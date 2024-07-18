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TBMM'den tasarruf tedbirleriyle ilgili kanun teklifi kabul edildi

TBMM\'den tasarruf tedbirleriyle ilgili kanun teklifi kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun teklifiyle kamuda tasarruf tedbirleri düzenlendi.

18.07.2024 23:48  Güncelleme: 23:49
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(TBMM) - Kamuda tasarruf tedbirlerini düzenleyen Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Teklifin çoklu maaş düzenlemesini içeren maddesinde yapılan değişiklikle "sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait tüm ortaklıklar ile kamu görevlileri dışında kamu kurum ve kuruluşları ile kamunun pay ve temsil hakkı olan kurum ve kuruluşlara atananlar" da kapsama alındı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında, kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 16-31. maddelerini kapsayan 2. bölümünü görüşmek üzere toplandı. Teklif, 238 oyla kabul edilerek yasalaştı.

Teklifin görüşmelerine başlamadan önce partilerin grup önerileri oylandı.

Saadet Partisi'nin hazine garantili projelerin Türkiye'ye maliyeti; İYİ Parti'nin TOGG'un finansal ve teknolojik ihtiyaçları; DEM Parti'nin 20 Temmuz Suruç saldırısı; CHP'nin turizm sektöründe yaşanan sorunlarla ilgili araştırma önergelerinin diğer önergelerin önüne alınarak bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesine ilişkin grup önerileri oy çocukluğuyla reddedildi.

Grup önerilerinin ardından kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 16-31. maddelerini kapsayan 2. bölümü üzerine görüşmelere geçildi.

Teklifin çoklu maaşları düzenleyen 29. maddesinde AKP'nin verdiği önergeyle değişiklik yapıldı. Önergeyle 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 12'nci maddesi; "Sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait tüm ortaklıklarda istihdam edilen her statüdeki personel ile belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri ve il genel meclisi üyelerinden; özel veya kamu ayrımı gözetilmeksizin her statüdeki kurum ve kuruluşun yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyeliğinde ve komisyon, heyet, komite ile benzeri organlarda görev alanlara, kurum içi ve kurum dışı ayrımı yapılmaksızın bu görevlerinden sadece biri için ücret ödenebilir" şeklinde düzenlendi.

Önergenin gerekçesinde "Sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait tüm ortaklıkların madde kapsamına alınması ve kamu görevlileri dışından madde kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları ile kamunun pay ve temsil hakkı olan kurum ve kuruluşlara atananlar hakkında da madde hükümlerinin uygulanmasının sağlanması amaçlanmaktadır" ifadesine yer verildi.

Teklif, 97 ret oyuna karşı 238 oyla kabul edilerek kanunlaştı.

TBMM Grup Başkanvekili Celal Adan, kanun teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 23 Temmuz Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TBMM'den tasarruf tedbirleriyle ilgili kanun teklifi kabul edildi - Son Dakika

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