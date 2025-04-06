TBMM ve CHP'den Önemli Etkinlikler - Son Dakika
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TBMM ve CHP'den Önemli Etkinlikler

TBMM Başkanı Kurtulmuş PAB Genel Kurulu'na katılıyor; CHP Kurultayı ve mitingi düzenleniyor.

06.04.2025 09:16
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6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 150. Genel Kuruluna katılacak, katılımcı bazı ülkelerin meclis başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

(Taşkent) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenecek 21. Olağanüstü "İrade Milletindir" Kurultayı ve "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine iştirak edecek.

(Ankara/10.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansının (AA) 105'inci yılı kutlanıyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sincan (OSB)-Yenikent-Kazan Soda Demiryolu Projesi Yenikent Şantiyesi'nde incelemelerde bulunacak ve basın mensuplarına açıklama yapacak.

(Ankara/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 30. haftasına Corendon Alanyaspor-Sipay Bodrum FK, Atakaş Hatayspor-ikas Eyüpspor ve Fenerbahçe-Trabzonspor maçlarıyla devam edilecek.

(Antalya/13.30/Mersin/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

2- Trendyol 1. Lig'in 32. haftası, Central Hospital Ümraniyespor-Siltaş Yapı Pendikspor, Teksüt Bandırmaspor-Kocaelispor ve MKE Ankaragücü- Gençlerbirliği müsabakalarıyla sona erecek.

(İstanbul/13.30/Balıkesir/16.00/Ankara/19.00) (Fotoğraflı)

3- Nesine 2. Lig gruplarında 30. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.

4- Nesine 3. Lig gruplarında 27. hafta maçları oynanacak.

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasına Aliağa Petkimspor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ve Mersinspor-Onvo Büyükçekmece Basketbol müsabakalarıyla devam edilecek.

(İzmir/15.30/Mersin/18.00) (Fotoğraflı)

6- Hentbol Erkekler Süper Lig'de normal sezonun 22. ve son haftası, Güneysu-Spor Toto karşılaşmasıyla sürecek.

(Rize/14.00) (Fotoğraflı)

7- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2025 sezonunun üçüncü ayağı Japonya Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Suzuka/08.00) (Fotoğraflı)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TBMM ve CHP'den Önemli Etkinlikler - Son Dakika

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