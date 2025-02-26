TBMM İklim Kanunu Teklifi Üzerine Tartışmalar Sürüyor - Son Dakika
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TBMM İklim Kanunu Teklifi Üzerine Tartışmalar Sürüyor

TBMM Çevre Komisyonunda devam eden İklim Kanunu Teklifi görüşmelerinde muhalefet milletvekilleri, kanunun etkinliği ve gelecekteki uygulanabilirliği hakkında endişelerini dile getiriyor. İçerisinde çevresel düzenlemeler ve yaptırımlar içermeyen teklifin hayata geçmesi durumunda iklim kriziyle etkin bir mücadele mümkün olmayacağı belirtiliyor.

26.02.2025 21:28  Güncelleme: 21:33
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(TBMM) - TBMM Çevre Komisyonunda İklim Kanunu Teklifi maddeleri görüşülmeye devam ediyor. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, kanun teklifi ile Valilik koordinesinde olacak İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu'na ilişkin, "Valilik mesela bir fabrikaya girip ne kadar atık su kullandığını bilecek mi, atık suyun nereye aktığını öğrenebilecek mi? Kimyasal arıtma ihtiyacı varsa bunu yapabilecek mi? Bugün bunu en çok talep eden sanayici zaten en çok kirleten konumunda. Bu kanunun eğer gerçekten aktif olarak hayata geçmesini istiyorsak bazı yaptırımlara sahip olması gerekir" dedi.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu başkanlığında toplanan Çevre Komisyonu'nda, Türkiye'nin ilk İklim Kanunu Teklifi maddelerinin görüşmeleri devam ediyor. 20 maddeden oluşan kanun teklifinin çevre ve iklim değişikliğine dair düzenlemeleri içermediğini söz konusu maddelerin sermaye için yapıldığını belirten muhalefet vekilleri, kömür ve fosil yakıttan çıkış için öneri getirmeyen bir teklifin iklim kanunu teklifi olmaktan uzak olduğunu belirterek tepki gösterdiler. DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, "Bunun hızlı bir şekilde geçirilmek istendiğinin farkındayız. Böyle bir çalışma ile iklim meselesini çözmek mümkün değil" dedi.

"Bu kanunun bazı yaptırımlara sahip olması gerekir"

Valilik koordinesinde olacak İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu'na ilişkin konuşan CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, şunları söyledi:

"İllerde ciddi anlamda bir yetki dağılımı söz konusu. Örneğin Organize Sanayi Bölgeleri kendisine özgü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kendisine özgü kanunları var. Büyükşehir belediyesinin kendisine özgü kanunları var. Kentin genel temizlik ve diğer durumlarından yerel yönetimler sorumluyken bir fabrikanın çıkardığı duman ya da suyla ilgili cezai işlemi uygulaması gereken kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dır. Valilik mesela bir fabrikaya girip ne kadar atık su kullandığını bilecek mi, atık suyun nereye aktığını öğrenebilecek mi? Kimyasal arıtma ihtiyacı varsa bunu yapabilecek mi? Bugün bunu en çok talep eden sanayici zaten en çok kirleten konumunda. Bu kanunun eğer gerçekten aktif olarak hayata geçmesini istiyorsak bazı yaptırımlara sahip olması gerekir" dedi.

Kanun teklifine ilişkin konuşan CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, "Çevre ve kent suçlarının en yoğun yaşandığı illerden birisi Kars. Kars'ta henüz bir katı atık bertaraf tesisi yok. Hatta Türkiye'de olmayan tek il Kars'tır. Atık su arıtma tesisi de yıllarca çabamızdan sonra inşaat aşamasına geldi. Sarıkamış'ta dünyaca ünlü bir kayak tesisi vardır. Kayak tesisinin yakınına bir baraj yapıldığı için buradaki iklimi yumuşatmış, yapım sürecinde çevresel etkiler hesaplanmadığı için şimdi kayak tesisi kar tutmamaya başladı. Bu sefer 500 milyon lira maliyetle karlama tesisi yapılıyor. Bu çevresel etkiler değerlendirilmeden yapımın bir sonucu" dedi.

"Kapsamlı bir mücadele için görüşmelerin ertelenmesini talep ediyoruz"

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca ise şunları söyledi:

"İklim politikalarına dair alınacak tedbirlerin bu maddelerde içerilmediğini görüyoruz. Aynı şekilde çarpık ve karbon salımlı kentleşmeye dair, kent politikalarına dair hiçbir şey bu maddedelerde ifade edilmiyor. Endüstriyel hayvancılığı özellikle vurguluyorum çünkü endüstriyel hayvancılık karbondan çok metan gazıyla anılan bir sektör ve metan gazı karbondan kat kat yüksek sera etkisine sahip ve bu miktarların azaltılmasıyla ilgili herhangi bir tedbir ve tasarruf yine içermiyor. Aşırı iklim olaylarına dair asgari bir tedbir politikasının olmadığını görüyoruz. Gerçekten ülke tarihinin en büyük doğal yaşam, habitat kaybını yaşadık ve orada bizzat yaşayarak gördük ki hazırlıksızlık can alıyor, tedbirsizlik can alıyor, müdahale edebilecek kapasitelerin olmaması yine bir sürü yıkıma sebep oluyor. Biz daha kapsamlı bir yasanın yapılabilmesi için iklim kriziyle, iklim değişikliğiyle mücadeleyi içeren bir bütünlüğün içerilmesi için görüşmelerin ertelenmesini talep ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Enerji, Güncel, Çevre, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM İklim Kanunu Teklifi Üzerine Tartışmalar Sürüyor - Son Dakika

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