'ın Cizre ilçesinde Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında gençlerle birlikte düzenlenen kortej yürüyüşüne katıldı. Kurtulmuş, Gabar'daki petrol sahasını "tam bağımsızlık idealinin simgesi" olarak nitelendirerek, "Artık bu dağlarda korku değil, bu dağlarda ölüm değil, bu dağlarda kurşunlar, bombalar değil, bu dağlarda kardeşlik türküleri söylenecek. Bu dağlarda hep beraber birlik ve beraberlik şarkıları söylenecek" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Şırnak'a geldi. Şırnak'ın Cizre ilçesinde Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında gençlerle kortej yürüyüşüne katılan Kurtulmuş'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve farklı partilerden 40 milletvekili eşlik etti.

Kurtulmuş, beraberindekiler ve gençler, Gabar Dağı'nda ilk petrol keşfinin yapıldığı ve şehit Esma Çevik'in adını taşıyan kuyuya geldi. Kortejde gençler ellerinde 50 metre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıdı.

Esma Çevik Petrol Kuyusu'nda açıklama yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün hem 19 Mayıs hem de artık terörsüz Türkiye hedefinin başlangıcının gerçekleşmeye başladığı bir dönemde, böylesine önemli bir petrol üretim sahasında gençlerle birlikte olmanın kendisi için büyük bir şeref olduğunu söyledi.

19 Mayıs'ın, milletin milli tarihi bakımından fevkalade önemli bir dönüm noktası olduğunu anlatan Kurtulmuş, "Milli Kurtuluş Hamlesini başlattığımız ilk gün olan 19 Mayıs'ta, ardından Amasya, Erzurum ve Sivas kongreleri ile birlikte gerçekleşen Türkiye'nin Milli Kurtuluş Destanı'nın yazılmaya başladığı dönemin ilk adımı Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkmasıdır. 19 Mayıs bu anlamda Türkiye'nin bağımsızlık hamlesinin, yeni Türkiye'nin bağımsızlık hamlesinin başlangıç günüdür" diye konuştu.

Artık kendi ayakları üstünde duran, ele güne asla muhtaç olmayacak bir ülke olarak Türkiye'nin tam bağımsızlık bakımından en önemli ihtiyacının, enerji alanındaki bağımsızlığı olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Şu karşınızda duran sadece bir kuyu değil, Türkiye'nin tam bağımsızlık idealinin bir simgesidir. Bu simgelerin artık bizim yolumuzu daha fazla açtığını, daha güçlü hale getirdiğine yürekten inanıyorum" dedi.

"Artık bu ülkenin hiç bir ferdi dağa çıkmayacağı gibi hiç bir ferdi de terörle mücadelede şehit olmayacaktır"

Bu toplantının bir başka önemli noktasının "Terörsüz Türkiye" hedefi olduğunu dile getiren Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Şu dağlarda az evvel arabayla geldiğimiz yollarda inanın ki bir müddet öncesine kadar bombalar patlıyor, silahlar patlıyor, terör kol geziyordu. Acının, korkunun, şiddetin, ölümün kol gezdiği dağların etekleri burası. Şimdi burada çok şükür Türkiye'nin yeni hedefi olarak ortaya koyduğu, 85 milyonun bir ve beraber olmasını hedefleyen terörsüz Türkiye idealimizle bu bölgede artık petrol kuyuları, petrol kuyularında burada var olan öğrencileri ile yöneticileri ile çalışanlarıyla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın bütün çalışanları, bizler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden milletvekillerimizle birlikte buradayız. Artık bu dağlarda korku değil, bu dağlarda ölüm değil, bu dağlarda kurşunlar, bombalar değil, bu dağlarda kardeşlik türküleri söylenecek. Bu dağlarda hep beraber birlik ve beraberlik şarkıları söylenecek."

TBMM Başkanı Kurtulmuş, bu kuyunun adının verildiği şehit polis memuru Esma Çevik'in, yola düşenen bir el yapımı bombayı patlatırken şehit olduğunu hatırlatarak, Allah'tan rahmet diledi. Kurtulmuş, "Artık bu ülkenin hiç bir ferdi dağa çıkmayacağı gibi hiç bir ferdi de terörle mücadelede şehit olmayacaktır. Hep beraber, birliği, beraberliği, kardeşliği tesis edeceğiz. Bu petrol ve diğer zenginliklerimizin ortaya çıkmasıyla birlikte hep birlikte zenginleşeceğiz. Zenginliğin refahı paylaşacağız" diye konuştu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefine de en kısa zamanda herhangi bir provokasyona, herhangi bir zehirlenmeye fırsat vermeden ulaşmayı diledi.

Bakan Bayraktar: "Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolundaki en stratejik projelerden biri"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençlerle birlikte Gabar'da bulunmanın önemine işaret ederek, "Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolundaki en stratejik projelerden biri olan Gabar sahasında, Şehit Esma Çevik üretim alanındayız" dedi.

Enerjide en önemli projelerden biri olan bu projede, 2021'de başlatılan keşif çalışmalarıyla Gabar'da günlük 81 bin varil üretime ulaşıldığını ifade eden Bayraktar, "Bu üretim Türkiye'nin günlük petrol ihtiyacının yaklaşık yüzde 8'ine denk geliyor" diye konuştu.

Gabar'daki faaliyetlerin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal bir boyutu da olduğunu vurgulayan Bayraktar, bölgenin artık göç veren değil, göç alan bir yapıya kavuştuğunu söyledi. Bayraktar ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de açıkladığı 75 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfinin de Türkiye'nin enerji vizyonu açısından bir dönüm noktası olduğunu söyledi.