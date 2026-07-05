TBMM Başkanı Kurtulmuş, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Ümit ediyorum ki parlamentomuz tatile girmeden evvel bu iş büyük oranda bitmiş olur ve Türkiye rahat bir nefes alır." dedi.

Kurtulmuş, Şırnak'ta Cudi Dağı'ndaki "Hz. Nuh'u Anma Merasimi" sonrası katıldığı TRT canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Siyasi hayatı boyunca en keyifli günlerinden birisini bugün Şırnak'ta geçirdiğini belirten Kurtulmuş, büyük kalabalıkların olduğu "Hazreti Nuh'u Anma Merasimi"nin coşkuyla kutlandığını söyledi.

Terörün kol gezdiği, Mehmetçiğin 7/24 nöbet tuttuğu tepelerde on binlerle ifade edilecek çoğunlukta vatandaşın geldiği Cudi Dağı'ndaki programın çok güzel geçtiğini aktaran Kurtulmuş, terörün bir dönem kol gezdiği yerlerde şimdi insanların huzur içerisinde hareket etmesinin, büyük bir manevi iklimin içerisinde bunların gerçekleşmiş olmasının, umut verici ve sevindirici olduğunu vurguladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, geçen sene de yine Şırnak'ta yaz aylarında Gabar'da petrol çıkmasıyla ilgili bir tören yaptıklarını anımsatarak, yaklaşık 40'a yakın milletvekiliyle o törende yer aldıklarını hatırlattı.

Gabar ve Cudi dağlarının geçmişte terörle, şehit haberleriyle, bombalarla anıldığına işaret eden Kurtulmuş, bugün Gabar'dan çıkarılan petrolün 80 bin varili geçtiğini kaydetti.

Kurtulmuş, artık bu bölgede binlerce insanın bir arada olduğu, barış ve kardeşlik ikliminin hakim olduğunu dile getirerek, fevkalade önemli bir noktada olunduğunu belirtti.

"Silahların bırakılması, örgütün tasfiyesi konusunda siyasetin iradesi de tamdır"

"Terörsüz Türkiye" sürecinin bu noktaya gelmesinde başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliğinin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yol açıcı ufkunun büyük önemi olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle parlamentoda geçen sene zor bir süreç yaşadık. Aslında dışarıdan baktığınızda sadece komisyon toplantıları gibi görüldü ama o toplantıların her birisinin hazırlanışı, müzakeresi, arka kapı diplomasisi, 21 toplantı gerçekleştirdik. Türkiye'nin hemen her kesiminden insanlar dinlendi ve bütün partilerin katılımıyla bir komisyon oluştu. 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi' adının tespiti bile gerçekten tam bir ittifakla ortaya konuldu ve sonuçta bir rapor çıktı. Bu rapor bir yol haritası. O yol haritasında örgütün feshini ilan etmesi ve silahların bırakılmasıyla birlikte birtakım geri dönüşleri hızlandıracak çerçeve yasanın çıkarılması... Kanaatimce geçen sene bu vakitlerde konuştuğumuz meselenin yüzde 80'i geride kalmıştır. Bu işin bir an evvel tamamlanmasının çok yararlı olacağı kanaatindeyim. Şunu da açıklıkla ifade etmek gerekir ki bu süre içerisinde fevkalade olumlu gelişmeler oldu. Yani Türkiye'nin lehine işleyen süreçler oldu. Bunlardan biri Suriye'de PYD'nin, YPG'nin, yeni Suriye yönetimine ciddi bir şekilde entegrasyon süreci. Arkasından Amerika ve İsrail'in İran'a karşı savaşla birlikte başlattığı PJAK'ın ayaklandırılması projesinin gerçekleşmeyeceği de ortaya çıktı. Bütün bunlar Türkiye'de devam eden sürecin gerçekten daha da tahkim edilmesine vesile oldu. Artık örgütün kararlılığı da gördüğümüz kadarıyla tamdır, nettir. Silahların bırakılması, örgütün tasfiyesi konusunda siyasetin iradesi de tamdır. Yani kolay değil. Partilerin böyle bir komisyonda bir araya gelmiş olması, ittifakla bir sonucun ortaya çıkmış olması büyük bir siyasi kararlılıktır. Siyaset üzerine düşeni yaptı. Bütün siyasi partilerin mensuplarına bu anlamda çağrımı tekrarlamak istiyorum. Burada hepimizin provokasyonlara dikkat etmesi lazım. Herkesin kullandığı dile dikkat etmesi lazım. Oluşan kardeşlik ve barış iklimini bozacak sözlerin, eylemlerin ortaya konulmaması gerekir. Ümit ediyorum ki parlamentomuz tatile girmeden evvel bu iş büyük oranda bitmiş olur ve Türkiye şöyle rahat bir nefes alır. Herkes arkasına yaslanır ve bundan sonra Türkiye'nin geleceğini çok daha güzel bir şekilde konuşuruz."

