TBMM Genel Kurulu... CHP'li Akdoğan: Siz, Demokrasiden Mutlakiyete Geçmek İçin Çaba Sarf Ediyorsunuz

(TBMM) - İYİ Parti'nin kamu görevlilerinin siyasi faaliyette bulunmalarının hukuki boyutu ve kamu yönetimine etkileri üzerine verdiği genel görüşme önergesi, AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. Önergeye ilişkin konuşan CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, "1946 seçimleri, sonra 50, sonra çok partili döneme geçiş. O dönemle ilgili İsmet Paşa diyor ki: 'Biz mutlakiyetten demokrasiye geçtik, siz demokrasiden mutlakiyete geçmek istiyorsunuz'. Şimdi, memleketi mutlakiyetten demokrasiye geçirmiş olan bizler, sizden sürekli o geçişin sancılarındaki zaman zaman yanlış olduğu kabul edilen şeyleri dinliyoruz ama sizler demokrasiden o mutlakiyete geçmek için çaba sarf ediyorsunuz" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da bugün, sosyal medyanın 15 yaş altına engellenmesi ve kadınların doğum izninin 16 haftadan toplam 24 haftaya çıkarılmasına ilişkin düzenlemeleri de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşülecek.

Partilerin grup önerilerinin görüşmeleri öncesi yerinde söz alan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni başlatılmasına ilişkin, "Hukuki değil siyasi bir tercihin sonucudur" dedi. Kamu kaynağı kullanılmadığına dair belgelerin olduğunu aktaran Akay, "Seçim süreçlerinde kamu kaynaklarını hoyratça kullanan anlayışın, bugün kendi yaptıklarıyla partimizi ve belediye başkanlarımızı itham etmesi ibret vericidir. Algıya karşı gerçeğin, iftiraya karşı dürüstlüğün yanında; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ın yanındayız" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'nin kamu yönetiminde görev yapan bürokratlar bakan ve bakan yardımcılarının siyasi partilerin faaliyetlerine katılmaları, siyasi parti grup toplantılarına iştirak etmeleri, parti il başkanlıklarını ziyaret etmeleri ve benzeri siyasi nitelik taşıyan faaliyetlerde bulunmalarının kapsamı, hukuki boyutu ve kamu yönetimine etkilerinin Genel Kurulda görüşülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla verdiği genel görüşme önergesi, AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

Önerge üzerine söz alan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, devletin ciddiyetinin ancak tarafsızlıkla ayakta durabileceğini belirterek bürokratların siyasi parti kadrosu gibi hareket ettiğini dile getirdi. Türkkan, "Devletin memuru, Anayasa'nın, kanunun ve milletin memurudur; hiçbir siyasi partinin kadrosu, aparatı veya saha elemanı değildir ama bugün görüyoruz ki Bakan Yardımcıları, üst düzey bürokratlar hatta valiler, kaymakamlar, genel müdürler parti programlarına, ilçe toplantılarına, teşkilat ziyaretlerine gidiyorlar, orada boy gösteriyorlar" dedi.

"Bürokrasi iktidarın gölgesine girerse liyakat ölür"

Devlet ile parti arasındaki sınırın bulanıklaşmasının toplumsal maliyetlerine değinen Türkkan, "Bürokrasi eğer iktidarın gölgesine girerse liyakat ölüyor, adalet zedeleniyor, şimdi olduğu gibi. Vatandaşın devlete olan güveni sarsılıyor. Çıkın sokağa sorun, vatandaşın devlete güveni bundan yirmi iki sene evvel yani sizin iktidar olduğunuz tarihten bu yana en az yüzde 50 aşağıya düşmüştür" dedi.

Türkkan, devletin bir "parti devleti" haline getirilmesinin kriz anlarında toplumsal birliğe zarar vereceği uyarısında da bulunarak, "Devleti ile parti arasındaki bu sınır bulanıklaşırsa kazanan belki iktidar olur ama kaybeden biliniz ki devlet ve millet olur. O zaman milletin devleti değil, partinin devleti olur. Bazı zor zamanlarda, sıkıntılı süreçlerde, devletin akamete uğrama tehlikesi karşısında millet için bir birlik çağrısı yaptığınızda size ses veren sadece parti üyeleriniz olur çünkü devleti partinin devleti haline getirmiş olursunuz" diye konuştu.

