TBMM'de Emekli Aylığına Yükselme Kararı Kabul Edildi

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(TBMM) - TBMM Genel Kurul'da, Vergi Kanunlarında değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifi görüşmelerinde, en düşük emekli aylığını 12 bin 500 liraya yükselten 29'uncu madde kabul edildi.

Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri TBMM Genel Kurulu'nda devam ediyor. Teklifin ikinci bölümünde yer alan 2 maddesi kabul edildi. En düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olmasını amaçlayan 29'uncu madde de TBMM Genel Kurulu'nda onaylandı.

"Allah sizi ıslah etsin"

Madde değişiklik önergeleri üzerine söz alan Saadet Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, kanunun 29'uncu maddesi üzerine "Çoğunluk partisinden bir milletvekili Somali'ye ilişkin tezkereyi savunurken Somalililerin refahını savunan ifadelere yer verdi. Çok dokunaklı ifadelerdi. Ne tuhaf bir paradoks bu sayın milletvekilleri. Türkiye Cumhuriyeti devletinin vatandaşlarını açlığa ve sefalete mahkum görelim, onları buna layık görelim ama Somalili yurttaşların refah içinde yaşamaları için mücadele edelim. Ne diyeyim bilmiyorum, Allah sizi ıslah etsin" dedi. Yazıcı Özbudun devamında, "Biz emekli yurttaşlarımızın ücretleri hiç değilse asgari ücret seviyesine çıkarılsın dediğimizde bizi yönetenler diyorlar ki 'Kasada para yok, bütçede para yok' Ama servetine servet kattıkları o büyük firmaların vergi yükümlülüklerini bir kalemde silebiliyorlar" ifadelerini kullandı.

"Emeklilerin 2 bin 500 liralık maaş zammı ile mutfak masraflarını karşılaması bile mümkün değil"

İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, 29'uncu madde üzerine yaptığı konuşmada, "Artan hayat pahalılığı ve yaşanan yüksek enflasyon karşısında emeklilerimize yapılan zam emeklilerin derdine çare olmayacaktır. Emeklilerimize hükümet tarafından reva görülen 2 bin 500 liralık maaş zammı bırakın kiralarını ödemeyi, mutfak masraflarını karşılaması bile mümkün değil" dedi.

"AKP iktidara geldi, 5 çeyrek altını kaybettiniz"

29'uncu madde üzerinde söz alan CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ise şunları kaydetti:

"Bugün 10 bin lira en düşük emekli aylığı alan emekli sayısı 3,7 milyon. Toplam emekli maaşı alan sayısı ise 16,3 milyon. Yani çok büyük sayıda emeklimiz var. AKP iktidarının hemen hemen her konuyu anlatacağında bir başlangıç tarihleri vardır, milatları vardır; onlar hep 2002'den başlayarak bugüne göre konuşurlar, ben de 2002'den başlayarak sözlerime devam edeyim. Bakın, 2002'de asgari ücret 164 lira, en düşük emekli aylığı ise 216 lira yani sizin neredeyse yok saymaya çalıştığınız o 2002'de en düşük emekli aylığı 1,4 seviyesinde asgari ücretti yani bugün bizim emeklimiz, 3,7 milyon sayısındaki emeklimiz en düşük emekli aylığını 2002 verilerine oranlarına göre alıyor olsaydı 10 bin lira, 12 bin 500 lira değil 25 bin lira para alacaktı ama siz emekliyi bugün 10 bin liraya, yarın da 12 bin 500 liraya mahkum etmiş durumdasınız.

Sevgili emekliler, bakın, 2002'de almış olduğunuz en düşük emekli aylığıyla 8 çeyrek altın alınmaktaydı, 8 çeyrek altın; bugün ise siz de görüyorsunuz ve yaşıyorsunuz ki en fazla 3 çeyrek altın alınabilmekte yani her emeklimiz bugün 5 çeyrek altın gelirini kaybetmiş durumda. Peki, nerede kaybettiniz? AKP iktidarıyla kaybettiniz yani AKP iktidara geldi, 5 çeyrek altını orada kaybettiniz."