Kurtulmuş, Cudi Dağı'nda bulunmanın nasıl bir his olduğunun sorulması üzerine, "Meclis Başkanı olarak ve özellikle 'Terörsüz Türkiye' ile ilgili sürecin, komisyonun içerisinde önemli bir fonksiyon icra etmiş birisi olarak bulunmak herhalde hayal etmeyeceğimiz bir durumdu." diye konuştu.

"On binlerce insanın hayatına mal olan, binlerce vatan evladının şehit olduğu bir terörden bahsediyoruz. Buralara Meclis Başkanı olarak gelmenin son derece zor olduğu süreçleri Türkiye yaşadı. Allah'a binlerce şükrediyoruz, böyle bir güzel günü bize lütfettiği için ve Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın manevi gölgesinde bu muhteşem mekanlarda, dostlarımızla, kardeşlerimizle, Şırnak halkıyla, Şehr-i Nuh halkıyla bir arada olmaktan dolayı. Milletimizin, Cenabıallah'ın bize bahşettiği bu lütfun da kıymetini en iyi şekilde bilmesi lazım" ifadesini kullanan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" sürecinde gelinen aşamaya değindi.

Kurtulmuş, TBMM Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarını bitirdiğini, çok titiz bir çalışmayla raporunu da hazırladığını belirterek, destek veren bütün milletvekillerine ve komisyon çalışmalarına katılan bütün siyasi partilere teşekkür etti.

Tarihi bir sorumluluğun paylaşıldığına işaret eden Kurtulmuş, çalışmalara katkı sunan herkesin elini taşın altına koyduğunu dile getirdi.

Kurtulmuş, "Şimdi bunun bir partinin ya da bir iki partinin ortak çalışması şeklinde değil de bütün partilerin müşterek teklifi olarak Meclis'e gelmesi son derece doğru, yerinde ve şık olur. Yani başlanmış olan ve bu noktaya kadar ittifakla getirilmiş olan bir süreci tamamlamış olur, taçlandırılmış olur. Dolayısıyla bütün partilere çağrım odur, herkes bu sürece nasıl katkı verebilecekse versin. Meclis Başkanı olarak şu anda tanımlanmış, belirlenmiş, bu konuyla ilgili bir yükümlülüğüm yok ama her türlü desteği vermeye hazır olduğumu bir kere daha ifade etmek istiyorum. Yani işlerin böyle sıkıştığı, müzakere etmek gerektiği zaman ortak noktayı bulmak gerektiğinde, partiler arasında kolaylaştırıcı bir fonksiyon icra edebileceğimi zannediyorum." sözlerini sarf etti.

"Bu yasa münhasır ve geçici bir yasa olacak"

Komisyonda herkesin eteklerindeki taşı döktüğünü ve ortak bir ana çerçevede raporun çıktığını dile getiren Kurtulmuş, şunları paylaştı:

"Mesela orada 'kritik eşik' diye bir tanımlamadan bahsedildi. Zaten bu süreç nasıl başladı? İmralı, 'Artık silahlı çatışma devri geride kalmıştır, silahlara yer yoktur. Bundan sonra demokratik bir mücadele ortamı başlayacaktır' dedi. Yani zaten örgüt böyle bir iradeyi ortaya koymasaydı, 'örgütü tasfiye ediyorum' iradesi olmasaydı, bütün bu süreçler başlamazdı, başlaması mümkün olmazdı. Bir teyit ve tespit mekanizması ile hakikaten silahlar tespit ediliyor. Bu Meclis'in işi değil. Bunun da tespit edilmesi ile birlikte bir çerçeve yasa... Bu çerçeve yasada söylediğimiz temel hususların birincisi bu yasa münhasır ve geçici bir yasa olacak. Yani münfesih terör örgütü üyeleri ile ilgili bir yasa. İlanihaye olmayacak. Belli bir süre verilecek. Gelip silahını bırakan, örgütsel faaliyetlerden vazgeçtiğini ilan eden mensuplar bundan istifade edecek. Asla bir af niteliğinde olmayacak. Genel af niteliğinde bir yasa olmayacak. Süreç toplumun çok büyük çoğunluğunun, kahir ekseriyetinin desteklediği bir şekilde bugüne kadar geldi. Onun için başarılı, sorunsuz bir şekilde buraya kadar geldi. Bence yasal çerçevenin ortaya konulmasında da burada bizim hassasiyetle dikkat edeceğimiz husus mahşeri vicdanın hassasiyetleridir. Makul çoğunluğun kabul edeceği şekilde yapılacak düzenlemeler karşılık bulacaktır ama dünyanın en hatasız işini yapsanız bile eleştiren birileri olabilir. Bu eleştirilere karşı da makul çoğunluk zaten gerekli cevabı verecektir. Müstakil ve süreli bir yasa olması lazım. Öngörülen, üzerinde durulan şimdiye kadar da siyasetin ittifak ettiği hususlardan birisi bu. Asıl olan bir an evvel silahlı terör örgütü militanlarının dönüşünü, silah bırakmasını temin etmek olduğuna göre süreyi uzatmamak lazım. 6 ay, 8 ay, 1 sene bilemiyorum o oturulur, kararlaştırılır. Sıkı tutmak lazım, bir an evvel bu işin bitirilmesi lazım. Komisyon çalışmaları sırasında çok güzel bir şeydi, hem şehit anneleri, gazilerimizin yakınlarının hem de örgüt mensuplarının annelerinin olduğu müşterek bir oturumda her iki taraf da şunu söyledi, 'Artık evlatlarımızı değil, silahları gömmek istiyoruz.' Silahların gömüldüğü, sadece barışın ve kardeşliğin dilinin konuşulduğu bir Türkiye'yi inşa etmemiz lazım. Bunun için de örgüt mensuplarının elindeki silahı bir an evvel teslim edebileceği bir yasal düzenlemenin olması lazım."

