TBMM'de kavgaya karışan Alpay Özalan ve Ahmet Şık'a kınama cezası - Son Dakika
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TBMM'de kavgaya karışan Alpay Özalan ve Ahmet Şık'a kınama cezası

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TBMM Genel Kurulu'nun Can Atalay ile ilgili olağanüstü toplantısındaki arbedede yumruk yumruğa kavga eden TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ile AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'a kınama cezası verildi.

16.08.2024 18:19
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kavgaya karışan AK Partili Alpay Özalan ve TİP'li Ahmet Şık'a kınama cezası verildi.

TBMM'de, Hatay'dan milletvekili seçilen ve daha sonra milletvekilliği düşürülen Can Atalay için düzenlenen olağanüstü toplantı gergin başladı. Verilen 2. aranın ardından yeniden başlayan oturumda Alpay Özalan'ın kürsüde konuşan Ahmet Şık'a müdahalede bulunmasıyla ortalık karıştı, yumruklar havada uçuştu. Oturuma ise 45 dakika ara verildi.

TBMM'de kavgaya karışan Alpay Özalan ve Ahmet Şık'a kınama cezası verildi

AHMET ŞIK, SARF ETTİĞİ SÖZLER NEDENİYLE CEZA ALDI

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Can Atalay gündemiyle olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti sıralarına hitaben sarf ettiği sözleri gerekçe gösterilerek TBMM İçtüzüğü'nün 163. maddesi uyarınca kınama cezasına çarptırıldı.

ALPAY ÖZALAN'A KINAMA CEZASI

Ahmet Şık'a, kürsüdeki konuşması sırasında yumruk atan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ise TBMM İçtüzüğü'nün 160. maddesi uyarınca kınama cezası aldı.

TBMM\'de kavgaya karışan Alpay Özalan ve Ahmet Şık\'a kınama cezası

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Son Dakika Güncel TBMM'de kavgaya karışan Alpay Özalan ve Ahmet Şık'a kınama cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (33)

  • Vatanperver adam: Bu ceza sana ödüldür ödül Alpay ellerin dert görmesin çok şık hareketti devamını bekleriz 108 126 Yanıtla
  • Musa Canbolat: adamsın alpay 83 96 Yanıtla
  • Hasan null: Alpay Özalan Adamdır 70 77 Yanıtla
  • Veli Demir: Alpay adamsın… 60 63 Yanıtla
  • Serdar Oner: Adamsin alpay ellerine sağlık 52 54 Yanıtla
  • ferhat eser: mv dokunulmazlığı kaldırılsın acilen 67 30 Yanıtla
  • Serkan Beyhan: Anlamadığım tek şey şu. Alpay özalan futbolcuykende hep kavgayla gündeme geliyordu vekil oldu yine öyle. Gerçek hayattada çok iyi kalpli yufka yürekli biri. Çok garip gerçekten 27 60 Yanıtla
  • Yahya Demirkaya: Tayvan meclisini geçti bizim meclis utanç verici 42 22 Yanıtla
  • Zafer Aşık: Keşke yumruk yerine ikna kabiliyeti yüksek olsaydı. Kabadayi veya koruma için çok masraflı....Biz millet olarak vekilimizi fiziken güçlü mü?yoksa zihnen fikren donanimli mi istiyoruz? 42 13 Yanıtla
  • Aa: saldıran Alpay iyide 10 14 Yanıtla
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SON DAKİKA: TBMM'de kavgaya karışan Alpay Özalan ve Ahmet Şık'a kınama cezası - Son Dakika
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