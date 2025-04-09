TBMM Genel Kurulu... Ali Mahir Başarır: "Üç Rakibini Cezaevine Atan Adama Ne Denir; Cuntacı Denir" - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu... Ali Mahir Başarır: "Üç Rakibini Cezaevine Atan Adama Ne Denir; Cuntacı Denir"

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TBMM Genel Kurulu'nda, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve AK Parti grubu arasında "cunta" tartışması devam etti. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Selahattin Demirtaş cumhurbaşkanı adayı değil miydi? Ümit Özdağ bir partinin Genel Başkanı, o da bir cumhurbaşkanı adayı. Ekrem İmamoğlu bizim partimizin 16 milyon kişinin oyuyla belirlenmiş cumhurbaşkanı adayımız. Üç rakibini cezaevine atan adama ne denir; cuntacı denir" ifadelerini kullandı.

09.04.2025 18:01
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(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve AK Parti grubu arasında "cunta" tartışması devam etti. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Selahattin Demirtaş cumhurbaşkanı adayı değil miydi? Ümit Özdağ bir partinin Genel Başkanı, o da bir cumhurbaşkanı adayı. Ekrem İmamoğlu bizim partimizin 16 milyon kişinin oyuyla belirlenmiş cumhurbaşkanı adayımız. Üç rakibini cezaevine atan adama ne denir; cuntacı denir" ifadelerini kullandı.

Yeni Yol Partisinin verdiği yargı bağımsızlığına ilişkin grup önerisinde konuşan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Cunta Başkanı" ifadesini kullanmasına tepki gösterdi. Yayman, şunları söyledi:

"Biz AK Partiyiz, AK Parti olarak her zaman düşünce hürriyetini, inanç hürriyetini savunmuş olan bir partiyiz. Yasaklara karşı mücadele eden ve Türkiye'de sessiz devrimleri gerçekleştiren bir partiyiz. Ekranlarda çıkıp konuşanlar varmış. AK Parti'nin tüzel kişiliği vardır, sözcüleri bellidir. Bugün Cumhurbaşkanımız gerekli sözleri söyledi. Biz CHP'ye çok nitelikli, tarihten aldığımız bir ilhamla şunu söylüyoruz; 'CHP artı ordu el ele darbe ve cunta' diyoruz ama bu bizim nitelikli kriterimize Yeni Yol Partisi itiraz ediyor. Türk demokrasi tarihine baktığımız zaman 27 Mayıs darbesinde AK Parti mi vardı, 12 Mart darbesinde AK Parti mi vardı, 12 Eylül darbesinde, 28 Şubat'ta AK Parti mi vardı? 15 Temmuz darbe girişimi AK Parti'ye karşı oldu. Biz her türlü darbeye karşıyız."

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise şunları söyledi:

"60 ve 80 darbelerinde o gün siyasi bir partiniz yoktu ama bu ülkede bugün Cumhurbaşkanının kürsüde belirttiği ve Büyükanıt'ın yaptığı açıklama kime yaradı; partinize. Dolmabahçe görüşmelerindeki bu bizim eski milletvekilimiz, Fikri Sağlar açıkça söyledi. 'Sen Yaşar Büyükanıt'ı Dolmabahçe'ye neden çağırdın' dedi. Ondan hemen sonra Yaşar Büyükanıt o muhtırayı niye verdi? 15 Temmuz'da bu ülkenin istihbaratını, yargısını, devletin büyük bir bölümünü bir Amerikan ajanına, FETÖ'ye teslim ettiniz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez 3 bin tane hakim ve savcı terörist sıfatıyla yargılandı. Gelelim bugüne... Selahattin Demirtaş cumhurbaşkanı adayı değil miydi? Ümit Özdağ bir partinin Genel Başkanı, o da bir cumhurbaşkanı adayı. Ekrem İmamoğlu bizim partimizin 16 milyon kişinin oyuyla belirlenmiş cumhurbaşkanı adayımız. Üç tane rakibini cezaevine atan adama ne denir; cuntacı denir."

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ise "Türkiye'de iki partisi kapatılmış, bir partisi bir oyla kapatılmaktan kurtulmuş ve ömrü siyasetin önündeki vesayet mücadelesi ile geçmiş Cumhurbaşkanımıza 'cuntacı' demek büyük bir hadsizliktir. Asla kabul edemeyeceğimiz bir ifadedir" dedi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TBMM Genel Kurulu... Ali Mahir Başarır: 'Üç Rakibini Cezaevine Atan Adama Ne Denir; Cuntacı Denir' - Son Dakika

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