TBMM Başkanı Kurtulmuş, partilerin yasanın hazırlanması öncesinde anlaşması halinde bu yasanın rahatlıkla çıkarılabileceğini belirterek, hiç kimsenin yeniden terörün başlamasını istemediğini söyledi.

Hakkaniyetli ve adil bir sürecin yürütüldüğünü, sürecin yürütülmesine toplumun geniş kesimlerinin önemli destek verdiğini kaydeden Kurtulmuş, bu desteğin hiçbir zaman azalmadığını vurguladı.

Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Tereddütler tabii ki oldu. En başta komisyon çalışmalarına başladığımızda 'Acaba ne olacak?' diye temkinli iyimserlik söz konusuydu. Çok şükür tereddütlerin, bir takım yanlış anlamaların, anlatmaların gerçek olmadığı ortaya çıktı. Yaklaşık 2 senedir çok şükür TUSAŞ saldırısını dışarıda bırakırsanız bu memleketin hiçbir yerinde terör saldırısı olmuyor. Silahlar patlamıyor, insanlar ölmüyor. TUSAŞ saldırısı da kuvvetle muhtemel ki süreci akamete uğratmak isteyen bir provokasyondur. Hep başından beri bir şey söylüyoruz, sadece tek başına Türkiye'de terörün bitmesi değil, Türkiye'de eğer terör biterse, bu terörsüz bir bölgenin de kapılarını sonuna kadar açar. Bölgede terör örgütleri elimine edildikçe bu Türkiye'nin de terörden tamamıyla sulhu salah içerisinde olmasını temin eder. Şimdi buradayız, 5 kilometre ötesi Irak sınırı, Irak toprakları. Biraz aşağıya gidin, Suriye toprakları. Yani bu toprakları birbirinden ayırt etmek mümkün değil. Buradaki halk birbirinin akrabası, komşusu. Dolayısıyla terörsüz bölge dediğimiz şey bir hayal, bir masal falan değil. Tam tersine sahanın realitesi budur. Bu bölgenin insanları, Türklerin, Kürtlerin, Arapların ne bugün ne yarın itibarıyla en ufak bir ihtilafı, kavgası yoktur. Emperyalist güçlerin vekil güçleri olarak kullanılan bu örgütleri şöyle kaldırıp bir kenara koyduğumuz zaman Allah'ın izniyle bu topraklarda, bu geniş coğrafyada insanlar barış ve huzur içerisinde yaşayacak. Pratik olarak da Türkiye'nin içerisinde terörün bitmesinin karşı tarafa ne kadar büyük bir fayda sağladığını, Suriye topraklarında terörün bitmesinin ne kadar Türkiye topraklarını rahatlattığını bu süre içerisinde bile görüyoruz. Allah'ın izniyle çok kısa bir süre içerisinde PKK terör örgütü tamamıyla silahını bıraktıktan sonra çok daha işlerimiz kolay, önümüz açık olacaktır."

"Birlikte barış içinde yaşamaya devam edeceğiz"

Etnik aidiyetler üzerinden kimlikleri farklılaştırmanın sosyolojiye müdahale olduğunu söyleyen Kurtulmuş, Türkiye sosyolojisinin aslının, burada asırlardır halkların kardeşlik içerisinde yaşamış olması olduğunu aktardı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye sosyolojisinin hep bu farklılıkları rahmet ve zenginlik olarak gördüğünü anlatarak, bu zenginliklerden istifade edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Geçenlerde İsveç'te Süryani vatandaşlarla bir araya geldiklerini anlatan Kurtulmuş, Mardin'deki köylerinden bahsederken duydukları özlemi ifade etmelerini unutamadığını belirtti.

