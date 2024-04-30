TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, And Parlamentosu Başkanı Cristina Reyes'i kabul etti - Son Dakika
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, And Parlamentosu Başkanı Cristina Reyes'i kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, And Parlamentosu Başkanı Cristina Reyes\'i kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in işlediği insanlık suçlarına karşı dünyanın dört bir yanında vicdan sahibi insanların protestolarını artırdığını belirterek, siyasetçilere düşen sorumluluğun, tüm dünyada kurulan bu insanlık cephesine destek vermek olduğunu vurguladı. And Dağları bölgesinde yer alan ülkelerin entegrasyonu amacıyla kurulan And Topluluğuna bağlı, Şili, Kolombiya, Bolivya, Ekvator ve Peru'nun üye ülke olduğu And Parlamentosunun Başkanı Cristina Reyes, Kurtulmuş'u ziyaret etti. Meclis'teki görüşmede, ülkeler ve parlamentolar arası ilişkilerin yanı sıra çeşitli alanlardaki işbirliği imkanlarıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu oluşan insanlık krizlerinin önüne geçmek için tüm dünyada gelişen insanlık cephesinin kuvvetlendirilmesi, bölgede adil ve kalıcı barış süreciyle ilgili konular ele alındı.

30.04.2024 15:39
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in işlediği insanlık suçlarına karşı dünyanın dört bir yanında vicdan sahibi insanların protestolarını artırdığını belirterek, siyasetçilere düşen sorumluluğun, tüm dünyada kurulan bu insanlık cephesine destek vermek olduğunu vurguladı.

And Dağları bölgesinde yer alan ülkelerin entegrasyonu amacıyla kurulan And Topluluğuna bağlı, Şili, Kolombiya, Bolivya, Ekvator ve Peru'nun üye ülke olduğu And Parlamentosunun Başkanı Cristina Reyes, Kurtulmuş'u ziyaret etti.

Meclis'teki görüşmede, ülkeler ve parlamentolar arası ilişkilerin yanı sıra çeşitli alanlardaki işbirliği imkanlarıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu oluşan insanlık krizlerinin önüne geçmek için tüm dünyada gelişen insanlık cephesinin kuvvetlendirilmesi, bölgede adil ve kalıcı barış süreciyle ilgili konular ele alındı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, TBMM'nin And Parlamentosuyla yakın ilişkisinin bulunduğunu dile getirerek Başkan Reyes'i TBMM'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin özellikle son dönemde dünyanın bütün bölgeleriyle diplomatik ilişkilerini kuvvetlendirdiğine işaret eden Kurtulmuş, özellikle kültürel diplomasi kurumlarıyla işbirliği imkan ve alanlarını geliştirdiğini söyledi.

Kurtulmuş, And ülkeleriyle gelecek süreçte ilişkileri daha da geliştirme arzusunda olduklarını vurguladı.

İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına yönelik saldırılarında çok ağır insanlık suçlarının işlendiğini, kadınlar ve çocukların yaşamını yitirdiğini anımsatan Kurtulmuş, bu insanlık suçlarına karşı dünyanın dört bir yanında vicdan sahibi insanların protestolarını artırdığını dile getirdi. ABD'deki üniversitelerde ve Avrupa'nın başkentlerinde düzenlenen Filistin'e destek gösterilerine işaret eden Kurtulmuş, siyasetçilere düşen sorumluluğun, tüm dünyada kurulan bu insanlık cephesine destek vermek olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Adalet Divanı kararlarına uymayan İsrail'in her gün Gazze'ye bombalar yağdırdığını ifade eden Kurtulmuş, yıkıntılar altında sadece Gazze'deki çocuklar değil, dünya sisteminin de kaldığını, bu sistemin değişmesi için ortak hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

And Parlamentosu Başkanı Cristina Reyes de And Dağları bölgesinde yer alan ülkelerin oluşturduğu parlamentonun entegrasyonu sürecinde Türkiye'nin önemli bir rol oynadığını, bundan da memnuniyet duyduklarını söyledi.

Türkiye'nin birçok kültüre sahip olmasının yanı sıra sanayi ve kalkınma anlamında önde gelen ülkelerden olduğunu dile getiren Reyes, Latin Amerika ülkeleriyle Türkiye arasında her alanda işbirliğinin gelişmesine önem atfettiklerini belirtti.

Görüşmede, And Parlamentosu Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun, And Parlamentosu Genel Sekreteri Eduardo Chiliquinga Mazon da yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, And Parlamentosu Başkanı Cristina Reyes'i kabul etti - Son Dakika

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