CHP'li Günaydın: 34 belediyeye operasyon, 24 tutuklu, bunlar siyasi - Son Dakika
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CHP'li Günaydın: 34 belediyeye operasyon, 24 tutuklu, bunlar siyasi

14.07.2026 18:18  Güncelleme: 18:58
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CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM'de Çankaya Belediyesi'ne yapılan operasyonu eleştirerek, 34 CHP belediyesine operasyon düzenlendiğini, 24 belediye başkanının tutuklu olduğunu, AKP belediyelerine ise hiçbir operasyon yapılmadığını söyledi. Ayrıca, belediyelerin polisle basılmasının hukuki değil siyasi olduğunu vurguladı.

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda konuşan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyonu eleştirerek, bugüne kadar 34 CHP belediyesine operasyon düzenlendiğini, 24 belediye başkanının tutuklu bulunduğunu söyledi. Günaydın, "Belediyeleri kolluk kuvvetiyle basmak ve kaçma şüphesi olmayan belediye başkanlarını toplu şekilde tutuklamak hukuki değil, siyasidir. Bugüne kadar tek bir AKP belediyesine operasyon yok, tutuklu yok" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Genel Kurul, kamuoyunda 12.Yargı Paketi olarak adlandırılan Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşülmesi bekleniyor. Teklifin görüşmelerine geçilmeden önce grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ÖZDAĞ: BİZE DÜŞEN GÖREV 15 TEMMUZ GİBİ DARBELERDEN DERS ALMAKTIR

Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, "Bu darbe ve bu darbeyi önleyenler kimler? Bu darbeyi önleyenler, önce, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki hakikaten demokrasiye ve cumhuriyete bağlı subaylar; ikinci olarak, Emniyet teşkilatında bulunan kişiler, yine aynı şekilde, demokrasiye ve cumhuriyete bağlı olan kişiler; üçüncü olarak da yargı mensupları ve de aynı zamanda gazeteciler ve siyasetçiler arkadaşlar. Daha sonra, milletimiz sokağa davet edildikten sonra da milletimiz gereğini yapmıştır. Şimdi, bize düşen görev şudur: Bu tür darbelerden ders almaktır; daha çok demokrasiyi, daha çok insan haklarını nasıl oluşturacağımız konusunda kafa yormaktır ama gördüğüm şu ki aynı şekilde yine oy almak ve iktidarda kalmak adına bazı kişilere zaman içerisinde ahlak mayalamaktan fazla devleti ele geçirmek ve devletin imkanlarını kullanarak söz sahibi olmak adına çalışan bazı vakıf ve derneklere yine aynı şekilde bunlara destek verildiğini gözlemliyoruz" diye konuştu.

POYRAZ: ZİRVE SIRASINDA İRAN YAPILAN SALDIRIDA TÜRKİYE ÇOK ÇEKİNGEN BİR TUTUM SERGİLEDİ

İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, NATO Zirvesi hazırlıkları süresince ve Zirve boyunca Ankara'nın bir ay içerisinde bir gelin gibi süslendiğini gördüklerini belirterek "Tabii biz, daha önce, vatandaşlar olarak bu hizmetlerin yapılamadığını, zorluklar olduğunu zannediyorduk ama bu hizmetler bir ay içinde böylesine muazzam bir şekilde yapılınca buna layık olmadığımızı hissettik. Bu, aslında, bir yurttaş olarak da üzüntü verici" dedi.

Zirve sırasında ABD'nin İran'ı yeniden bombalamaya başladığını hatırlatan Poyraz, "Burada, aslında, benim bir yurttaş olarak da merak ettiğim bir husus var: Bizim, İsrail ve Amerika'nın İran'a açmış oldukları bu savaşta, Türkiye'nin konumu nedir, ben hala anlamış değilim. Yani biz bu konuda mağdurun yanında mıyız, haklının yanında mıyız, doğrunun yanında mıyız, neyin yanındayız, hala ben anlamış değilim. Bu bendeki kafa karışıklığı toplumun tamamında da devam ettiği kanaatindeyim çünkü  Filistin'deki asli fail olan İsrail ve Amerika, bugün İran'a dönük eylemlerini oluştururken -İran'a dönük eylemlerinde- Filistin'deki katliamlarına duruş sergileyen dünya ülkeleri ve aynı katliama duruş sergileyen Türkiye, İran'a yapılan eylemlerde ve İran'a yapılan saldırıda çok daha çekingen bir tutum sergiliyor. Bunun ne anlama geldiğini, sanıyorum, yetkililerin öncelikle Parlamentoya, eş zamanlı olarak veya daha sonra kamuoyuna izah etmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.