Kurtulmuş, "Hiçbir zaman farklılığımızı bir düşmanlık, ayrıştırma vesilesi kılmadık. İnşallah tekrar birlikte barış içinde yaşamaya devam edeceğiz. Sınırımızın ötesinde de terörle mücadele uzun yıllardır devam ediyor, Suriye'deki yeni yönetimin oluşumu, Irak'ta Türkiye ile yakın ilişkiler belli ki bu üç ülkenin birlikte belki de bir ekonomik kalkınmaya doğru yol alacağını da gösteriyor olabilir." dedi.

Gabar'daki petrolün 80 bin, 100 bin varil olarak hedeflendiğini aktaran Kurtulmuş, bunun büyük bir zenginlik vesilesi olacağını dile getirdi.

Numan Kurtulmuş, "Terörün bölgeden ayrıldığını düşünün. Sadece bir örnek proje olarak söyleyeyim. Irak'ın, güneyden gelerek Türkiye'nin içerisinden de geçecek olan Kalkınma Yolu Projesi'nin gerçekleştiğini düşünün. Bütün bölgeye büyük bir zenginlik katacak. Dolayısıyla ortak, üretimler, kültürel faaliyetler başlayacak. Üniversite eğitimleri belki ortaklaşmaya başlayacak. Yıllar evvel sınır aşan sinerji koridorları olarak 9 koridor belirlemiştik. Bu koridorlar vasıtasıyla şehirler üzerinden Türkiye'nin bölgesindeki bütün ülkelerle çok yakın bir kalkınma işbirliği süreci başlayacak. Allah'ın izniyle gayet olumlu bir merhaleye doğru ilerlediğimizi görüyoruz. Allah nazardan saklasın. Allah bir takım şer odaklarının provokasyonlarına fırsat vermesin diye düşünüyorum. Cenabıallah bu ülkeye inşallah istikrar ve barış içerisinde daha nice uzun yıllar devam etmeyi nasip etsin." diye konuştu.

Artık bundan sonra Türkiye'nin önlenemeyen yükselişine şahit olunacağını belirten Kurtulmuş, Türkiye'nin her alanda yıldız gibi parlamaya başladığını ifade etti.

"Türkiye küresel diplomasinin önemli merkezlerinden birisi haline gelmiş oldu"

Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Hatırlayabildiğim kadarıyla bu yıl 5 büyük zirveye ev sahipliği yapıyoruz. Bunlardan birisi bizim nisan ayında gerçekleştirdiğimiz Parlamentolar Arası Birlik Genel Kurulu'ydu. 80'i meclis başkanı 800'e yakın milletvekili olmak üzere 2 bin 400 kişiyi ağırladık. Dünyanın bütün ülkeleri neredeyse buradaydı. Muazzam bir organizasyondu. Aynı hafta sonunda Antalya'da Antalya Diploması Formunu gerçekleştirdik, binlerce insan katıldı. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da NATO Meclis Başkanları Toplantısı'nı gerçekleştirdik. Şimdi Ankara'da Sayın Cumhurbaşkanımız NATO liderlerine ev sahipliği yapacak ve kasım ayında da COP31'in Antalya'daki zirvesine şahit olacağız. Sizi temin ederim ki herhangi bir Avrupa ülkesi bunlardan birisini ancak bir yıl içerisinde yapabilir. Bu Türkiye'nin hem organizasyon kabiliyetini gösteriyor hem de Türkiye'nin artık bir merkez haline dönmeye başladığını, bir çekim merkezi haline geldiğini ifade ediyor. Türkiye küresel diplomasinin önemli merkezlerinden birisi haline gelmiş oldu. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu lider diplomasisinin çok büyük bir katkısı var. Aynı şekilde Türkiye'nin hemen hemen dünyanın bütün sorunlarında ortaya koyduğu diplomasi masasının açık tutulması konusundaki kararlılığının çok büyük bir rolü var. Nihai sonuç elde etmemiş olabilir ama Dolmabahçe'de Ukrayna ve Rus tarafının bir masa etrafına gelip müzakere yapmış, hazırlık metnini imzalamış olmaları tarihi önemdedir. Onun sonucunda Rusya Ukrayna barışmadı belki ama mesela tahıl koridoru açık durdu. Çok sayıda esir takasları gerçekleşti. Önümüzdeki dönemde de Türkiye'nin çok büyük gücünü ve etkisini göreceğiz. Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki Kafkaslar'daki bu anlaşma zemini artık belli bir noktaya kadar geldi. İnşallah buraya Türkiye'nin de katılımıyla birlikte Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan burada bir merkez oluşturacak, bir güç oluşturacak. Bütün bunlarda Türkiye'nin yapıcı vizyonu büyük katkılar sağlıyor."

(Sürecek)