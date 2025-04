TBMM'de "Cunta" Tartışması... Ali Mahir Başarır: "Abd Kimi Seviyorsa, Övüyorsa Bilin Ki Onda Mutlaka Bir Tuhaflık Vardır"

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül arasında "cunta" tartışması yaşandı. AK Partili milletvekillerinin bir dakikalık konuşmalarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Cunta Başkanı" ifadesini kullanmasına tepki göstermesinin ardından Başarır, "Oylar artıyor, CHP geliyor; Trump selam yolluyor. Bu ülkede ne zaman darbe ve cunta gelmişse ABD arkasındadır. Kimi seviyorsa, övüyorsa bilin ki onda mutlaka bir tuhaflık vardır. Benim Genel Başkanlarım 80 darbesinde cezaevindeydi. Tayyip Bey Kasımpaşa'da top oynuyordu" dedi.

AK Partili milletvekilleri TBMM Genel Kurulu'ndaki bir dakikalık konuşmalarında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Cunta Başkanı" ifadesini kullanmasına tepki gösterdi. AK Parti'li 7 milletvekilinin CHP ve Genel Başkanı Özgür Özel'e sataştığı gerekçesiyle söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, 19 Mart'ta başlayan ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve CHP'li ilçe belediye başkanlarının tutuklanmasıyla sonuçlanan soruşturmayı eleştirdi.

12 Eylül askeri darbesini hatırlatan Başarır, 12 Eylül'ün sonrasında Alparslan Türkeş, Necmettin Erbakan, Süleyman Demirel, Deniz Baykal, Bülent Ecevit, İhsan Sabri Çağlayangil, Sadettin Bilgiç gibi birçok siyasetçi cezaevine gönderildiğini ve bu siyasetçilerin sadece 7 yıl cezaevinde kaldığını hatırlattı.

"Hangimize YÖK Başkanı 'okuldan atın' dedi. 28 Şubat darbe, sizin döneminiz demokrasi!"

AK Parti iktidarı döneminde 2010'dan bugüne kadar tutuklu bulunan Mehmet Haberal, Tuncay Özkan, Engin Alan, Selahattin Demirtaş ve diğer siyasetçilerin toplam 95 yıl 2 ay tutuklu bulunduğunu belirten Başarır, iktidara şu sözlerle tepki gösterdi:

"296 arkadaşımız cezaevinde. Bugün iddianame açıklandı. Siyasi yasak isteniyor. Hala tensiple mahkemeler tahliye kararı vermedi ve YÖK Başkanı 'Atın bu çocukları' diyor. 28 Şubat da bir darbedir. 28 Şubat'ta başta ben, Genel Başkanım Sayın Özgür Özel, sizler başörtülü arkadaşlarımızın yasağı için meydanlarda olmadık mı, gözaltına alınmadık mı? Beni emniyetten alan Grup Başkanı Abdullah Güler'dir. Hangimiz tutuklandık? Hangimize YÖK Başkanı 'okuldan atın' dedi. 28 Şubat darbe, sizin döneminiz demokrasi! Cunta, otokrasi, faşizm, darbe tam da budur. Hukukun askıya alınması, demokrasinin askıya alınması, gençlerin, siyasetçilerin tutuklanmasıdır. Gelin buna tarihten cevap verin."

"CHP bu ifadeleri kullanmak için öncelikle kendi siyasi tarihine baksın"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Cunta Başkanı" ifadesine tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, şunları söyledi:

"Milletimizin oylarıyla seçilmiş ve milletimize hizmet eden hükümetimizin yapmış olduğu faaliyetleri 12 Eylül dönemiyle mukayese etmek, hatta 'buradan daha geridir' demek; CHP Genel Başkanı'nın Sayın Cumhurbaşkanı'mıza yönelik kullanmış olduğu 'cunta' ifadesini asla ama asla kabul etmiyoruz. CHP bu ifadeleri kullanmak için öncelikle kendi siyasi tarihine baksın. Bütün Türkiye'de yaşanmış bütün demokrasi mücadelesinin karşısında her zaman cuntanın yanında dayanak olarak gayrimeşru ve demokrasi dışı bütün unsurların yanında CHP almıştır. CHP aslında bu milletin değerlerine, sandıktan çıkan iradeye her zaman karşı çıkmıştır. Cunta dediğiniz, milletin oylarının karşısında milletin iradesiyle mücadele eden bir azgın, antidemokratik güçtür. Milletin oylarıyla gelmiş Sayın Cumhurbaşkanımıza en hafif tabiriyle aymazlıktır, Türkiye'yi ve bu milleti tanımamaktır. Recep Tayyip Erdoğan her zaman milletin iradesiyle milletin iradesiyle cuntayla mücadele etmiştir, cuntayı ortadan kaldıran AK Parti her zaman demokrasinin yanında olmaya devam edecektir."

"Benim Genel Başkanlarım 80 darbesinde cezaevindeydi, Tayyip Bey Kasımpaşa'da top oynuyordu"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kullandığı ifadeleri hatırlatan CHP'li Başarır da Türkiye'de yaşanan darbelerin arkasında her zaman ABD olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"57'deki seçim ve oy artışımızdan hemen sonra Turan Güneş o sivil manifestoya yayınladı. Halk iradesine, özgürlüğe darbe oldu. Bu darbenin arkasında da dış güçlerin olduğunu hepimiz biliyorduk. Aynı şey 19 Mart darbesinde... Oylar artıyor, CHP geliyor; Trump selam yolluyor. Bu ülkede ne zaman darbe ve cunta gelmişse ABD arkasındadır. Kimi seviyorsa, övüyorsa bilin ki onda mutlaka bir tuhaflık vardır. Benim Genel Başkanlarım 80 darbesinde cezaevindeydi. Tayyip Bey Kasımpaşa'da top oynuyordu."