KILIÇ KOÇYİĞİT: DERSİM KATLİAM ARŞİVLERİ AÇILMALI

DEM Parti Grup Başkanvekii Gülistan Kılıç Koçyiğit, üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen hem Seyit Rıza'nın mezar yerinin hala açıklanmadığını dikkati çekerek "Ailelerine teslim edilmiş değil, ailelerin gidip üzerinde dua edebilecekleri, bir mum yakacakları halihazırda mezarları yok. Bu vesileyle, bu fotoğraflar kamuoyuna yansımışken ve bunların kamuoyunda yarattığı büyük acıyı da gören bir yerden Meclisten bir kez daha çağrı yapmak istiyoruz, Dersim katliamıyla yüzleşmesi gerekiyor. Dersim katliam arşivlerinin açılması gerekiyor. Seyit Rıza ve yol arkadaşlarının mezar yerlerinin gösterilmesi, ailelerine teslim edilmesi gerekiyor" dedi.

GÜNAYDIN: HALKIN GÜNDEMİ İLE İKTİDAR BLOKUNUN GÜNDEMİ FARKLI

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, iktidar blokunun ile halkın siyasi gündeminin farklı olduğuna değinerek "Mesela, şehit aileleri ve gazi yakınları burada, Güvenpark'ta bir eylem yapıyorlar. Şu anda Genel Başkanımız milletvekillerimizle beraber orayı ziyaret ediyor. Ben öneriyorum, siz de bir grup milletvekiliyle beraber orayı bir ziyaret edin. Ortezlerini, protezlerini gösteriyorlar 'Bu memleket için yakınlarımız şehit oldu, bizler gazi olduk ama bırakın desteklenmeyi köstekleniyoruz' diyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda 18 kanun teklifi verdi, onlar Meclis'in sessiz koridorlarında beklemeye devam ediyor. Özel okul öğretmenleri 'Artık, üzerimizdeki sömürü tahammül edilemez boyuta geldi, asgari ücret bile alamıyoruz, uzun saatler boyunca çalışıyoruz' diyorlar. Bu turuncu koltuklardan onları duyan var mı?" diye sordu.

Çankaya Belediyesine yapılan operasyonu eleştiren Günaydın, şunları kaydetti:

"Daha evvel 33 belediyemize operasyon yapmıştınız, bu 34'üncü oldu. 24 belediye başkanımız tutuklu. Bu salonlarda, bu memleketin sokaklarında söylemediğimiz söz kalmadı. Bizim sözümüzün size geçmediğinin farkındayız, halkımıza geçiyor ama bakın, size kimin sözleriyle sesleneceğim biliyor musunuz? 2005 yılında Türk Ceza Kanunu'nu sizle beraber yazan akademisyen İzzet Özgenç'in sözleriyle, TCK'nin müellifiyle size sesleniyorum. Diyor ki: 'Belediyelerin denetlenme yolu müfettişlerdir. Eğer bir suç şüphesi varlığı olsa dahi oraya müfettiş gönderirsiniz, müfettişin raporunu beklersiniz. Tek istisnası  suçüstü halidir, suçüstü halinde ancak kolluk kuvvetiyle oraya girersiniz. Bunun dışında kolluk kuvvetiyle belediyeyi basmak, kaçma şüphesi olmayan belediye başkanını, delil karartma şüphesi olmayan kamu görevlilerini toplu olarak tutuklamak hukuki değildir, siyasidir' Bakın, aynı sözleri biz de söyledik, bunu söyleyen İzzet Özgenç, belki bunu duyarsınız. Ben açıkça söyleyeyim: 34 CHP belediyesine operasyon, 24 tutuklu; bugüne kadar tek bir AKP belediyesine operasyon yok, tutuklu yok yani yaptığınızın ne ölçüde siyasi olduğunu göstermek için bu rakamlar yeter."

AKBAŞOĞLU: BOSNA HERSEK HALKI SREBRENİTSA SOYKIRIMINDA YALNIZ BIRAKILDI

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Srebrenitsa soykırımının 31'inci yıl dönümünü anarak "Anma etkinliklerine bu sene ülkemizi temsilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız iştirak ettiler. Boşnak kardeşlerimiz orada katledilen evlatlarını anarken biz de burada onlar için dualarımızı eşlik ettirdik; o hüzün, o utanç dolu günleri bir kere daha hatırladık" dedi.

Bosna Hersek halkının o günlerde yalnız bırakıldığını hatırlatan Akbaşoğlu, "Avrupa'nın göbeğindeki etnik temizlik girişimini Batılı ülkeler ve kurumlar sadece uzaktan seyretmekle yetindi. Sivilleri korumak amacıyla bölgeye gönderilen Birleşmiş Milletler Barış Gücü kendisini dahi koruyamazken 'güvenli bölge' olarak ilan edilen şehirler bugün bile utançla hatırladığımız katliamlara sahne oldu; aralarında çocukların, kadınların, yaşlıların da olduğu 8 bin 372 Boşnak katledilerek toplu mezarlara gömüldü. Üzerinden tam otuz bir sene geçmesine rağmen Srebrenitsa soykırımının kalbimizde açtığı yaralar kanamaya halen devam ediyor. Mavi kelebeklerin izinde ortaya çıkarılan her toplu mezarla, kimlik tespiti yapılan her şehit naaşıyla birlikte yüreğimize yeni bir ateş düşüyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Günaydın: 34 belediyeye operasyon, 24 tutuklu, bunlar siyasi - Son Dakika

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