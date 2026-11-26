(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti ve CHP'nin, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri hava ve kara araçlarında meydana gelen kazaların nedenlerinin araştırılması amacıyla verdiği Meclis araştırması önergeleri görüşüldü. Muhalefet milletvekilleri, son dönemde yaşanan kazalarda askerlerin hayatını kaybetmesine dikkati çekerek askeri araçların bakım, onarım ve modernizasyon süreçlerinin incelenmesini, uçuş emniyetinin sağlanmasını ve kalıcı önlemler alınmasını istedi. İYİ Parti'nin önergesi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedilirken, CHP'nin önergesinin oylaması esnasında iki kez toplantı yeter sayısı bulunamadı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, Eskişehir'den eğitim uçuşu amacıyla havalanan Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki AS-532 Cougar tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğramasının ardından İYİ Parti ve CHP Grubu'nun Türk Silahlı Kuvvetlerine ait kara ve hava araçlarında meydana gelen kazaların nedenlerinin araştırılması amacıyla verdiği Meclis araştırma önergeleri görüşüldü.

İYİ Parti'nin önergesi üzerine grubu adına konuşan Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, son dönemde yaşanan askeri araç kazalarına dikkati çekerek, Kasım 2025'ten bu yana 6'sı hava, 3'ü kara aracı olmak üzere toplam 9 askeri araç kazasının meydana geldiğini ve bu kazalarda 34 askerin şehit olduğunu söyledi. Aydın, yalnızca son 12 günde iki helikopter kazasında 9 askerin yaşamını yitirdiğini belirterek, askeri araçların güvenliğinin bütün yönleriyle ele alınması gerektiğini ifade etti.

İYİ Parti olarak Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde savunmaya ayrılan kaynakları desteklediklerini ancak yeterli bulmadıklarını dile getiren Aydın, askeri araçların yenilenmesi ve yeni araçların temin edilmesi için Bakanlık bütçesine 20 milyar lira ilave ödenek konulmasını teklif ettiklerini ancak önergenin reddedildiğini belirterek şöyle konuştu:

"Talep ettiğimiz bu kaynak 1 trilyon 533 milyar liralık Milli Savunma Bakanlığı bütçesinin yalnızca yüzde 1,3'üne tekabül ediyor. Mehmetçikimizin güvenli araçlarla görev yapabilmesi için bu kaynağın ayrılmasını istedik. Ne yazık ki, önergemiz reddedildi. Aradan sadece altı gün geçti, Eskişehir'de 5 askerimizi daha şehit verdik. Elbette, teknik incelemeler tamamlanmadan kazaların sebeplerine ilişkin peşin hüküm vermek doğru değil ancak bu kazaların bütün yönleriyle araştırılmasını da acilen istiyoruz."

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e yazılı soru önergesiyle askeri araçların teknik ve ekonomik ömürlerine ilişkin sorular yönelttiklerini kaydeden Aydın, "Teknik veya ekonomik ömrünü doldurduğu halde kullanılmaya devam edilen kaç askeri aracımız var? Bu araçların yenilenmesine ilişkin bir takviminiz var mı? Yenilenmesi gerektiği halde ödenek yetersizliği nedeniyle yenileyemediğiniz araçlar var mı? Bu soruların cevaplarını Sayın Bakandan bekliyoruz" dedi.

"BİR YIL GEÇTİ, HALA RAPOR AÇIKLANABİLMİŞ DEĞİL"

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç da Eskişehir'de meydana gelen helikopter kazasında 5 askerin şehit olduğunu anımsatarak, son 12 gün içinde iki helikopter kazasında toplam 9 askerin yaşamını yitirdiğini söyledi. Öztunç, 11 Kasım 2025'te Gürcistan'da düşen C-130 kargo uçağında 20 askerin şehit olduğunu belirterek, kazanın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen nedenine ilişkin raporun açıklanmadığını ifade etti.

Askeri uçak ve helikopterlerin modernizasyonunun yapılıp yapılmadığını sorgulayan Öztunç, araçlarda metal yorgunluğu bulunduğunu ve bu nedenle kazaların yaşandığını savundu. Öztunç, askerlerin güvenliği için konunun Meclis tarafından araştırılması gerektiğini belirterek şöyle dedi:

"Değerli arkadaşlar, bu uçakların, helikopterlerin modernizasyonu mu yapılamıyor? Adeta askerlerimiz uçan tabutlarda çalışıyorlar. Helikopterler, uçaklar, belli ki bir metal yorgunluğu var ve maalesef düşüyorlar. Siyaset çözüm üretme sanatıdır, siyasetin mekanı da burasıdır, kararı verecek olan da burasıdır. Dolayısıyla, Yüce Meclisin bu konuyu araştırmasında fayda vardır, araştırmamız gerekiyor. Buna ilişkin bir komisyonun kurulması doğru olur."

İYİ Parti'nin önergesi, AK Parti ve MHP'nin oylarıyla kabul edilmedi.

"AYNI KAZALARIN BİR DAHA YAŞANMAMASI İÇİN HANGİ ÖNLEMLER ALINIYOR?"

CHP'nin, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçak ve helikopterlerin karıştığı kazaların nedenlerinin, askeri hava araçlarının bakım, onarım, modernizasyon ve uçuşa elverişlilik süreçlerinin araştırılması amacıyla verdiği Meclis araştırması önergesi üzerine grubu adına konuşan Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Eskişehir'de 24 Kasım'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 5 Hava Kuvvetleri personelinin memleketlerine uğurlandığını söyleyerek, askeri hava araçlarının karıştığı kazalarda yaşanan can kayıplarına dikkati çekti.

