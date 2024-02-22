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- TBMM Başkanı Kurtulmuş, BAE Federal Ulusal Konseyi Birinci Başkanvekili Al Tayer'i kabul etti

BAKÜ - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Asya Parlamenter Asamblesi 14'üncü Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu Bakü'de, Birleşik Arap Emirlikleri Federal Ulusal Konseyi Birinci Başkanvekili Tariq Humaid Matar Mohd Al Tayer'i kabul etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Asya Parlamenter Asamblesi 14'üncü Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de temaslarına devam ediyor. Kurtulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri Federal Ulusal Konseyi Birinci Başkanvekili Tariq Humaid Matar Mohd Al Tayer'i kabul etti. Kurtulmuş, kabulde yaptığı konuşmada BAE'ye resmi ziyaretinde kendisine ve heyetine dostça ve kardeşçe bir karşılama gösterildiğini söyledi. BAE Federal Konsey Başkanı Saqr Ghobash'ın ev sahipliğinden memnuniyet duyduklarını ve BAE ziyaretinde faydalı görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Kurtulmuş, ziyaret vesilesiyle birçok alanda işbirliği imkanlarını görmekten de mutlu olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık on gün önce BAE'ye yaptığı ziyaretinden de son derece güzel sonuçlar elde edildiğini belirten Kurtulmuş, bu olumlu adımların hızla sonuçlandırılmasını arzu ettiklerini söyledi.

"İki ülke ilişkileri dostluk ve kardeşlik temelinde üst düzeyde devam ediyor"

BAE Federal Ulusal Konseyi Birinci Başkanvekili Al Tayer ise iki ülke arasındaki ilişkilerin dostluk ve kardeşlik temelinde üst düzeyde devam ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan arasındaki güçlü işbirliğinin hem hükümetlere hem parlamentolara yansıdığını söyleyen Al Tayer, iki ülke parlamentosunun daha fazla ortak alanda çalışmasını arzuladıklarını kaydetti.

Görüşmede, Asya Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Emin Önen, Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da yer aldı.