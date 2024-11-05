TBMM Genel Kurulu'nda Gerginlik... Tezcan: "Öcalan'ı Meclis'e Çağırmanın Hesabı Erdoğan İktidarını Bir Gün Daha Uzatmak İçindir" - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu'nda Gerginlik... Tezcan: "Öcalan'ı Meclis'e Çağırmanın Hesabı Erdoğan İktidarını Bir Gün Daha Uzatmak İçindir"

TBMM Genel Kurulu'nda CHP'nin 'kayyum atamalarına' ilişkin verdiği önergeyle ilgili konuşan CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, "Öcalan'a bir çağrı; gelsin Meclis grubunda konuşma yapsın' dediler. Ne pahasına, Erdoğan'ın iktidarını bir gün daha uzatma pahasına" ifadelerini kullandı, MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın da, "Daha dün Kemal Kılıçdaroğlu'nu sattın sen" demesi üzerine tartışma yaşandı.

05.11.2024 20:34  Güncelleme: 20:53
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(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda CHP'nin 'kayyum atamalarına' ilişkin verdiği önergeyle ilgili konuşan CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, "Öcalan'a bir çağrı; gelsin Meclis grubunda konuşma yapsın' dediler. Ne pahasına, Erdoğan'ın iktidarını bir gün daha uzatma pahasına" ifadelerini kullandı, MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın da, "Daha dün Kemal Kılıçdaroğlu'nu sattın sen" demesi üzerine tartışma yaşandı.

TBMM Genel Kurulu'nda yeni çözüm süreci ve kayyum tartışmaları sürüyor. CHP'nin 'kayyum atamalarına' ilişkin verdiği önergeyle ilgili CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın konuşmasının ardından gerginlik yaşandı.

"Bir günlük iktidar uzatma sevdanıza ülkeyi teslim etmeyiz"

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan şunları söyledi:

"Geçen haftadan bu yana Türkiye'nin gündemide seçilmiş belediye başkanlarına kayyum tayin eden kötü uygulamalarla meşgulüz. Kararname çıktığından beri 149 belediyeye kayyum atanmış ancak son günlerde yaşadığımız süreç başka bir kurgunun ipuçlarını veriyor. Bunları herkes kendince okumaya çalışıyordu ama işin sırrı bugün Sayın Bahçeli'nin konuşması ile çözüldü. Bu işin arkasındaki bütün planlama Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarını bir gün daha uzatma planlamasıdır. Erdoğan bir gün daha iktidarda kalsın, isterse Türkiye yansın. Erdoğan bir gün daha iktidarda kalsın, isterse milletin iradesi ayaklar altına alınsın hiç önemi yok. Önce anayasayı değiştirelim dediler. Erdoğan bir daha aday olsun diye. Öcalan'a bir çağrı; gelsin Meclis'te kürsüden konuşma yapsın dediler. Ne pahasına; Erdoğan'ın iktidarını bir gün daha uzatma pahasına. Abdullah Öcalan'ı Meclis'e çağırma planı Erdoğan'ın iktidarını uzatmak içindir. Bugün bunların hepsi ortaya çıktı. ya havuç ya sopa. O da tutmadı arkasından kayyum atandı. CHP'li belediyelerden başladı, DEM'e uzandı. Niye, yeni bir tablo için. Kimler kimlerle beraber teranesini yeniden kurmak hesabı... Kim ne derse desin CHP halkın iradesiyle birliktedir. Bir günlük iktidar uzatma sevdanıza, oyununuza bu ülkeyi teslim etmeyeceğiz. Ne bu milleti canınız isteyince çözüm, canınız isteyince çatışma oyununuzun bir parçası olmayacağız."

MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, Tezcan'ın konuşmasının ardından, "Daha dün babam dediğin adamı, Kemal Kılıçdaroğlu'nu sattın sen" demesi üzerine CHP ve MHP'li vekiller ayağa kalktı ve karşılıklı atışmalarla gerginlik yaşandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TBMM Genel Kurulu'nda Gerginlik... Tezcan: 'Öcalan'ı Meclis'e Çağırmanın Hesabı Erdoğan İktidarını Bir Gün Daha Uzatmak İçindir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Genel Kurulu'nda Gerginlik... Tezcan: "Öcalan'ı Meclis'e Çağırmanın Hesabı Erdoğan İktidarını Bir Gün Daha Uzatmak İçindir" - Son Dakika
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