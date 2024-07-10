TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Kamuda Tasarruf Tedbirleri Görüşüldü

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(TBMM) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlandı. CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, "Biz burada tasarruf görüşüyoruz ama biliyoruz ki kök aylıklar taban aylık seviyesine çıkacak mı, asgari ücrete zam gelecek mi, bugün bütün Türkiye bununla oturup bununla kalkıyor. Biz burada önümüze gelen pakette bir şeyler konuşuyoruz" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren 32 maddelik 'Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ni görüşmek üzere AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplandı.

Kanun teklifinin ilk imza sahibi AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, komisyona bilgi vererek, kanun teklifiyle "mali disiplini güçlendirme amacıyla kamuda tasarrufların artırılmasını, tasarruf bilincinin yaygınlaştırılmasını ve kaynakların rasyonel kullanımını" amaçladıklarını belirtti.

CHP Plan ve Bütçe Komisyonu Grup Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, torba kanun sisteminin doğru olmadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"17 kanun ve 2 KHK'da değişiklik yapıyor. Kamuda tasarruf tedbirleri olarak bilinen ama direkt olarak ilgilendiren üç madde var. Tasarruf tedbirleriyle ilgili paket olduğu için konuşmak lazım. Dağ fare doğurdu, ortada hiçbir şey yok. Verimlilik hiç yok. Tasarrufa ilişkin hiçbir düzenleme yok. Daha önceki senelerde çıkan tasarruf paketi büyük ölçüde uygulanmadı. Vergilerle ilgili hiçbir düzenleme yok. 2023 yılında bütçe açığı 1 trilyon 375 milyar TL. Milyonlarca insanı yoksullaştıran bir süreç var burada, yok; vergi harcamalarına ilişkin bir şey yok. Kamu- özel iş birliği modeline ilişkin hiçbir şey yok. Kamudaki israf aynen devam ediyor, saraydan kaynaklanan harcamalar ne olacak, uçak sayısı azalacak mı israfla ilgili bir şey yok.

Biz burada tasarruf görüşüyoruz ama biliyoruz ki kök aylıklar taban aylık seviyesine çıkacak mı, asgari ücrete zam gelecek mi, bugün bütün Türkiye bununla oturup bununla kalkıyor. Biz burada önümüze gelen pakette bir şeyler konuşuyoruz.

BOTAŞ'ın görevlendirilmeler nedeniyle birbirine mahsup ediliyor. Böyle bir mahsup işlemi olmaz. Biz fon sistemine de defalarca karşı çıkıyoruz. Bunun için ek bütçe getirmeniz gerekiyor, bu anayasa aykırıdır.

Belediyelerin genel aydınlatma giderlerinin karşılanması için belediye ve il özel idarelerinin genel aydınlatmasından yapılacak kesinti oranı üç katına çıkarıldı. 'Bütün kamu hizmetlerini veren belediyeler' ne demek? Bütün kamu hizmetlerini veren belediyeler... Belediyenin kaynakları zaten kısıtlı. Bu madde, ölçülülük ve orantılık konusunda uygun değil. Zaten rakamları iki katına kadar uyguluyordu. Hem üç katına çıkarıyorsunuz hem de Cumhurbaşkanı'nın iki katına kadar çıkarma yetkisi devam ediyor. Burada CHP'li belediyeler değil tüm belediyeler için yanlış uygulama... Kesinlikle bu maddeye karşıyız. Hiçbir şeyden tasarruf yapmıyorsunuz da oturup da sokak lambalarından mı tasarruf yapacaksınız."

"Birden fazla maaşla ilgili düzenleme anlaşılmıyor"

Türeli, teklifteki birden fazla maaş alan kamu görevlileri ile ilgili düzenleme konusunda, "Kamu görevlileriyle ilgili birden fazla yerden maaş almasını eleştiriyorduk. Bu doğru düzenleme ama buradaki kanun metninden anlaşılmıyor. Söz konusu düzenleme bakan yardımcılarını kapsıyor mu, Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki politika kurulu üyelerini, Türkiye Varlık Fonu üyelerini, TMSF kapsamındaki kuruluşları, kayyum olarak atananları kapsıyor mu kapsamıyor mu?" diye sordu.

DEM Parti'li Oluç: "Geçinemeyen bir emekli, tuvaletler için 24 milyon harcandığını duyduğunda neyine inanacak bu paketin?"

DEM Parti Plan ve Bütçe Komisyonu Grup Sözcüsü ve Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç da şunları söyledi:

"Kim engel oldu da kamu kaynaklarını kullanamadınız. Bu tür gerekçelerle teklif getirdiğiniz zaman inandırıcılığını kaybediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tuvaletlerinin tadilatıyla ilgili bir haber çıktı. 10 bin TL ile geçinmeyen bir emekli, tuvaletler için 24 milyon harcandığını duyduğunda neyine inanacak bu paketin.

Kiralar meselesi vardı, yüzde 25; şimdi ne olacak belli değil. Üreticiye verilen taban fiyatları enflasyonun altında arttırıldı. Faizler gerçek enflasyonun değil açıklanan enflasyonun altında...

Vergide adaletin sağlanması gerekiyor. Hazine ve Maliye Bakanı 'çok kazanandan çok vergi alacağız' diyor. Nasıl alacaksınız, bugüne kadar çok kazananın daha fazla kazanması için uğraşmışsınız, nasıl ayarlayacaksınız? Sermaye gruplarıyla Bakan toplantı yaptı, orada ne gibi itirazlarla karşı karşıya kalındı kimse bilmiyor."

İYİ Parti'li Usta: "Bir şeyler yapılıyor olmak için gönderilmiş bir kanun"

İYİ Parti Plan ve Bütçe Komisyonu Grup Sözcüsü, Grup Başkanvekili Erhan Usta da teklifi "Tasarruf tedbirlerine ilişkin üç madde var. Tasarrufa uymayanlara cezai işlem bence saçma sapan bir şey. Böyle bir madde olmaz ki zaten mevzuata uyamayana cezai işlem yapılır. Bir şeyler yapılıyor olması için gönderilmiş bir şey. Yönetim kurullarında tek ücret meselesi var. Doğru ama zaten bu düzenleme var. Daha önce bunlar Yüksek Planlama Kurulu kararıyla yapılırdı, vardı ama siz uygulamadınız hiçbir zaman" şeklinde eleştirdi.

Etki analizi raporunu da eleştiren Usta, "Burada sadece gerekçeler tekrarlanmış. Kanunda kamu-özel iş birliği projeleri var. Buraya 5 kuruş para harcanmayacak denildi, şu anda daha fazla olduğunu görüyoruz. Yanlış borçlanma stratejisinden kaynaklanan gider artışı var" ifadelerini kullandı.