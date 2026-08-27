TBMM'ye Orman Yangınına İlişkin Soru Önergesi - Son Dakika
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TBMM'ye Orman Yangınına İlişkin Soru Önergesi

TBMM\'ye Orman Yangınına İlişkin Soru Önergesi
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Sevda Karaca, Çine'deki orman yangını ve ekolojik zararlarla ilgili bakanlara önergeler sundu.

(ANKARA) - EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Aydın'ın Çine ilçesindeki Madran Dağı'nda çıkan orman yangınına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Aydın'ın Çine ilçesindeki Madran Dağı'nda 30 Temmuz 2026 tarihinde başlayan orman yangınını, yangın sonrası ortaya çıkan ekolojik zararları, maden ve enerji projeleri ile yangına müdahale süreçleri soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Karaca, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na ayrı ayrı soru önergesi verdi.

YANGINA MÜDAHALE VE EKOLOJİK-EKONOMİK TAHRİBAT

Karaca, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya verdiği önergede, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangının orman ekosistemine, tarım alanlarına, zeytinlik, kestanelik, cevizlik, meyve-sebze bahçelerine ve hayvancılık faaliyetlerine ağır zarar verdiğini vurguladı. Yerel çevre örgütlerinin yaklaşık 30 bin dönümlük alanın zarar gördüğünü belirttiğini aktaran Karaca, Çine Yaşam Platformu (ÇİYAP) Sözcüsü Ahmet Uslu'nun, yangının Kavşit Yaylası civarında başladığı ve ilk yarım saatte etkili müdahale yapılmadığı yönündeki iddialarına dikkati çekti.

Önergede ayrıca Dutluoluk ve Mutaflar yerleşimlerinin boşaltıldığı ifade eden Karaca, yanan alanların mülkiyet durumu, yangına müdahale eden personel ve araç sayısı, ilk müdahale saatleri, idari inceleme başlatılıp başlatılmadığı ile vatandaşların kayıplarının karşılanıp karşılanmayacağını sordu.

MADEN RUHSATLARI VE RES ÇALIŞMASI İDDİALARI

EMEP'li Karaca; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a yönelttiği soru önergesinde, zarar gören alanların önemli bir bölümünün maden ruhsat sahalarıyla çakıştığı iddialarına yer verdi. Karaca, yerel halkın aktarımlarına dayanarak, yangından yaklaşık bir hafta önce BİEN Seramik'e 17 bin 322 dönümlük alan için madencilik izni/onayı verildiği, bölgede ayrıca KALE Maden ve EYSİM Maden'e ait sahaların bulunduğu iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Ayrıca ÇİYAP Sözcüsü Uslu'nun, yangın sürerken bölgedeki bir RES şirketinin iş makineleriyle yol genişlettiği ve onlarca çam ağacını söktüğü yönündeki iddiaları hatırlatılarak, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından verilen ruhsat sayıları, çakışma durumları ve ruhsat iptallerinin gündemde olup olmadığı hakkında bilgi istedi.

ÇEVRESEL ETKİLER VE İMAR DURUMU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle sunulan önergede, Madran Dağı'ndaki maden, taş ocağı ve RES projelerinin kümülatif çevresel etkilerinin değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Karaca, projelere ilişkin verilen ÇED kararlarını, BİEN Seramik, KALE Maden ve EYSİM Maden projelerinin çevresel izin süreçlerini sordu. Yangın sonrasında alanın ekolojik taşıma kapasitesinin değişmesi nedeniyle mevcut ÇED kararlarının yeniden değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ve yanan alanların imar veya kullanım kararlarının değiştirilmesine yönelik bir başvuru bulunup bulunmadığını sordu.

ARKEOLOJİK MİRAS VE KÜLTÜR VARLIKLARI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanıtlaması istemiyle verilen önergede, Madran Dağı'nın antik Karya uygarlığına ait Alabanda ve Gerga kentlerinin yanı sıra tescilli ve henüz araştırılmamış arkeolojik varlıklara ev sahipliği yaptığı belirtildi. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Arkeolog Prof. Dr. Neşe Atik'in bölgedeki çalışmalarına atıfta bulunulan önergede, yangının ve maden ocaklarındaki dinamitli patlatmaların bölgedeki tümülüs ve taşınmaz kültür varlıklarına etkileri soruldu.

ADLİ SORUŞTURMA VE KOLLUK İNCELEMELERİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye yöneltilen önergede ise yangının çıkış nedenine dair adli soruşturma kapsamında köylülerin gözaltına alındığı ve tutuklandığı hatırlatıldı. Olayın sadece köylülerin sorumluluğu üzerinden değil; ihmal, teknik arıza, enerji altyapısı, madencilik faaliyetleri veya kasıt ihtimalleri dahil tüm boyutlarıyla araştırılması gerektiği vurgulanan önergede, soruşturma kapsamındaki adli ve idari işlemler, güvenlik/MOBESE verilerinin muhafazası, yangın anında RES şirketince yapıldığı iddia edilen yol çalışmasına ilişkin kolluk tutanağı bulunup bulunmadığı ve Aydın Valiliği tarafından teknik bir rapor hazırlanıp hazırlanmadığı soruldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TBMM'ye Orman Yangınına İlişkin Soru Önergesi - Son Dakika

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