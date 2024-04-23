TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birinci Meclis\'te 23 Nisan töreninde konuştu

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(ANKARA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin 104. açılış yıl dönümü dolayısıyla Birinci Meclis'te tören düzenlendi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bizim üzerimize düşen, ilk asrını bir takım zorluklarla ve yokluklarla geçirdiğimiz Cumhuriyetimizin ikinci asrını taçlandırarak, daha da güçlendirerek yolumuza devam etmektir" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki heyet, birlikte Anıtkabir'deki resmi törenin ardından Birinci Meclis'te düzenlenen törene katıldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bu binanın duvarlarının dilleri olup anlatsa herhalde insanlığın en şerefli anlarını dile getirecektir. Millette kurtuluş ümidinin artırılması gereken bir fikri siyasi merkez olarak burası inşa edilmiş ve ardından da Cumhuriyet'in kuruluş süreci başlamıştır. Bu Meclis, aynı zamanda bir karargahtır. Bu Meclis, milli iradenin ve milli mücadelenin merkezidir. Bu Meclis, dünya tarihinde bir ilktir.

Bu Meclis'in ikinci büyük özelliği milli egemenliğe olan bağlılığıdır. Bundan sonra bizim üzerimize düşen, ilk asrını bir takım zorluklarla ve yokluklarla geçirdiğimiz Cumhuriyetimizin ikinci asrını taçlandırarak, daha da güçlendirerek yolumuza devam etmektir. 'Mavi Vatan'ı, 'Siber Vatan'ı, 'Uzay Vatan'ı ve 'Yeşil Vatan'ı da Misak-ı Milli'nin bir parçası olarak telakki edeceğiz. Bu alanları güçlendirmek için de TBMM olarak üzerimize ne düşüyorsa yerine getirmeye gayret edeceğiz.

Bu vesileyle o şanlı günlerin kahramanlarını başta Mustafa Kemal olmak üzere saygıyla yad ediyoruz. TBMM aynı zamanda büyük özellikleriyle birlikte demokrasiyi karşılıklı istişare ile hareket etme gücünü ortaya koymuştur.

Cumhuriyetimizin kuruluşunu gerçekleştiren bütün ecdadımızı başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere saygıyla anıyoruz.

İnşallah bu milli mirası gelecek nesillere çok daha güçlendirerek devretmek hepimizin boynunun borcudur. Hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum.""

TBBM Başkanı Kurtulmuş ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Birinci Meclis'teki törenin ardından çocuk seymenlerin gösterisini izledi. Çocukların gösterisinin ardından bir yurttaş fenalık geçirdi. "Allah, Atatürk, Türkiye" dediği duyulan yurttaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.