Şehitlerin yalnızca aileleri için değil, Hava Kuvvetleri Komutanlığı için de büyük bir deneyim ve bilgi birikiminin kaybı olduğunu belirten Süllü, "Yalnızca Eskişehir değil '5 Eve Şehit Ateşi Düştü' manşetleri ve ülkenin dört bir yanında hazin veda mesajlarıyla uğurlandılar. 'Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi askeri helikopterin düşmesiyle yaşamını kaybeden 5 kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, ailelerine Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve ulusumuza başsağlığı diliyorum.' mesajlarıydı bunlar. Her acıdan sonra taziye mesajları yayınlanıyor 'Bu son olsun, önlem alınsın.' temennileri dile getiriliyor. Evet, gerçekten de son olsun, dileklerinin gerçekleşmesi gerekiyor ama olmuyor" ifadelerini kullandı.

Malatya'da 12 Kasım'da Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Sikorsky tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 askerin şehit olduğunu hatırlatan Süllü, geçmiş yıllarda meydana gelen askeri hava aracı kazalarını da hatırlattı. Son on yılda yaşanan kazaların, özellikle Cougar ve Sikorsky tipi helikopterlerde tekrarlanan kazaların ciddi biçimde sorgulanmasını gerektirdiğini belirten Süllü, şu soruları yöneltti:

"Peki, aynı kazaların bir daha yaşanmaması için hangi önlemler alınıyor? Bakım ve modernizasyon projelerine öncelik veriliyor mu? Mevcut hava araçlarımızın uçuş emniyetini sağlamak için yeterli kaynak var mı? Askeri personelimizin görev yapma koşulları ve özlük hakları iyileştiriliyor mu? Sayın Erdoğan 'Savunma sanayisi alanında adeta destan yazıyoruz.' diyor. Peki, askeri uçaklarımız, helikopterlerimiz neden arka arkaya düşüyor? Bu destanların bedeli neden canlarla ödeniyor? Savunma sanayisindeki başarılarımızı anlatırken askerlerimizin can güvenliği ve özellikle de özlük hakları neden ağza alınmıyor?"

"ORDUMUZUN TEKNOLOJİK GELİŞMELERİ GERİDEN TAKİP ETME LÜKSÜ YOKTUR"

YENİ Parti Grubu adına söz alan Kırşehir Milletvekili Metin İlhan da Türk Silahlı Kuvvetlerine ait hava araçlarında son yıllarda meydana gelen kazalarda çok sayıda askerin yaşamını yitirdiğini belirterek, kazalardan gerekli derslerin çıkarılıp çıkarılmadığını ve benzer olayların yaşanmaması için hangi tedbirlerin alındığını sordu.

Şırnak'ta 2017'de 13, Tatvan'da 2021'de 11 askerin şehit olduğu kazalardan 2025 yılında Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında 20 askerin hayatını kaybetmesine kadar uzanan bir tablo bulunduğunu ifade eden İlhan, 12 Kasım'da Malatya'da 4, 24 Kasım'da Eskişehir'de ise 5 askerin şehit olduğunu anımsattı. İlhan, bütün şehitlere rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı diledikten sonra şöyle konuştu:

"Ancak artık şu soruyu sormak zorundayız: Bu kazalardan gerekli dersler çıkarılıyor mu? Aynı acıların tekrar yaşanmaması için hangi tedbirler alınıyor? Bizler, bu kürsülerde Türk Silahlı Kuvvetlerimizin modernizasyon ihtiyacını, yeni nesil teknoloji ürünü hava araçları ve silah sistemleriyle donatılmasının zorunluluğunu, yerli ve milli savunma teknolojisinin geliştirilmesinin stratejik önemini defalarca dile getirdik. Ordumuzun teknolojik gelişmeleri geriden takip etme lüksü yoktur. Savunma sanayisinde dışa bağımlılığı azaltmak, kendi teknolojisini geliştirmek ve mevcut envanteri sürekli yenilemek bir tercih değil, milli güvenlik meselesidir, hükümet, bu uyarıları mutlaka dikkate almak zorundadır. Burada kimse peşinen kazaların sebebini ilan etmiyor ancak her kazanın teknik, idari ve operasyonel, bütün yönleriyle şeffaf biçimde araştırılmasını istiyoruz. Uçak ve helikopterlerin bakım onarım süreçleri, uçuşa elverişlilik denetimleri, pilot eğitimleri, personel yeterlilikleri ve alınan güvenlik tedbirleri bütün yönleriyle incelenmeli, kamuoyunun soruları yanıtlanmalıdır. Bizim talebimiz açıktır: Türk Silahlı Kuvvetlerinin kurumsal yapısı güçlendirilmeli, liyakat esas alınmalı, askeri eğitim sistemi yeniden ele alınmalıdır diyorum."

CHP'nin önergesinin oylaması esnasında muhalefet milletvekilleri yoklama talep etti. Yapılan ilk oylamada toplantı yeter sayısının bulunamamasıyla birleşime 5 dakika ara verildi. Aranın ardından yapılan ikinci yoklamada da toplantı yeter sayısının bulunamaması üzerine Meclis Başkanvekili Pervin Buldan kanun teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 1 Aralık Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.