Akdoğan: Bürokrasiniz de sizden yılmış durumda

CHP Grubu adına önergeye ilişkin konuşan Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, devlet kadrolarının ve memurların iktidarın siyasi faaliyetlerine zorlandığını öne sürerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bilesiniz ki, bürokrasiniz de sizden yılmış durumda. Zorla mitinglere götürülen memurlardan parti toplantılarına katılmak zorunda bırakılan valilerinize kadar, hatta Adalet ve Kalkınma Partisinin kontenjanından işe giren memurlarınıza kadar size karşı olan yılgınlığı bir bilebilseniz. Sizin yüzünüze söyleyemedikleri ancak bizimle paylaştıkları, iktidarınızın nobranlığına karşı usanmışlıklarını duyabilseniz siz de gerçekten halinize şaşarsınız."

"Siz demokrasiden mutlakiyete geçmek istiyorsunuz"

İktidarın demokrasi yerine mutlakiyetçi bir yapı kurma çabası içinde olduğunu aktaran Akdoğan, şunları söyledi:

"İşte, 1946 seçimleri, sonra 50, sonra çok partili döneme geçiş. O dönemle ilgili İsmet Paşa diyor ki: 'Biz mutlakiyetten demokrasiye geçtik, siz demokrasiden mutlakiyete geçmek istiyorsunuz'. Gerçekten de öyle. Şimdiye uyarlıyorum; memleketi mutlakiyetten demokrasiye geçirmiş olan bizler sizden sürekli ve sürekli o geçişin sancılarındaki zaman zaman yanlış olduğu kabul edilen şeyleri dinliyoruz ama sizler demokrasiden o mutlakiyete geçmek için çaba sarf ediyorsunuz."

Şahin: Siyasi organizasyonlarda bulunmak yürütmenin etkinliğini artırır

AK Parti Grubu adına söz alan Karabük Milletvekili Cem Şahin, Türkiye'deki bakanların, bakan yardımcılarının ve diğer kamu görevlilerinin vatandaşlara eşit mesafede hizmet sunmak için özveriyle çalıştığını dile getirerek, 16 Nisan 2017 tarihli Anayasa değişikliğiyle geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yapısına dikkati çekti. Şahin, "Bakan ve bakan yardımcıları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca istisnai ve siyasi nitelikli görevlerdir. Öte yandan, yürütme organında görev alan bakan yardımcılarının ve üst düzey bürokratların görevlerinin doğası gereği siyasi iradeyle temas halinde olmaları kaçınılmazdır. Bu temas, kamu hizmetinin etkin ve verimli yürütülebilmesi için gereklidir" dedi.

Bakan yardımcılığı makamının hem idari hem de siyasi bir köprü görevi gördüğünü belirten Şahin, "Bu kişilerin temsil ettikleri makam gereği bağlı bulundukları bakanlarla birlikte siyasi organizasyonlarda bulunmaları ya da politika yapım süreçlerine katılmaları tarafsızlığı zedelemek bir yana, yürütmenin etkinliğini artıran bir unsurdur" değerlendirmesinde bulundu.

"AK Parti iktidarını darbe sonrası dönemlere benzetmek haksızlıktır"

Konuşmasında AK Parti iktidarlarının demokratik meşruiyetine vurgu yapan Şahin, "Ne Sayın Cumhurbaşkanımız ne AK Parti iktidarı darbe sonrası oluşan iktidarlara benzer. Bizler seçimle iktidara geldik. Ancak, AK Parti iktidarlarını ve Sayın Cumhurbaşkanımızı darbe sonrası oluşan iktidarlara ve birtakım kamu görevlilerine benzetmek, en hafif tabiriyle Sayın Cumhurbaşkanımıza ve şimdiye kadar vazife almış AK Parti iktidarlarına ve bu hükümetlerde vazife almış arkadaşlarımıza karşı bir haksızlıktır" ifadelerini kullandı.